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Как увеличить урожай картофеля: 3 лучших удобрения для крупных клубней

2:08
Садоводство

Каждый огородник хочет получить крупные и вкусные клубни, но без правильного внесения удобрений картофель может не оправдать ожиданий.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Какие подкормки помогут увеличить урожайность и улучшить качество картофеля?

Какие удобрения нужны картофелю

Картофель нуждается в трёх ключевых элементах:

  • Азот — отвечает за рост ботвы, но при избытке может привести к мелким клубням.
  • Калий — улучшает вкус картофеля, делает клубни крахмалистыми и защищает от болезней.
  • Фосфор — способствует укреплению корневой системы и формированию крупных клубней.

Минеральные удобрения

В середине лета картофель хорошо реагирует на комплексные минеральные удобрения. Они обеспечивают баланс питательных веществ, необходимый для формирования крупных клубней.

Лучшие варианты:

  • "Растворин" — содержит азот, фосфор и калий в оптимальных пропорциях.
  • "Кемира" — комплексное удобрение, подходящее для картофеля.

Как применять: Развести удобрение по инструкции и внести в почву во время полива.

Органические подкормки

Коровяк или куриный помёт - отлично насыщают почву азотом.
Как применять: Развести 1:10 (коровяк) или 1:20 (куриный помёт), поливать междурядья.

Несгоревшие древесные остатки (зола) — богатый источник калия и фосфора.
Как применять: Рассыпать в междурядьях или добавить в воду для полива (200 г золы на 10 л воды).

Дополнительные рекомендации

  • Не перебарщивать с азотом — иначе ботва вырастет мощной, а клубни останутся мелкими.
  • Совмещать органику с минеральными удобрениями — так растения получат все необходимые элементы.
  • Поливать после внесения удобрений — это ускоряет усвоение питательных веществ.

Чтобы получить крупные и вкусные клубни, важно правильно подкармливать картофель. Комплексные удобрения, органика и древесная зола помогут вырастить богатый урожай без потери вкусовых качеств.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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