Морозостойкое банановое дерево: что это и как вырастить на даче

Некоторые дачники успешно выращивают банановое дерево, которое не боится морозов и даже даёт урожай в климате средней полосы. Речь идёт об азимине трёхлопастной, или, как её ещё называют, пау-пау. Это растение может стать настоящим экзотическим украшением сада, а его плоды с необычным вкусом удивят даже искушённых садоводов.
Азимина — листопадное дерево, достигающее 4-5 метров (в отдельных случаях может вырастать до 12 метров). Листья крупные, длиной до 35 см, что делает растение декоративным. Весной дерево зацветает бордовыми цветками, которые своим необычным ароматом привлекают опылителей.
На первый взгляд они напоминают бананы, но на вкус скорее похожи на манго, ананас, землянику и дыню. Созревают осенью, меняя цвет с зелёного на жёлто-коричневый. Внутри плодов находятся крупные семена, расположенные в два ряда.
Чтобы азимина радовала урожаем, важно создать оптимальные условия:
Размножение возможно несколькими способами:
Деревья, выращенные из семян, начинают плодоносить через 4-8 лет, а привитые — значительно раньше.
Азимина трёхлопастная — редкое, но перспективное растение для тех, кто хочет вырастить экзотический урожай в умеренном климате. Морозостойкость, высокая урожайность и декоративность делают её отличным выбором для дачного участка.
Ази́мина или Азими́на (лат. Asimina) — род двудольных цветковых растений, входящий в семейство Анноновые (Annonaceae).
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