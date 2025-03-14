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Эти растения нельзя сажать рядом: лук и чеснок под угрозой

1:47
Садоводство

Многие дачники уверены, что лук и чеснок — идеальные соседи, но на самом деле совместная посадка этих культур не даёт хороших результатов.

Чеснок
Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чеснок

Почему нельзя сажать лук и чеснок рядом

  1. Они относятся к одному семейству. Лук и чеснок имеют общие болезни и вредителей, поэтому их совместное выращивание увеличивает риск заражения.
  2. Конкурируют за питательные вещества. Обе культуры активно потребляют калий и фосфор, что приводит к истощению почвы и снижению урожайности.
  3. Не подходят друг другу в севообороте. Нельзя сажать лук после чеснока и наоборот, так как земля не успевает восстановиться, а патогены накапливаются.

Какие культуры подходят в качестве предшественников

Лучшие предшественники для лука:

  • капуста,
  • редис,
  • огурцы,
  • кабачки,
  • картофель.

Что посадить перед чесноком:

  • огурцы,
  • помидоры,
  • картофель,
  • свёклу.

Какие растения лучше сажать рядом с луком и чесноком

Хорошие соседи для лука:

  • помидоры,
  • салат,
  • петрушка,
  • земляника,
  • редис.
    Особенно полезно сажать лук с морковью — эти культуры защищают друг друга от вредителей.

Что посадить рядом с чесноком:

  • фасоль,
  • клубнику,
  • огурцы,
  • картофель,
  • малину,
  • помидоры.

Чеснок также помогает защитить цветы от болезней. Его часто высаживают рядом с розами, астрами, тюльпанами и гладиолусами.

Совместная посадка лука и чеснока не рекомендована из-за общих болезней и конкуренции за питательные вещества. Лучше высаживать их отдельно, соблюдая правила севооборота и подбирая подходящих соседей.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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