Выбираете дату посадки по Луне? Вот почему это не работает

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной тысячи дачников сверяются с лунным календарём, чтобы выбрать "идеальный" день для посева семян. Но что, если это не имеет никакого смысла?

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ рассада

Скептики уверены: фазы Луны не влияют на всхожесть растений. Куда важнее температура, освещение и правильный уход. Если не учесть эти факторы, можно загубить рассаду, даже посадив её в самый благоприятный по календарю день.

Как правильно подготовить семена?

Начните с выбора сорта. Не гонитесь за экзотикой — гибридные томаты или перцы могут не прижиться в вашем регионе. Лучше взять проверенные местные виды.

Перед посадкой проверьте семена на всхожесть:

Замочите 10 семян в тёплой воде на сутки.

Заверните их во влажную ткань и оставьте в тёплом месте.

Если через 3-4 дня проклюнутся меньше половины — семена некачественные.

Почва: основа здоровой рассады

Грунт с огорода может быть заражён грибками или личинками вредителей. Чтобы избежать проблем:

Пропарьте землю в духовке при 70-80°C или

Купите готовый субстрат с правильным составом.

Обеспечьте дренаж: сделайте отверстия в стаканчиках и насыпьте на дно слой песка.

Свет — главный фактор роста

Если рассада вытягивается и становится тонкой, скорее всего, ей не хватает освещения.

Южные окна — идеальный вариант.

Если света мало, используйте фитолампы, но не включайте их круглосуточно — растениям тоже нужен отдых. 12-14 часов освещения в день — достаточно.

Поворачивайте стаканчики раз в два дня, чтобы стебли росли ровными.

Полив: не переборщите с водой

Многие поливают рассаду слишком часто, надеясь ускорить её рост. Это ошибка — избыток влаги приводит к развитию грибковых заболеваний, например, чёрной ножки.

Как правильно поливать:

Делайте это только когда верхний слой почвы подсохнет.

Используйте пульверизатор, чтобы не размывать почву.

Когда высаживать рассаду в грунт?

Не спешите отправлять молодые растения на грядку, едва установится тепло. Нужна закалка!

Выносите рассаду на балкон или улицу сначала на 1-2 часа в день,

Постепенно увеличивайте время, чтобы растения привыкли к перепадам температуры.

Без закалки нежные ростки могут просто не пережить пересадку.

Лунный календарь может быть интересным дополнением, но ключевые факторы — это качество семян, состав почвы, освещение, умеренный полив и закалка. Если учитывать эти моменты, рассада будет крепкой и здоровой, независимо от фазы Луны.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

