Эти растения нельзя сажать рядом: лук и чеснок под угрозой

Многие дачники уверены, что лук и чеснок — идеальные соседи, но на самом деле совместная посадка этих культур не даёт хороших результатов.
Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чеснок
Почему нельзя сажать лук и чеснок рядом
Они относятся к одному семейству. Лук и чеснок имеют общие болезни и вредителей, поэтому их совместное выращивание увеличивает риск заражения.
Конкурируют за питательные вещества. Обе культуры активно потребляют калий и фосфор, что приводит к истощению почвы и снижению урожайности.
Не подходят друг другу в севообороте. Нельзя сажать лук после чеснока и наоборот, так как земля не успевает восстановиться, а патогены накапливаются.
Какие культуры подходят в качестве предшественников
Лучшие предшественники для лука:
капуста,
редис,
огурцы,
кабачки,
картофель.
Что посадить перед чесноком:
огурцы,
помидоры,
картофель,
свёклу.
Какие растения лучше сажать рядом с луком и чесноком
Хорошие соседи для лука:
помидоры,
салат,
петрушка,
земляника,
редис. Особенно полезно сажать лук с морковью — эти культуры защищают друг друга от вредителей.
Что посадить рядом с чесноком:
фасоль,
клубнику,
огурцы,
картофель,
малину,
помидоры.
Чеснок также помогает защитить цветы от болезней. Его часто высаживают рядом с розами, астрами, тюльпанами и гладиолусами.
Совместная посадка лука и чеснока не рекомендована из-за общих болезней и конкуренции за питательные вещества. Лучше высаживать их отдельно, соблюдая правила севооборота и подбирая подходящих соседей.
Уточнения
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).