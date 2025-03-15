Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все

Каждую весну садоводы берутся за секаторы, мечтая о густых кронах и хорошем урожае. Но вместо этого нередко получают ослабленные деревья, которые долго восстанавливаются. Причина — в незаметных, но критичных ошибках. Разбираемся, как их избежать.
Секатор с затупленными лезвиями не режет, а рвёт ветки, оставляя раны, в которые легко проникают инфекции. Чтобы этого избежать:
Иногда хочется "освежить" дерево, удалив сразу все лишние ветви. Но если срезать более 30% кроны, дерево испытает стресс, который замедлит рост и снизит урожайность.
Работа на высоте требует осторожности. Каждую весну садоводы получают травмы из-за падений с лестниц или обломанных веток. Чтобы этого избежать:
Эти правила просты, но их нарушение делает обрезку губительной для сада. Соблюдайте их — и ваши деревья будут радовать пышной кроной и обильным урожаем!
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