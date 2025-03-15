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Вы сажаете картошку так? Тогда не удивляйтесь, что копать нечего

Садоводство

Картофель — одна из самых популярных культур на дачных участках, но даже опытные огородники иногда совершают ошибки, которые приводят к снижению урожайности. А в некоторых случаях можно и вовсе остаться без картошки. Разбираем главные промахи, которых стоит избегать!

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель, картошка

1. Неправильное место для посадки

Картофель любит солнце! Если высадить его в тени, кусты будут слабыми, а клубни — мелкими и редкими. Выбирайте для грядок хорошо освещённое место, иначе о хорошем урожае можно забыть.

2. Чрезмерный полив

Да, картошке нужна влага, но всё хорошо в меру. Избыток воды ведёт к загниванию корней и развитию болезней. Поливать следует умеренно, особенно в дождливый сезон.

3. Свежий навоз — категорически нельзя!

Весной удобрять картофель свежим навозом — большая ошибка. Он приводит к загниванию корней и накапливает вредные нитраты в клубнях. Лучше использовать перегной, который питает почву, не причиняя вреда растению.

4. Чрезмерное количество азота

Азотные удобрения стимулируют рост ботвы, но если их слишком много, растение становится уязвимым перед грибковыми болезнями. Вместо хороших клубней можно получить пышные зелёные кусты без урожая.

5. Опасные удобрения с хлором

Некоторые минеральные удобрения содержат хлор, который негативно влияет на корневую систему картофеля. Перед покупкой внимательно изучайте состав и выбирайте средства без хлора.

Эти ошибки кажутся мелочами, но именно они могут привести к потере урожая. Соблюдая простые правила, вы получите крупную, здоровую и вкусную картошку!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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