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Зачем платить больше? В каких случаях фитолампы — бесполезная трата денег

Садоводство

Если вечером заглянуть в окна многоэтажек, можно заметить таинственное сиреневое свечение. Это не дизайнерская подсветка, а фитолампы, которые городские садоводы используют для выращивания рассады. Однако споры о пользе этих устройств не утихают: одни считают их незаменимыми, другие — пустой тратой денег.

Рассада под фитолампой
Фото: flickr.com by Violaine Martin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рассада под фитолампой

Когда фитолампы действительно нужны?

Агрономы называют фитолампы "костылями" для растений. Они действительно важны, но только в первые 3-4 недели после посева.

В это время:

  • Световой день ещё слишком короткий,
  • Пасмурная погода замедляет фотосинтез,
  • Ростки без дополнительного освещения становятся хрупкими и вытянутыми.

Но как только у рассады появляются первые настоящие листья, фитолампа теряет свою значимость.

Можно ли обойтись без подсветки?

Если ваши окна выходят на юг или запад, в марте и апреле фитолампа может не понадобиться. Достаточно просто следить за состоянием растений:

  • Если стебли тонкие и наклоняются к свету — значит, подсветка нужна.
  • Если рассада крепкая, листья ярко-зелёные, а стебли толстые — достаточно естественного освещения.

Когда фитолампы становятся бесполезными?

К середине апреля световой день увеличивается, и садоводы убирают лампы на антресоли. Яркое весеннее солнце полностью заменяет искусственное освещение.

Не тратьте деньги зря

Фитолампа — не панацея. Она помогает рассаде только в первые недели, но не может заменить естественный свет. Если у вас солнечные окна и правильно подобранные сроки посадки, возможно, вам она вообще не понадобится.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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