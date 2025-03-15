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Как не завести муравьёв в огороде? Растения, которые их приманивают

2:17
Садоводство

Муравьи могут стать настоящей проблемой для садоводов и огородников. Они не только разводят тлю, но и повреждают корни, семена и бутоны растений. Если не хотите постоянно бороться с муравьиными ордами, избегайте посадки культур, которые их привлекают.

Пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пионы

Какие растения особенно любят муравьи

1. Пионы — настоящий магнит для муравьёв

Эти цветы источают сладкий нектар, который буквально манит насекомых. Муравьи облепляют бутоны, мешая им нормально раскрыться.

2. Низкорослые растения, такие как молочай

Муравьи охотно селятся под густой зеленью, создавая целые колонии в корнях.

3. Просо — их любимая еда

Это традиционная пища муравьёв. Если посадить просо на участке, насекомые будут лакомиться его семенами и активно размножаться.

4. Мак — источник сладкого нектара

Мак содержит углеводы, белки, жирные кислоты и витамины, что делает его лакомством для муравьёв.

5. Горчица — ценный источник питания

Хотя горчица обладает антибактериальными свойствами, её семена богаты витаминами и минералами, поэтому муравьи активно их поедают и распространяют.

6. Рапс — привлекательный для муравьёв

В его составе есть белки, жирные кислоты и витамины, что делает его идеальным источником энергии для муравьёв.

7. Амарант — питательный "деликатес"

Муравьи используют семена амаранта как пищу, поэтому с удовольствием заселяют участки, где он растёт.

Как избавиться от муравьёв?

  • Не высаживайте перечисленные растения, если на вашем участке уже есть проблема с муравьями.
  • Используйте золу, корицу, мяту и чеснок — они отпугивают насекомых.
  • Установите барьеры из извести или древесной смолы вокруг грядок.
  • Посадите базилик, бархатцы или чеснок — их запах муравьям не нравится.

Если не хотите бороться с целыми колониями насекомых, избегайте культур, которые привлекают их, и выбирайте те, что отпугивают!

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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