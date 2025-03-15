Секрет урожайных помидоров в теплице — какие сорта выбирают профессионалы

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивать томаты в открытом грунте получается далеко не во всех регионах — весна запаздывает, а лето бывает прохладным. Именно поэтому многие дачники выбирают тепличные помидоры, которые дают стабильный и богатый урожай даже в неблагоприятных условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Помидоры

Если вы хотите получить максимальный результат, обратите внимание на три проверенных сорта, которые выбирают опытные огородники.

1. "Де Барао гигант" — холодостойкий чемпион по урожайности

Этот сорт славится неприхотливостью и высокой урожайностью. Он легко переносит перепады температуры и недостаток солнца, поэтому отлично подходит для регионов с непредсказуемым климатом.

Урожайность : до 18 кг с 1 м²

: до 18 кг с 1 м² Плоды : крупные, сладкие с лёгкой кислинкой

: крупные, сладкие с лёгкой кислинкой Преимущества: хорошо хранятся, устойчивы к транспортировке

2. "Бычье сердце красное" — мясистый и сладкий

Один из самых популярных сортов, который известен крупными сахаристыми плодами. Отличается устойчивостью к вредителям и болезням, а также отличной лежкостью.

Урожайность : до 15 кг с 1 м²

: до 15 кг с 1 м² Плоды : большие, мясистые, сладкие

: большие, мясистые, сладкие Преимущества: не мнутся при перевозке, хорошо хранятся

3. "Орлиное сердце" — рекордсмен по весу плодов

Этот сорт ценят за невероятную урожайность и устойчивость к неблагоприятным условиям. Плоды у него крупные, сладкие и не склонны к растрескиванию.

Урожайность : до 20 кг с 1 м²

: до 20 кг с 1 м² Плоды : сладкие, сахаристые, идеально подходят для салатов

: сладкие, сахаристые, идеально подходят для салатов Преимущества: долго хранятся, не трескаются

Как выбрать идеальный сорт для теплицы?

Если нужен универсальный, холодостойкий томат — выбирайте "Де Барао гигант".

— выбирайте "Де Барао гигант". Если любите крупные, мясистые плоды — вам подойдёт "Бычье сердце".

— вам подойдёт "Бычье сердце". Если хочется рекордного урожая — остановитесь на "Орлином сердце".

Выбирайте качественные семена, обеспечьте достаточно света и полива, и урожай вас приятно удивит!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

