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Секреты идеального малинника: как не дать кустам разрастись по всему огороду

1:58
Садоводство

Малина — вкусная и полезная ягода, но её корневая система ведёт себя как настоящий захватчик, бесконтрольно разрастаясь по всему участку. Вскоре малинник начинает угнетать соседние культуры и даже сам себя, снижая урожайность. Оказывается, существуют растения, которые могут сдержать малину и не дать ей расползтись по всему саду.

Малина
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей РТ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Малина

Какие растения помогут сдержать малину

Щавель - выделяет вещества, тормозящие рост малиновых корней. Но есть нюанс: сам щавель быстро разрастается и может стать новой проблемой. Чтобы этого избежать, регулярно удаляйте лишние растения и не давайте ему зацвести.

Фасоль - выделяет азот, который стимулирует развитие верхушек малины, но замедляет её подземный рост. Главное — высаживать фасоль на солнечном месте, пока малинник не стал слишком густым.

Метлица - её мощная корневая система перехватывает влагу и питательные вещества, не давая малине бесконтрольно разрастаться. В других случаях этот злак считается сорняком, но рядом с малиной он работает как природный барьер.

Другие способы ограничить малину

  • Выкапывание траншеи. Углубите почву вокруг малинника на 20-30 см — это ограничит подземное распространение корней.
  • Физический барьер. Вкопайте вокруг посадок шифер, бордюрную ленту или плотные пластиковые панели на 15-20 см вглубь.
  • Регулярная обрезка. Чем чаще удалять лишние побеги, тем меньше шансов у малины разрастись за границы участка.

Если не сдерживать разрастание, через несколько лет малинник заполонит весь сад, а качество урожая снизится. Но если использовать растения-барьеры и физические методы, малина останется там, где её посадили.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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