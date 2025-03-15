Выбираете дату посадки по Луне? Вот почему это не работает

Весной тысячи дачников сверяются с лунным календарём, чтобы выбрать "идеальный" день для посева семян. Но что, если это не имеет никакого смысла?
Скептики уверены: фазы Луны не влияют на всхожесть растений. Куда важнее температура, освещение и правильный уход. Если не учесть эти факторы, можно загубить рассаду, даже посадив её в самый благоприятный по календарю день.
Начните с выбора сорта. Не гонитесь за экзотикой — гибридные томаты или перцы могут не прижиться в вашем регионе. Лучше взять проверенные местные виды.
Перед посадкой проверьте семена на всхожесть:
Грунт с огорода может быть заражён грибками или личинками вредителей. Чтобы избежать проблем:
Если рассада вытягивается и становится тонкой, скорее всего, ей не хватает освещения.
Многие поливают рассаду слишком часто, надеясь ускорить её рост. Это ошибка — избыток влаги приводит к развитию грибковых заболеваний, например, чёрной ножки.
Как правильно поливать:
Не спешите отправлять молодые растения на грядку, едва установится тепло. Нужна закалка!
Без закалки нежные ростки могут просто не пережить пересадку.
Лунный календарь может быть интересным дополнением, но ключевые факторы — это качество семян, состав почвы, освещение, умеренный полив и закалка. Если учитывать эти моменты, рассада будет крепкой и здоровой, независимо от фазы Луны.
Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
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