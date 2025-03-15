Как вырастить лук, который порадует размером и урожайностью

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый огородник мечтает собрать богатый урожай крупного и ароматного лука, но часто результат разочаровывает. Однако есть надёжный метод, который использовали наши бабушки — с ним лук растёт быстро, без стрелок и болезней. Всё дело в правильном выборе севка, подготовке почвы и грамотном уходе.

Фото: Freepik by stockking Лук

Выбор и подготовка севка

Ключ к успеху — качественный посадочный материал. Перед посадкой луковички должны быть:

Плотными

Без повреждений и следов гнили

Одинакового размера

Чтобы севок не стрелковался, его нужно предварительно прогреть:

У батареи — оставить на 2-3 дня

— оставить на 2-3 дня В духовке — на минимальной температуре (не выше 40 °C)

Марганцовка и зола — проверенные способы защиты

Перед посадкой бабушки всегда замачивали луковички в марганцовке. Это:

Уничтожает грибки и бактерии

Улучшает всхожесть

А вот грядки перед посадкой принято было щедро посыпать древесной золой. Она не только удобряет почву, но и защищает от вредителей.

Свет, вода и рыхление — без этого не будет урожая

Лук любит солнечный свет и регулярный полив. Особенно важно не пересушивать почву в первые недели — это помогает корням быстрее развиваться.

Но в конце сезона полив нужно сократить:

Это укрепит луковицы

Позволит им набрать плотность и вес

Также не забывайте рыхлить почву и убирать сорняки — лук плохо растёт в загущенных посадках.

Чем подкормить лук для крупного урожая?

Чтобы получить крепкие и сочные головки, лук нужно кормить:

В начале роста — настой коровяка или травы

Во второй половине сезона — фосфорно-калийные удобрения

Эти подкормки способствуют правильному формированию луковиц и повышают урожайность.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

