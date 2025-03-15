Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждую весну садоводы берутся за секаторы, мечтая о густых кронах и хорошем урожае. Но вместо этого нередко получают ослабленные деревья, которые долго восстанавливаются. Причина — в незаметных, но критичных ошибках. Разбираемся, как их избежать.

Фото: commons.wikimedia.org by DXLINH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Обрезка растений

1. Тупой инструмент — прямой путь к болезням

Секатор с затупленными лезвиями не режет, а рвёт ветки, оставляя раны, в которые легко проникают инфекции. Чтобы этого избежать:

Перед работой затачивайте инструмент — острое лезвие делает чистый срез, который быстрее заживает.

Дезинфицируйте секатор после каждого дерева, особенно если удаляли больные ветки. Подойдёт раствор марганцовки или хлоргексидин.

2. Чем меньше — тем лучше

Иногда хочется "освежить" дерево, удалив сразу все лишние ветви. Но если срезать более 30% кроны, дерево испытает стресс, который замедлит рост и снизит урожайность.

Если дерево сильно заросло, обрезку лучше растянуть на 2-3 сезона.

Новичкам важно не перестараться — лучше убрать меньше, чем навредить.

3. Безопасность превыше всего

Работа на высоте требует осторожности. Каждую весну садоводы получают травмы из-за падений с лестниц или обломанных веток. Чтобы этого избежать:

Используйте обувь с нескользящей подошвой.

Надевайте плотные перчатки — они защитят руки.

Работайте с напарником, если нужно обрезать высокое дерево.

Эти правила просты, но их нарушение делает обрезку губительной для сада. Соблюдайте их — и ваши деревья будут радовать пышной кроной и обильным урожаем!

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

