Петуния, которая светится в темноте — садоводы в восторге от этой новинки

Кажется, ещё недавно светящиеся растения существовали только в мире научной фантастики, но американский стартап Light Bio сделал их реальностью. Компания представила петунию Firefly — первое в мире биолюминесцентное растение, которое уже поступило в продажу в США. Это революционное достижение объединяет биотехнологии и эстетику, открывая новую эру в садоводстве.
Эта петуния поражает не только своей дневной красотой, но и уникальной способностью светиться в темноте. Биолюминесценция достигается благодаря генетическому вмешательству: в растение внедрили гены биолюминесцентного гриба Neonothopanus nambi, который в природе излучает мягкое сияние. В результате Firefly светится на протяжении всей жизни — без дополнительных источников энергии или химикатов.
Этот эффект возникает за счёт реакции кислорода с люциферином — веществом, которое при взаимодействии со специальными ферментами производит свет. Это тот же принцип, который встречается у светлячков и некоторых морских организмов.
Министерство сельского хозяйства США дало официальное разрешение на продажу и выращивание светящихся петуний, подтвердив их безопасность для окружающей среды. Это означает, что Firefly не представляет угрозы для местной экосистемы и может свободно использоваться в садах, на балконах и даже в жилых помещениях.
Цена одной петунии составляет 29 долларов, что делает её доступной для любителей необычных растений. Продажи уже стартовали, и спрос на необычную новинку только растёт.
Firefly — неприхотливое растение, которое подойдёт даже начинающим садоводам. Основные условия для роста:
Петуния Firefly — первая ласточка в мире биотехнологий, но за ней могут последовать новые открытия. Светящиеся растения уже рассматривают как перспективную альтернативу традиционному освещению. В будущем биолюминесцентные деревья могут заменить уличные фонари, а сияющие цветы — стать стильным и экологичным элементом ландшафтного дизайна.
С каждым шагом технологии приближают нас к миру, где природа и инновации сосуществуют в гармонии, а светящиеся растения становятся частью повседневной жизни.
Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun - табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.
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