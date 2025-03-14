Как увеличить урожай картофеля: 3 лучших удобрения для крупных клубней

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый огородник хочет получить крупные и вкусные клубни, но без правильного внесения удобрений картофель может не оправдать ожиданий.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Картофель в мешке

Какие подкормки помогут увеличить урожайность и улучшить качество картофеля?

Какие удобрения нужны картофелю

Картофель нуждается в трёх ключевых элементах:

Азот — отвечает за рост ботвы, но при избытке может привести к мелким клубням.

— отвечает за рост ботвы, но при избытке может привести к мелким клубням. Калий — улучшает вкус картофеля, делает клубни крахмалистыми и защищает от болезней.

— улучшает вкус картофеля, делает клубни крахмалистыми и защищает от болезней. Фосфор — способствует укреплению корневой системы и формированию крупных клубней.

Минеральные удобрения

В середине лета картофель хорошо реагирует на комплексные минеральные удобрения. Они обеспечивают баланс питательных веществ, необходимый для формирования крупных клубней.

Лучшие варианты:

" Растворин " — содержит азот, фосфор и калий в оптимальных пропорциях.

" — содержит азот, фосфор и калий в оптимальных пропорциях. "Кемира" — комплексное удобрение, подходящее для картофеля.

Как применять: Развести удобрение по инструкции и внести в почву во время полива.

Органические подкормки

Коровяк или куриный помёт - отлично насыщают почву азотом.

Как применять: Развести 1:10 (коровяк) или 1:20 (куриный помёт), поливать междурядья.

Несгоревшие древесные остатки (зола) — богатый источник калия и фосфора.

Как применять: Рассыпать в междурядьях или добавить в воду для полива (200 г золы на 10 л воды).

Дополнительные рекомендации

Не перебарщивать с азотом — иначе ботва вырастет мощной, а клубни останутся мелкими.

Совмещать органику с минеральными удобрениями — так растения получат все необходимые элементы.

Поливать после внесения удобрений — это ускоряет усвоение питательных веществ.

Чтобы получить крупные и вкусные клубни, важно правильно подкармливать картофель. Комплексные удобрения, органика и древесная зола помогут вырастить богатый урожай без потери вкусовых качеств.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

