Простой способ избежать гнили и порчи овощей в погребе

Вы собрали богатый урожай, но уже через месяц картофель покрылся плесенью, морковь стала дряблой, а свёкла загнила? Виноваты не грызуны и не плохие семена. Чаще всего проблему создают ошибки в хранении, которые легко исправить.
Одна из самых распространённых ошибок — убирать овощи в погреб прямо с грядки. Влага на кожуре быстро приводит к гниению. Чтобы этого избежать:
Даже одна подгнившая морковка может заразить весь ящик грибком. Сразу отберите повреждённые плоды (с царапинами, трещинами, следами лопаты) и используйте их в первую очередь.
А вот если хотите, чтобы капуста пролежала до весны, не срезайте верхние 3-4 листа — они защитят кочан от высыхания.
Для большинства овощей подходят условия:
Как проверить влажность без приборов? Поставьте ведро с песком:
Если воздух застаивается, плесень появится даже при идеальной температуре. Сделайте два вентиляционных отверстия:
Такой способ обеспечит естественную циркуляцию воздуха. А если погреб промерзает — утеплите стены пенопластом или старыми одеялами.
Некоторые продукты просто не переносят соседства. Вот самые распространённые ошибки:
Лучше всего разложить овощи по разным ящикам, пересыпав их опилками, песком или золой.
Мыши и крысы ненавидят шум. Если включать радио на 2-3 часа в день, грызуны будут обходить погреб стороной. Особенно они боятся голосов людей — попробуйте поставить аудиокнигу.
Картофель, морковь и свёкла могут храниться до следующего лета, если соблюдать несколько простых правил:
Попробуйте — и вы удивитесь, сколько овощей доживёт до весны в идеальном состоянии.
По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.
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