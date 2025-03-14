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Забудьте о горечи в баклажанах — простые приёмы для вкусного урожая

Садоводство

Вы привыкли вымачивать баклажаны в соли, чтобы убрать горечь? Это не обязательно! Причина неприятного привкуса — избыток соланина, который растение вырабатывает при стрессе. Но есть способ избежать этого без замачивания — достаточно правильно ухаживать за кустами.

Баклажаны
Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Баклажаны

1. Удаление нижних листьев в фазе роста

  • Когда куст достигает 30-40 см, удалите все листья ниже первой развилки.
  • Это перенаправит питательные вещества к плодам, а не к зелени.

2. Укорачивание листьев во время цветения

  • Когда появляются соцветия, укоротите листья, растущие выше, на треть.
  • Это сигнализирует растению, что пришло время тратить ресурсы на плоды.

3. Удаление верхних листьев при появлении завязей

  • Сразу после появления плодов оборвите два верхних листа — именно в них накапливается основное количество соланина.
  • Делайте это утром, в сухую погоду, чтобы ранки быстро затянулись.

4. Опрыскивание золой для нейтрализации горечи

  • Через 10 дней после обрезки обработайте кусты раствором древесной золы (1 стакан на 5 л воды).
  • Калий в золе нейтрализует остатки соланина, делая баклажаны более сладкими.

Результат

Через неделю после обработки плоды приобретут насыщенный фиолетовый цвет, а их мякоть станет нежной и без горечи. Этот метод работает даже для старых сортов, известных своей терпкостью.

Правильная обрезка и подкормка — лучший способ избавиться от горечи в баклажанах. Забудьте про солёную воду и долгую подготовку перед готовкой — теперь ваши овощи будут всегда сладкими и нежными!

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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