Ствол или ветви? Что действительно нужно белить, чтобы сад не пострадал

Побелка плодовых деревьев — это не просто способ сделать сад ухоженным, а важная процедура, защищающая растения от перепадов температур, солнечных ожогов и вредителей. Однако многие садоводы совершают ошибки, ограничиваясь лишь покраской ствола на небольшую высоту. Разберёмся, как правильно белить деревья, чтобы действительно защитить их зимой.
Оптимальное время для основной побелки — поздняя осень, после листопада и до наступления морозов. В большинстве регионов это вторая половина октября — начало ноября, когда завершились осенние дожди. Повторную обработку проводят в конце зимы или ранней весной. Главное, чтобы температура воздуха была не ниже +1…+5°С, а на стволах не было льда, иначе побелка просто смоется.
Молодые деревья возрастом до четырёх лет белить нельзя — их нежная кора может получить химический ожог. В таком случае лучше использовать другие способы защиты, например, укутать штамбы мешковиной или спанбондом.
Многие привыкли белить только нижнюю часть ствола до метра в высоту, но этого недостаточно.
Чтобы защитить дерево, нужно обработать:
Если в саду растут высокорослые культуры, высота побелки может превышать 1,5 м.
Перед нанесением побелки нужно очистить кору от мха, лишайников и старой шелушащейся коры. После этого проводят дезинфекцию 3%-м раствором медного купороса или бордоской жидкости, а затем замазывают трещины садовым варом или специальной пастой.
Готовые составы:
Домашние смеси:
Побелка должна ложиться равномерным слоем толщиной 2-3 мм, тщательно покрывая все трещины и углубления коры. Если слой слишком тонкий, он не даст нужной защиты, а если слишком толстый — после высыхания может начать осыпаться.
Осенняя побелка поможет деревьям благополучно пережить зиму, а весной — защитит от ожогов и вредителей. Главное — не ограничиваться декоративной покраской, а следовать правилам защиты сада.
Побелка — разновидность красящих материалов, изготовленных из гашёной извести или карбоната кальция. Иногда используются различные другие добавки.
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