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Простой способ избежать гнили и порчи овощей в погребе

3:17
Садоводство

Вы собрали богатый урожай, но уже через месяц картофель покрылся плесенью, морковь стала дряблой, а свёкла загнила? Виноваты не грызуны и не плохие семена. Чаще всего проблему создают ошибки в хранении, которые легко исправить.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофель, картошка

Правильная сушка — залог сохранности

Одна из самых распространённых ошибок — убирать овощи в погреб прямо с грядки. Влага на кожуре быстро приводит к гниению. Чтобы этого избежать:

  • Разложите картофель, морковь и свёклу под навесом на 2-3 дня.
  • Не оставляйте урожай под прямыми солнечными лучами: картофель позеленеет, а морковь станет мягкой.

Сортировка: не храните повреждённые овощи вместе

Даже одна подгнившая морковка может заразить весь ящик грибком. Сразу отберите повреждённые плоды (с царапинами, трещинами, следами лопаты) и используйте их в первую очередь.

А вот если хотите, чтобы капуста пролежала до весны, не срезайте верхние 3-4 листа — они защитят кочан от высыхания.

Как создать идеальный микроклимат в погребе?

Для большинства овощей подходят условия:

  • Температура от +1 до +4°C
  • Влажность 85-90%

Как проверить влажность без приборов? Поставьте ведро с песком:

  • Если сыреет — влажность слишком высокая.
  • Если рассыпается — воздух пересушен.

Как исправить влажность?

  • Слишком влажно? Разложите мешки с известью или древесным углём.
  • Слишком сухо? Повесьте в погребе мокрую ткань.

Вентиляция: защита от плесени

Если воздух застаивается, плесень появится даже при идеальной температуре. Сделайте два вентиляционных отверстия:

  • Одно у пола,
  • Другое у потолка.

Такой способ обеспечит естественную циркуляцию воздуха. А если погреб промерзает — утеплите стены пенопластом или старыми одеялами.

Овощи, которые нельзя хранить вместе

Некоторые продукты просто не переносят соседства. Вот самые распространённые ошибки:

  • Картофель + лук = картофель быстрее прорастает.
  • Морковь + яблоки = яблоки выделяют этилен, который вызывает гниение.
  • Капуста + картофель = капуста выделяет влагу, а картофель быстро загнивает.

Лучше всего разложить овощи по разным ящикам, пересыпав их опилками, песком или золой.

Необычный лайфхак — радио против грызунов

Мыши и крысы ненавидят шум. Если включать радио на 2-3 часа в день, грызуны будут обходить погреб стороной. Особенно они боятся голосов людей — попробуйте поставить аудиокнигу.

Картофель, морковь и свёкла могут храниться до следующего лета, если соблюдать несколько простых правил:

  • Сушить урожай перед закладкой,
  • Сортировать овощи, убирая повреждённые,
  • Контролировать температуру и влажность,
  • Обеспечить вентиляцию,
  • Правильно сочетать овощи,
  • Использовать шум как защиту от грызунов.

Попробуйте — и вы удивитесь, сколько овощей доживёт до весны в идеальном состоянии.

Уточнения

По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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