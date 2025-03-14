Эти растения нельзя сажать рядом: лук и чеснок под угрозой

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники уверены, что лук и чеснок — идеальные соседи, но на самом деле совместная посадка этих культур не даёт хороших результатов.

Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чеснок

Почему нельзя сажать лук и чеснок рядом

Они относятся к одному семейству. Лук и чеснок имеют общие болезни и вредителей, поэтому их совместное выращивание увеличивает риск заражения. Конкурируют за питательные вещества. Обе культуры активно потребляют калий и фосфор, что приводит к истощению почвы и снижению урожайности. Не подходят друг другу в севообороте. Нельзя сажать лук после чеснока и наоборот, так как земля не успевает восстановиться, а патогены накапливаются.

Какие культуры подходят в качестве предшественников

Лучшие предшественники для лука:

капуста,

редис,

огурцы,

кабачки,

картофель.

Что посадить перед чесноком:

огурцы,

помидоры,

картофель,

свёклу.

Какие растения лучше сажать рядом с луком и чесноком

Хорошие соседи для лука:

помидоры,

салат,

петрушка,

земляника,

редис.

Особенно полезно сажать лук с морковью — эти культуры защищают друг друга от вредителей.

Что посадить рядом с чесноком:

фасоль,

клубнику,

огурцы,

картофель,

малину,

помидоры.

Чеснок также помогает защитить цветы от болезней. Его часто высаживают рядом с розами, астрами, тюльпанами и гладиолусами.

Совместная посадка лука и чеснока не рекомендована из-за общих болезней и конкуренции за питательные вещества. Лучше высаживать их отдельно, соблюдая правила севооборота и подбирая подходящих соседей.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

