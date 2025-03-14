Как увеличить урожай картофеля: 3 лучших удобрения для крупных клубней

Каждый огородник хочет получить крупные и вкусные клубни, но без правильного внесения удобрений картофель может не оправдать ожиданий.
Какие подкормки помогут увеличить урожайность и улучшить качество картофеля?
Картофель нуждается в трёх ключевых элементах:
В середине лета картофель хорошо реагирует на комплексные минеральные удобрения. Они обеспечивают баланс питательных веществ, необходимый для формирования крупных клубней.
Лучшие варианты:
Как применять: Развести удобрение по инструкции и внести в почву во время полива.
Коровяк или куриный помёт - отлично насыщают почву азотом.
Как применять: Развести 1:10 (коровяк) или 1:20 (куриный помёт), поливать междурядья.
Несгоревшие древесные остатки (зола) — богатый источник калия и фосфора.
Как применять: Рассыпать в междурядьях или добавить в воду для полива (200 г золы на 10 л воды).
Чтобы получить крупные и вкусные клубни, важно правильно подкармливать картофель. Комплексные удобрения, органика и древесная зола помогут вырастить богатый урожай без потери вкусовых качеств.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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