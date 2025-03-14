Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мусор или суперфуд? Эти семена могут заменить специи и удобрения
Когда горе становится опасным: как стресс может довести до реанимации
Бросила в слезах после измен: через что прошла Краймбрери до беременности от Давы
Лунный календарь и картофель: когда сажать, чтобы выросли клубни, а не одна ботва
Почему вы хотите кушать ночью? Обнаружена мутация, меняющая всё!
Лёгкие мегаполиса: этот очиститель способен изменить экологию города
Болгарию готовят к введению евро
Здесь варят лучшее фламандское пиво и готовят сахарный пирог, который покорит вас
Долой стерильность: почему белый цвет больше не в моде и что его заменит

Укроп и петрушка стали горькими? Ошибки, которые совершают все дачники

2:59
Садоводство

Горечь в зелени чаще всего связана с накоплением геосмина — органического соединения, которое выделяется в почву корнеплодами. Исследования показывают, что морковь, свёкла и редис оставляют в грунте терпены — вещества, изменяющие биохимический состав последующих культур. Это приводит к ухудшению вкусовых качеств укропа и петрушки.

Зелень
Фото: Freepik by bublikhaus
Зелень

Как корнеплоды портят вкус зелени

В процессе роста корнеплоды выделяют вторичные метаболиты, которые защищают их от вредителей. Эти соединения остаются в почве до 2-3 месяцев и:

  • подавляют полезные бактерии, нарушая баланс микрофлоры,
  • снижают усвоение фосфора и калия, что провоцирует накопление горьких алкалоидов,
  • активируют выработку геосмина в листьях укропа и петрушки, что делает их вкус терпким.

Что делать, если зелень уже горчит

Если горечь уже проявилась, можно использовать экспресс-метод:

  • опрыскать листья раствором яблочного уксуса (1 ст. л. на 1 л воды), что нейтрализует алкалоиды и улучшит вкус за 2-3 дня.

Как предотвратить горечь зелени

1. Соблюдать правильный севооборот
Для восстановления баланса в почве после корнеплодов рекомендуется высаживать культуры, способные нейтрализовать терпены:

  • бобовые (горох, фасоль) обогащают почву азотом и подавляют патогенную микрофлору,
  • тыквенные (кабачки, огурцы) вытягивают избыток органических кислот.

2. Очистить почву от терпенов

  • Внести компост из крапивы (1 кг на 1 м²). Он содержит железо и магний, связывающие терпены.
  • Посеять сидераты-санитары (горчицу или фацелию), выделяющие сапонины, которые разрушают токсичные соединения.

3. Правильно подготавливать почву после уборки корнеплодов

  • Пролить грядку настоем хвоща (500 г травы на 10 л воды), содержащим кремниевую кислоту, которая нейтрализует терпены.

Какие растения нельзя сажать перед укропом и петрушкой

Некоторые культуры способны ещё больше ухудшить вкус зелени:

  • лук и чеснок выделяют фитонциды, угнетающие рост укропа и петрушки,
  • картофель повышает риск заражения почвы нематодами, из-за чего листья становятся жёсткими,
  • подсолнечник выделяет аллелопатические вещества, замедляющие развитие зонтичных культур.

Горечь в укропе и петрушке чаще всего связана с неправильным севооборотом. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо выбирать подходящих предшественников, очищать почву от накопленных соединений и правильно ухаживать за грядками. Если зелень уже приобрела горький привкус, можно воспользоваться уксусным раствором для его устранения.

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Садоводство, цветоводство
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения Аудио 
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Наука и техника
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС Аудио 
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Новости спорта
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт Аудио 
Популярное
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая

Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.

Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова Штаны с мёртвого и огромные тиражи: секреты жёлтой империи Пулитцера Сергей Лебедев
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом
Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом
Последние материалы
Бросила в слезах после измен: через что прошла Краймбрери до беременности от Давы
Лунный календарь и картофель: когда сажать, чтобы выросли клубни, а не одна ботва
Почему вы хотите кушать ночью? Обнаружена мутация, меняющая всё!
Лёгкие мегаполиса: этот очиститель способен изменить экологию города
Болгарию готовят к введению евро
Здесь варят лучшее фламандское пиво и готовят сахарный пирог, который покорит вас
В Китае впечатлились отношению России к выплате долгов
Долой стерильность: почему белый цвет больше не в моде и что его заменит
Аллергия взялась из ниоткуда и не проходит? Возможно, виноваты сотни тысяч невидимых соседей в вашей кровати
Не знаешь, как ухаживать за кутикулой? Эти простые методы спасут твою красоту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.