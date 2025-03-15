Покупаете удобрения? Проверьте, не травите ли вы свой сад опасной химией

4:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Современные садоводы и огородники чаще всего ищут советы в интернете, на форумах или в магазинах, спрашивая продавцов. Однако, когда речь заходит о химических препаратах, такая стратегия может привести к серьезным последствиям.

Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf is licensed under Рublic domain опрыскивание огорода

Некоторые пестициды, широко распространенные в продаже, могут представлять опасность для здоровья человека, домашних животных и окружающей среды. Многие из них уже запрещены для использования в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), но все еще встречаются на полках магазинов. Разберемся, какие вещества категорически нельзя применять на даче и как найти безопасную альтернативу.

Почему опасные пестициды все еще продаются

Пестициды — это химические вещества, предназначенные для борьбы с вредителями, сорняками и болезнями растений. Они эффективны, но их недостаток в том, что они могут накапливаться в почве, воде, продуктах питания и оказывать негативное влияние на здоровье человека.

Все химикаты делятся на четыре класса опасности:

Чрезвычайно опасные - запрещены для использования в ЛПХ, применяются только в сельском хозяйстве под контролем агрономов. Высокоопасные - также не предназначены для личных хозяйств, но иногда встречаются в продаже. Умеренно опасные - допустимы для дачного использования при строгом соблюдении норм. Малоопасные - разрешены для садоводов, но тоже требуют осторожности.

Несмотря на запреты, в магазинах можно встретить препараты 1-го и 2-го классов опасности. Они часто продаются под новыми названиями или "улучшенными" формулами, хотя в основе содержат те же токсичные вещества.

Популярные пестициды, которые нельзя использовать на даче

1. Диазинон

Этот инсектицид появился в 70-х годах прошлого века и применялся для борьбы с насекомыми. В 2004 году был запрещен для ЛПХ из-за высокой токсичности. Его действующее вещество — диазинон — относится к фосфоорганическим соединениям, которые опасны не только для вредителей, но и для человека.

Чем опасен:

Влияет на нервную систему так же, как боевые отравляющие вещества.

Может сохраняться в растениях до 3 недель, в почве — до 3 месяцев.

Вызывает отравления при вдыхании и попадании внутрь.

2. Би-58

Контактный инсектицид для борьбы с вредителями. В рекламе часто заявляют, что он "не содержит токсичных веществ". Однако его основное действующее вещество — диметоат — относится к высокоопасным соединениям.

Чем опасен:

Может вызывать головокружение, рвоту, сердечно-сосудистые нарушения.

Представляет смертельную опасность для пчел и других полезных насекомых.

Быстро проникает в растения, накапливается в почве.

3. Фундазол

Этот фунгицид любят садоводы за эффективность против грибковых заболеваний. Однако он содержит беномил — вещество с доказанным канцерогенным эффектом.

Чем опасен:

Сохраняется в почве от нескольких месяцев до года.

Опасен при попадании на кожу, в дыхательные пути и в пищу.

Может вызвать мутагенные изменения в организме.

Как выбрать безопасные пестициды

Чтобы убедиться, что препарат разрешен для использования в личном хозяйстве, проверяйте его в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ. Там указаны допустимые дозировки, сроки обработки и перечень культур, для которых он подходит.

Как уменьшить вред от химии в саду

Используйте биопрепараты - современные средства на основе бактерий, грибов и натуральных компонентов могут быть не менее эффективны.

- современные средства на основе бактерий, грибов и натуральных компонентов могут быть не менее эффективны. Следите за инструкцией - не превышайте дозировку, не применяйте препараты в жаркую или ветреную погоду.

- не превышайте дозировку, не применяйте препараты в жаркую или ветреную погоду. Защищайте себя - работайте в перчатках, маске и защитной одежде.

- работайте в перчатках, маске и защитной одежде. Чередуйте методы борьбы - применяйте механические, биологические и химические способы поочередно.

Пестициды могут быть полезными, но их неправильное использование грозит серьезными последствиями. Подходите к их выбору с умом и заботьтесь не только об урожае, но и о своем здоровье.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.



