5 культур, которые лучше выращивать без рассады — экономия и крепкий урожай

Покупка рассады кажется быстрым и удобным способом получить урожай, но на самом деле некоторые культуры гораздо эффективнее растут из семян. Это не только дешевле, но и позволяет избежать пересадочного шока, который замедляет развитие растений. Если вы хотите здоровые и крепкие овощи, травы и цветы — стоит сразу высаживать их в почву.
Эта культура прорастает настолько быстро, что тратить деньги на рассаду нет смысла. К тому же пересадка может повредить корневую систему, а посев сразу в открытый грунт дает мощные и устойчивые растения.
Эти овощи плохо переносят пересадку из-за длинного стержневого корня. Если его повредить, можно получить кривые и мелкие плоды. Гораздо надежнее сразу посадить семена в грядку.
Эти цветы лучше высевать прямо в грунт — так они растут сильнее, а стебли становятся крепче. Пересаженные растения часто болеют и плохо приживаются.
Крупные семена быстро дают всходы, а растения интенсивно развиваются. Если купить рассаду, корни могут переплестись и повредиться при пересадке, что тормозит рост.
Эти травы тоже лучше выращивать сразу на постоянном месте, потому что пересадка повреждает корень, и растения начинают чахнуть.
Выращивание растений из семян — это не только выгодно, но и полезно для будущего урожая. Попробуйте — и разница будет очевидна!
Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
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