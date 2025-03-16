Пышные кустарники больше не мечта: правила правильной обрезки

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

К сожалению, я не могу открыть ссылку, но могу рассказать об обрезке декоративно-лиственных кустарников в целом.

Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обрезка кустов

Обрезка декоративно-лиственных кустарников: правила и советы

Обрезка — важный этап ухода за декоративными кустарниками, который помогает сохранить их форму, улучшить цветение и продлить срок жизни растения. Различные виды кустарников требуют разного подхода к обрезке, но есть общие принципы, которые стоит учитывать.

Виды обрезки

Формирующая

Поддерживает красивую форму куста, придаёт нужный размер. Проводится весной или осенью.

Омолаживающая

Удаляет старые и ослабленные ветви, стимулирует рост молодых побегов. Рекомендуется раз в несколько лет.

Санитарная

Убирает повреждённые, сухие или больные ветки, предотвращая развитие заболеваний. Можно делать в любое время года.

Когда обрезать кустарники

Ранней весной (до распускания почек) — для большинства кустарников, формирование кроны и омоложение.

(до распускания почек) — для большинства кустарников, формирование кроны и омоложение. Летом - санитарная обрезка, удаление слабых побегов.

- санитарная обрезка, удаление слабых побегов. Осенью - подготовка к зиме, удаление сухих ветвей.

Популярные декоративные кустарники и их обрезка

Спирея - весенняя обрезка, удаление старых побегов раз в 3-4 года.

- весенняя обрезка, удаление старых побегов раз в 3-4 года. Барбарис - легко переносит обрезку, можно стричь в течение всего сезона.

- легко переносит обрезку, можно стричь в течение всего сезона. Гортензия - обрезают весной, удаляя слабые и старые побеги.

- обрезают весной, удаляя слабые и старые побеги. Чубушник (жасмин) - после цветения укорачивают старые ветви.

- после цветения укорачивают старые ветви. Дейция - обрезают после цветения, удаляя старые побеги.

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