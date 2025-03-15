5 культур, которые лучше выращивать без рассады — экономия и крепкий урожай

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Покупка рассады кажется быстрым и удобным способом получить урожай, но на самом деле некоторые культуры гораздо эффективнее растут из семян. Это не только дешевле, но и позволяет избежать пересадочного шока, который замедляет развитие растений. Если вы хотите здоровые и крепкие овощи, травы и цветы — стоит сразу высаживать их в почву.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ рассада

Какие растения лучше выращивать из семян?

1. Фасоль

Эта культура прорастает настолько быстро, что тратить деньги на рассаду нет смысла. К тому же пересадка может повредить корневую систему, а посев сразу в открытый грунт дает мощные и устойчивые растения.

2. Корнеплоды (морковь, свекла, редис, пастернак)

Эти овощи плохо переносят пересадку из-за длинного стержневого корня. Если его повредить, можно получить кривые и мелкие плоды. Гораздо надежнее сразу посадить семена в грядку.

3. Циннии

Эти цветы лучше высевать прямо в грунт — так они растут сильнее, а стебли становятся крепче. Пересаженные растения часто болеют и плохо приживаются.

4. Огурцы, тыквы, кабачки, дыни

Крупные семена быстро дают всходы, а растения интенсивно развиваются. Если купить рассаду, корни могут переплестись и повредиться при пересадке, что тормозит рост.

5. Травы с длинным корнем (укроп, кинза, петрушка, фенхель)

Эти травы тоже лучше выращивать сразу на постоянном месте, потому что пересадка повреждает корень, и растения начинают чахнуть.

Когда все-таки стоит покупать рассаду?

Если у вас короткий сезон и не хватает времени на проращивание.

Если вы опоздали с посевом, а хочется получить урожай раньше.

Если выращиваете медленно растущие культуры, такие как болгарский перец.

Как избежать шока при пересадке?

Используйте биоразлагаемые горшки вместо пластиковых.

Закаляйте рассаду, постепенно привыкая ее к условиям на улице.

После посадки регулярно поливайте, чтобы корни адаптировались.

Выращивание растений из семян — это не только выгодно, но и полезно для будущего урожая. Попробуйте — и разница будет очевидна!

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

