Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необычная няня: бездомная кошка стала ангелом-хранителем для младенца
Лишний вес под контролем: в Китае приготовили туристам сюрприз — вот что будет установлено в номерах отелей
Умные материалы нового поколения: как 3D-печать научилась чувствовать движения
Визуальное расширение ванной: секрет правильного выбора плитки
Модный напиток с алоэ: стоит ли верить в его чудо-эффект
Отмывать будут пленные. Та самая Пятёрочка под Суджей перешла под контроль ВС РФ
Я умерла: жене Влада Соколовского понадобилась помощь психолога
Телефон вместо механика — работает ли домашняя диагностика авто
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса обрушилась с критикой на американских врачей: стоит работать лучше

Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все

1:49
Садоводство

Каждую весну садоводы берутся за секаторы, мечтая о густых кронах и хорошем урожае. Но вместо этого нередко получают ослабленные деревья, которые долго восстанавливаются. Причина — в незаметных, но критичных ошибках. Разбираемся, как их избежать.

Обрезка растений
Фото: commons.wikimedia.org by DXLINH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Обрезка растений

1. Тупой инструмент — прямой путь к болезням

Секатор с затупленными лезвиями не режет, а рвёт ветки, оставляя раны, в которые легко проникают инфекции. Чтобы этого избежать:

  • Перед работой затачивайте инструмент — острое лезвие делает чистый срез, который быстрее заживает.
  • Дезинфицируйте секатор после каждого дерева, особенно если удаляли больные ветки. Подойдёт раствор марганцовки или хлоргексидин.

2. Чем меньше — тем лучше

Иногда хочется "освежить" дерево, удалив сразу все лишние ветви. Но если срезать более 30% кроны, дерево испытает стресс, который замедлит рост и снизит урожайность.

  • Если дерево сильно заросло, обрезку лучше растянуть на 2-3 сезона.
  • Новичкам важно не перестараться — лучше убрать меньше, чем навредить.

3. Безопасность превыше всего

Работа на высоте требует осторожности. Каждую весну садоводы получают травмы из-за падений с лестниц или обломанных веток. Чтобы этого избежать:

  • Используйте обувь с нескользящей подошвой.
  • Надевайте плотные перчатки — они защитят руки.
  • Работайте с напарником, если нужно обрезать высокое дерево.

Эти правила просты, но их нарушение делает обрезку губительной для сада. Соблюдайте их — и ваши деревья будут радовать пышной кроной и обильным урожаем!

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Лунный календарь и картофель: когда сажать, чтобы выросли клубни, а не одна ботва
Садоводство, цветоводство
Лунный календарь и картофель: когда сажать, чтобы выросли клубни, а не одна ботва Аудио 
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Наука и техника
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Сводка с фронта: Зеленский доволен Курской операцией, ВСУ просят коридор для сдачи в плен 2 тысяч солдат Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Последние материалы
Телефон вместо механика — работает ли домашняя диагностика авто
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса обрушилась с критикой на американских врачей: стоит работать лучше
ТОП-5 мотоциклов СССР, которые было легко починить в поле
Выстрел в ногу: в Европе нашли пользу в разгоревшейся торговой войне с США
Запахло фермой: Ивлеева с мужем готовят реалити-шоу в российской глубинке
Другие мужчины даже не рассматривались: этот пунктик невестки Валерии помог ей влюбиться в Арсения Шульгина
Путешествие мечты: скрытый оазис на юге Шри-Ланки
Ваше тело разрисовано невидимыми линиями: тайна, о которой молчит наука
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Хотели стильную стрижку, а получили тётю Тамару из бухгалтерии? Как не состарить себя в парикмахерской
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.