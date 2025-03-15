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Пока снег не растаял: что нужно сделать на участке прямо сейчас

4:03
Садоводство

Весна — не только время пробуждения природы, но и период, когда садоводы должны быть особенно внимательны к своим участкам. Пока снег полностью не растаял, можно успеть сделать много полезных дел, которые помогут сохранить растения и заложить основу будущего урожая.

Сад, огород зимой
Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сад, огород зимой

1. Разбейте ледяную корку на газоне

Днём солнце активно нагревает снег, но с наступлением ночи он замерзает, образуя твёрдый наст. Под этой ледяной коркой растения задыхаются, их корни начинают выпревать, а весной газон может покрыться проплешинами. Чтобы этого избежать, разрушьте ледяной слой вилами или другими садовыми инструментами. Это особенно важно для приствольных кругов деревьев и кустарников.

2. Очистите приствольные круги от излишков снега

Толстый слой снега под деревьями может привести к выпреванию корневой шейки. Особенно это опасно для косточковых культур, но и яблони с грушами не застрахованы от грибковых инфекций. Часть снега следует аккуратно отгрести, оставив небольшой слой для защиты корней от внезапных заморозков. Освободившийся снег можно перенести в теплицу — он насытит почву влагой и вымоет из неё накопившиеся за зиму вредные вещества.

3. Защитите стволы деревьев от весенних ожогов

Резкие перепады температуры между днём и ночью могут привести к растрескиванию коры, что ослабляет дерево и делает его уязвимым для вредителей. Если осенью деревья не были побелены, стоит сделать это сейчас. Белый слой отразит солнечные лучи, предотвратит перегрев коры и защитит деревья от насекомых, зимующих в трещинах. Если побелка невозможна, можно обмотать ствол мешковиной или установить защитные щиты.

4. Проведите весеннюю обрезку деревьев и кустарников

Как только температура воздуха перестанет опускаться ниже -5°C, можно приступать к обрезке. Удалите сухие, сломанные и больные ветви, а также те, что растут внутрь кроны или пересекаются друг с другом. Срезы обязательно обработайте садовым варом или специальной пастой. Не забудьте про смородину и крыжовник — ранняя обрезка поможет им заложить сильные плодовые почки.

5. Проверьте систему водоотведения

Весной участок насыщается талой водой, что полезно для растений, но избыток влаги может привести к затоплению. Если ваш участок находится в низине или на склоне, заранее проделайте в снегу небольшие канавки, которые помогут равномерно распределить воду. В местах скопления воды можно сделать временные траншеи, чтобы избежать переувлажнения почвы.

6. Начните проветривать укрытые растения

Тепло и повышенная влажность под укрытием могут привести к выпреванию многолетников, таких как розы, гортензии и хвойные. В солнечные дни начинайте постепенно приоткрывать торцы укрытий, увеличивая время проветривания. Это поможет растениям адаптироваться к весеннему воздуху и избежать накопления конденсата.

7. Проведите первую обработку от вредителей и болезней

Даже если снег ещё не сошёл, при температуре выше 5°C можно провести профилактическое опрыскивание деревьев и кустарников. Это поможет уничтожить перезимовавших вредителей и споры грибков. Для обработки подойдут растворы медного купороса, бордоской жидкости или специальные препараты для ранневесенней защиты сада.

Эти простые, но важные работы помогут вашему саду быстрее проснуться и активно развиваться в новом сезоне. Чем раньше вы позаботитесь о растениях, тем больше шансов получить крепкие и здоровые насаждения.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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