Не выбрасывайте пузырьковую пленку – она поможет на даче и даже в ремонте

3:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Воздушно-пузырьковая пленка давно стала привычным упаковочным материалом, который защищает хрупкие предметы при перевозке и хранении. Но ее возможности не ограничиваются только этим. Благодаря своей структуре и свойствам пленку можно использовать во многих сферах — от ремонта и дачных работ до нестандартных лайфхаков в быту.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Воздушно-пузырьковая пленка

Что из себя представляет воздушно-пузырчатая пленка

Это гибкий полиэтиленовый материал с пузырьками, заполненными воздухом. Размер пузырьков варьируется от 6 до 25 мм в длину и от 3 до 10 мм в высоту. Пленка бывает двухслойной (пузырьки на одной стороне) и трехслойной (пузырьки находятся между слоями полиэтилена).

Интересно, что изначально пленка создавалась вовсе не как упаковочный материал. В 1957 году Альфред Филдинг и Марк Чаванн пытались придумать обои, которые легко мыть. Однако идея не прижилась, а вот сам материал нашел применение во всем мире.

Достоинства и недостатки пузырчатой пленки

Воздушно-пузырьковая пленка отличается высокой прочностью, гибкостью и легкостью. Она отлично защищает от ударов, влаги и пыли, а также обладает теплоизолирующими свойствами. Она выдерживает температуры от -60 до +80 °С и может использоваться многократно.

Но есть и минусы. Полиэтилен — это горючий и неэкологичный материал, а сама пленка со временем теряет свои амортизирующие свойства. Кроме того, при неправильном хранении она может растягиваться и деформироваться.

Как можно использовать пузырьковую пленку в быту

Защита во время ремонта

Пленка помогает защитить мебель, пол и двери от краски, пыли и царапин. Особенно удобен вариант с крупными пузырьками, так как он плотнее и лучше справляется с механическими повреждениями. Хранение обуви и сумок

Тонкую пленку можно использовать для набивки сапог и сумок, чтобы они не теряли форму. Сохранение тепла зимой

Если завернуть в пленку комнатные растения при перевозке, они не замерзнут на морозе. Переноска охлажденных продуктов

В жару пленка поможет сохранить температуру мороженого и других скоропортящихся продуктов. Достаточно выстелить ей сумку или корзину. Предотвращение заломов на одежде

Если обернуть вешалку пленкой, то на плечиках одежды не появятся складки.

Применение пузырьковой пленки на даче

Укрытие грядок

Используется как искусственная мульча, защищая почву от пересыхания и сорняков. Защита растений от заморозков

В холодные ночи пленка помогает уберечь молодые посадки от промерзания. Обмотка стволов деревьев

Спасает от грызунов зимой. Накрытие бассейнов

Защищает воду от попадания мусора. Защита колен при работе в саду

Если подложить кусок пленки, можно избежать дискомфорта при долгой работе на земле.

Пузырьковая пленка — это не просто упаковочный материал, а универсальный помощник в быту и на даче. Она защитит от холода, поможет в ремонте и даже облегчит садовые работы. Теперь, прежде чем выбросить упаковку, подумайте, как ее можно использовать с пользой.

Уточнения

Воздушно-пузырьковая плёнка — гибкий прозрачный полиэтиленовый материал, поверхность которого равномерно покрыта небольшими выступами, заполненными воздухом. Используется для упаковки хрупких предметов быта и компонентов оборудования, таких как посуда, электровакуумные приборы, оптика, точная механика.

