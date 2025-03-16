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Пышные кустарники больше не мечта: правила правильной обрезки

2:08
Садоводство

К сожалению, я не могу открыть ссылку, но могу рассказать об обрезке декоративно-лиственных кустарников в целом.

Обрезка кустов
Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обрезка кустов

Обрезка декоративно-лиственных кустарников: правила и советы

Обрезка — важный этап ухода за декоративными кустарниками, который помогает сохранить их форму, улучшить цветение и продлить срок жизни растения. Различные виды кустарников требуют разного подхода к обрезке, но есть общие принципы, которые стоит учитывать.

Виды обрезки

  • Формирующая
    Поддерживает красивую форму куста, придаёт нужный размер. Проводится весной или осенью.

  • Омолаживающая
    Удаляет старые и ослабленные ветви, стимулирует рост молодых побегов. Рекомендуется раз в несколько лет.

  • Санитарная
    Убирает повреждённые, сухие или больные ветки, предотвращая развитие заболеваний. Можно делать в любое время года.

Когда обрезать кустарники

  • Ранней весной (до распускания почек) — для большинства кустарников, формирование кроны и омоложение.
  • Летом - санитарная обрезка, удаление слабых побегов.
  • Осенью - подготовка к зиме, удаление сухих ветвей.

Популярные декоративные кустарники и их обрезка

  • Спирея - весенняя обрезка, удаление старых побегов раз в 3-4 года.
  • Барбарис - легко переносит обрезку, можно стричь в течение всего сезона.
  • Гортензия - обрезают весной, удаляя слабые и старые побеги.
  • Чубушник (жасмин) - после цветения укорачивают старые ветви.
  • Дейция - обрезают после цветения, удаляя старые побеги.

Полезные советы

  • Используйте острый секатор, чтобы не травмировать растение
  • Обрезайте на почку, направленную наружу, чтобы куст не загущался
  • Удаляйте все сухие, больные и загущающие побеги
  • Обрабатывайте срезы садовым варом для защиты от инфекций
  • Не обрезайте более 1/3 всех ветвей за раз, чтобы не ослабить куст
Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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