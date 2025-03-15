Ствол или ветви? Что действительно нужно белить, чтобы сад не пострадал

3:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Побелка плодовых деревьев — это не просто способ сделать сад ухоженным, а важная процедура, защищающая растения от перепадов температур, солнечных ожогов и вредителей. Однако многие садоводы совершают ошибки, ограничиваясь лишь покраской ствола на небольшую высоту. Разберёмся, как правильно белить деревья, чтобы действительно защитить их зимой.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain прививка деревьев

Когда проводить побелку

Оптимальное время для основной побелки — поздняя осень, после листопада и до наступления морозов. В большинстве регионов это вторая половина октября — начало ноября, когда завершились осенние дожди. Повторную обработку проводят в конце зимы или ранней весной. Главное, чтобы температура воздуха была не ниже +1…+5°С, а на стволах не было льда, иначе побелка просто смоется.

Молодые деревья возрастом до четырёх лет белить нельзя — их нежная кора может получить химический ожог. В таком случае лучше использовать другие способы защиты, например, укутать штамбы мешковиной или спанбондом.

Какие части деревьев покрывать

Многие привыкли белить только нижнюю часть ствола до метра в высоту, но этого недостаточно.

Чтобы защитить дерево, нужно обработать:

Штамб — всю его длину от корневой шейки до первой развилки.

Нижние скелетные ветви — примерно на треть, а иногда и наполовину их длины.

Развилки и места соединения ветвей — именно здесь чаще всего появляются морозобоины и трещины.

Если в саду растут высокорослые культуры, высота побелки может превышать 1,5 м.

Чем белить деревья

Перед нанесением побелки нужно очистить кору от мха, лишайников и старой шелушащейся коры. После этого проводят дезинфекцию 3%-м раствором медного купороса или бордоской жидкости, а затем замазывают трещины садовым варом или специальной пастой.

Для побелки используют два варианта:

Готовые составы:

Акриловая краска — долговечная, защищает от грибков, но не подходит для молодых саженцев.

Водоэмульсионная краска — устойчива к влаге и морозам, но не обладает антисептическими свойствами.

Домашние смеси:

Известковый раствор с карболовой кислотой и медным купоросом (дешёвая и эффективная защита от грибков и грызунов).

Известковый раствор с клеем (более долговечный благодаря клейким компонентам).

Меловая побелка (подходит для молодых деревьев, но быстро смывается).

Как правильно наносить состав

Побелка должна ложиться равномерным слоем толщиной 2-3 мм, тщательно покрывая все трещины и углубления коры. Если слой слишком тонкий, он не даст нужной защиты, а если слишком толстый — после высыхания может начать осыпаться.

Осенняя побелка поможет деревьям благополучно пережить зиму, а весной — защитит от ожогов и вредителей. Главное — не ограничиваться декоративной покраской, а следовать правилам защиты сада.

Уточнения

Побелка — разновидность красящих материалов, изготовленных из гашёной извести или карбоната кальция. Иногда используются различные другие добавки.



