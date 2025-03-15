Секреты успешного выращивания шелковицы в горшках: советы экспертов

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание шелковицы в контейнерах — отличный способ насладиться свежими ягодами, даже если у вас ограниченное пространство. Хотя шелковица обычно вырастает в крупные деревья, существуют карликовые сорта, идеально подходящие для посадки в горшках.​

Фото: commons.wikimedia.org by Eric Schmuttenmaer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ шелковица

Преимущества выращивания шелковицы в контейнерах:

Компактность: Карликовые сорта, такие как Morus rotundiloba 'Charlotte Russe', достигают высоты всего около 1,5 метров, что делает их идеальными для небольших садов или балконов.​

Контроль роста: Выращивание в контейнере позволяет легко контролировать размер и форму дерева посредством регулярной обрезки.​

Мобильность: Горшечные растения можно перемещать, обеспечивая им оптимальные условия освещения и защиты от неблагоприятных погодных условий.​

Рекомендации по посадке шелковицы в контейнер:

Выбор контейнера: Используйте горшок объемом не менее 30 литров с дренажными отверстиями.​

Почвенная смесь: Рекомендуется использовать плодородную, хорошо дренированную почву с добавлением компоста.​

Местоположение: Разместите контейнер в солнечном месте, обеспечивая растению минимум 6 часов прямого солнечного света в день.​

Полив и подкормка: Регулярно поливайте растение, не допуская пересыхания почвы, и подкармливайте его комплексными удобрениями в период вегетации.​

Уход за шелковицей в контейнере:

Обрезка: Проводите ежегодную обрезку ранней весной, удаляя слабые и поврежденные ветви, чтобы стимулировать рост и плодоношение.​

Пересадка: Каждые 2-3 года пересаживайте дерево в свежую почву, при необходимости увеличивая размер контейнера.​

Защита зимой: В регионах с холодными зимами рекомендуется укрывать контейнерное растение или перемещать его в защищенное место.

Уточнения

Шелкови́ца также Ту́то́вник, тутовое дерево, тютина (лат. Morus), — род растений семейства Тутовые (Moraceae), состоящий из 17 видов листопадных деревьев, распространённых в тёплом умеренном и субтропических поясах Евразии, Африки и Северной Америки.

