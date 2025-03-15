Как не завести муравьёв в огороде? Растения, которые их приманивают

Муравьи могут стать настоящей проблемой для садоводов и огородников. Они не только разводят тлю, но и повреждают корни, семена и бутоны растений. Если не хотите постоянно бороться с муравьиными ордами, избегайте посадки культур, которые их привлекают.
Эти цветы источают сладкий нектар, который буквально манит насекомых. Муравьи облепляют бутоны, мешая им нормально раскрыться.
Муравьи охотно селятся под густой зеленью, создавая целые колонии в корнях.
Это традиционная пища муравьёв. Если посадить просо на участке, насекомые будут лакомиться его семенами и активно размножаться.
Мак содержит углеводы, белки, жирные кислоты и витамины, что делает его лакомством для муравьёв.
Хотя горчица обладает антибактериальными свойствами, её семена богаты витаминами и минералами, поэтому муравьи активно их поедают и распространяют.
В его составе есть белки, жирные кислоты и витамины, что делает его идеальным источником энергии для муравьёв.
Муравьи используют семена амаранта как пищу, поэтому с удовольствием заселяют участки, где он растёт.
Если не хотите бороться с целыми колониями насекомых, избегайте культур, которые привлекают их, и выбирайте те, что отпугивают!
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
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