Зачем платить больше? В каких случаях фитолампы — бесполезная трата денег

Если вечером заглянуть в окна многоэтажек, можно заметить таинственное сиреневое свечение. Это не дизайнерская подсветка, а фитолампы, которые городские садоводы используют для выращивания рассады. Однако споры о пользе этих устройств не утихают: одни считают их незаменимыми, другие — пустой тратой денег.
Агрономы называют фитолампы "костылями" для растений. Они действительно важны, но только в первые 3-4 недели после посева.
В это время:
Но как только у рассады появляются первые настоящие листья, фитолампа теряет свою значимость.
Если ваши окна выходят на юг или запад, в марте и апреле фитолампа может не понадобиться. Достаточно просто следить за состоянием растений:
К середине апреля световой день увеличивается, и садоводы убирают лампы на антресоли. Яркое весеннее солнце полностью заменяет искусственное освещение.
Фитолампа — не панацея. Она помогает рассаде только в первые недели, но не может заменить естественный свет. Если у вас солнечные окна и правильно подобранные сроки посадки, возможно, вам она вообще не понадобится.
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
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