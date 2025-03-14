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Морозостойкое банановое дерево: что это и как вырастить на даче

Садоводство

Некоторые дачники успешно выращивают банановое дерево, которое не боится морозов и даже даёт урожай в климате средней полосы. Речь идёт об азимине трёхлопастной, или, как её ещё называют, пау-пау. Это растение может стать настоящим экзотическим украшением сада, а его плоды с необычным вкусом удивят даже искушённых садоводов.

Бананы Cavendish
Фото: Openverse by ajay_suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бананы Cavendish

Что такое азимина трёхлопастная

Азимина — листопадное дерево, достигающее 4-5 метров (в отдельных случаях может вырастать до 12 метров). Листья крупные, длиной до 35 см, что делает растение декоративным. Весной дерево зацветает бордовыми цветками, которые своим необычным ароматом привлекают опылителей.

Чем уникальны плоды азимины

На первый взгляд они напоминают бананы, но на вкус скорее похожи на манго, ананас, землянику и дыню. Созревают осенью, меняя цвет с зелёного на жёлто-коричневый. Внутри плодов находятся крупные семена, расположенные в два ряда.

Как выращивать морозостойкое банановое дерево

Чтобы азимина радовала урожаем, важно создать оптимальные условия:

  • Место посадки — солнечное или слегка затенённое, защищённое от ветра.
  • Почва — плодородная, с хорошим дренажем.
  • Полив — регулярный, без застоя воды.
  • Зимовка — молодые саженцы в первые годы требуют укрытия.

Как размножается азимина

Размножение возможно несколькими способами:

  • Семенами — требуют стратификации, первые всходы появляются через несколько месяцев.
  • Прививкой — даёт урожай уже через 2-3 года.
  • Корневыми отпрысками — естественный способ размножения.

Деревья, выращенные из семян, начинают плодоносить через 4-8 лет, а привитые — значительно раньше.

Азимина трёхлопастная — редкое, но перспективное растение для тех, кто хочет вырастить экзотический урожай в умеренном климате. Морозостойкость, высокая урожайность и декоративность делают её отличным выбором для дачного участка.

Уточнения

Ази́мина или Азими́на (лат. Asimina) — род двудольных цветковых растений, входящий в семейство Анноновые (Annonaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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