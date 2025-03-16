К сожалению, я не могу открыть ссылку, но могу рассказать об обрезке декоративно-лиственных кустарников в целом.
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Обрезка кустов
Обрезка декоративно-лиственных кустарников: правила и советы
Обрезка — важный этап ухода за декоративными кустарниками, который помогает сохранить их форму, улучшить цветение и продлить срок жизни растения. Различные виды кустарников требуют разного подхода к обрезке, но есть общие принципы, которые стоит учитывать.
Виды обрезки
Формирующая Поддерживает красивую форму куста, придаёт нужный размер. Проводится весной или осенью.
Омолаживающая Удаляет старые и ослабленные ветви, стимулирует рост молодых побегов. Рекомендуется раз в несколько лет.
Санитарная Убирает повреждённые, сухие или больные ветки, предотвращая развитие заболеваний. Можно делать в любое время года.
Когда обрезать кустарники
Ранней весной (до распускания почек) — для большинства кустарников, формирование кроны и омоложение.
Летом - санитарная обрезка, удаление слабых побегов.
Осенью - подготовка к зиме, удаление сухих ветвей.
Популярные декоративные кустарники и их обрезка
Спирея - весенняя обрезка, удаление старых побегов раз в 3-4 года.
Барбарис - легко переносит обрезку, можно стричь в течение всего сезона.
Гортензия - обрезают весной, удаляя слабые и старые побеги.
Чубушник (жасмин) - после цветения укорачивают старые ветви.
Дейция - обрезают после цветения, удаляя старые побеги.
Полезные советы
Используйте острый секатор, чтобы не травмировать растение
Обрезайте на почку, направленную наружу, чтобы куст не загущался
Удаляйте все сухие, больные и загущающие побеги
Обрабатывайте срезы садовым варом для защиты от инфекций
Не обрезайте более 1/3 всех ветвей за раз, чтобы не ослабить куст