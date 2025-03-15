Как вырастить лук, который порадует размером и урожайностью

Каждый огородник мечтает собрать богатый урожай крупного и ароматного лука, но часто результат разочаровывает. Однако есть надёжный метод, который использовали наши бабушки — с ним лук растёт быстро, без стрелок и болезней. Всё дело в правильном выборе севка, подготовке почвы и грамотном уходе.
Ключ к успеху — качественный посадочный материал. Перед посадкой луковички должны быть:
Чтобы севок не стрелковался, его нужно предварительно прогреть:
Перед посадкой бабушки всегда замачивали луковички в марганцовке. Это:
А вот грядки перед посадкой принято было щедро посыпать древесной золой. Она не только удобряет почву, но и защищает от вредителей.
Лук любит солнечный свет и регулярный полив. Особенно важно не пересушивать почву в первые недели — это помогает корням быстрее развиваться.
Но в конце сезона полив нужно сократить:
Также не забывайте рыхлить почву и убирать сорняки — лук плохо растёт в загущенных посадках.
Чтобы получить крепкие и сочные головки, лук нужно кормить:
Эти подкормки способствуют правильному формированию луковиц и повышают урожайность.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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