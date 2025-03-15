Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как превратить надувной матрас в кровать? Простой лайфхак
Запчасти с историей: что скрывает рынок б/у деталей и к чему это приведёт
Бароло откроет свои тайны: где искать самое изысканное вино Италии?
Антиоксиданты против старения: простые продукты, которые творят чудеса
Шерстяные комки в желудке кошки: как избежать операции
Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут
Эти тренды в наращивании давно устарели, но их до сих пор делают
Варёная колбаса против сыра: что россияне кладут в бутерброды чаще всего?
Кухня без беспорядка: как подобрать встроенную технику и не разориться

Петуния, которая светится в темноте — садоводы в восторге от этой новинки

3:05
Садоводство

Кажется, ещё недавно светящиеся растения существовали только в мире научной фантастики, но американский стартап Light Bio сделал их реальностью. Компания представила петунию Firefly — первое в мире биолюминесцентное растение, которое уже поступило в продажу в США. Это революционное достижение объединяет биотехнологии и эстетику, открывая новую эру в садоводстве.

петуния
Фото: pixnio.com by Leon Brooks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
петуния

Как светится петуния Firefly?

Эта петуния поражает не только своей дневной красотой, но и уникальной способностью светиться в темноте. Биолюминесценция достигается благодаря генетическому вмешательству: в растение внедрили гены биолюминесцентного гриба Neonothopanus nambi, который в природе излучает мягкое сияние. В результате Firefly светится на протяжении всей жизни — без дополнительных источников энергии или химикатов.

Этот эффект возникает за счёт реакции кислорода с люциферином — веществом, которое при взаимодействии со специальными ферментами производит свет. Это тот же принцип, который встречается у светлячков и некоторых морских организмов.

Безопасность и доступность инновационного растения

Министерство сельского хозяйства США дало официальное разрешение на продажу и выращивание светящихся петуний, подтвердив их безопасность для окружающей среды. Это означает, что Firefly не представляет угрозы для местной экосистемы и может свободно использоваться в садах, на балконах и даже в жилых помещениях.

Цена одной петунии составляет 29 долларов, что делает её доступной для любителей необычных растений. Продажи уже стартовали, и спрос на необычную новинку только растёт.

Как вырастить светящуюся петунию?

Firefly — неприхотливое растение, которое подойдёт даже начинающим садоводам. Основные условия для роста:

  • Высота: 20-25 см, можно выращивать в горшках, подвесных корзинах и в открытом грунте.
  • Цветы: обильные, белые, светятся в темноте.
  • Освещение: минимум 6 часов солнечного света в день.
  • Уход: стандартный — регулярный полив, дренированный грунт и отсутствие резких перепадов температуры.
  • Цикл жизни: однолетник, но в помещении может жить дольше.

Что ждёт биолюминесцентные растения в будущем?

Петуния Firefly — первая ласточка в мире биотехнологий, но за ней могут последовать новые открытия. Светящиеся растения уже рассматривают как перспективную альтернативу традиционному освещению. В будущем биолюминесцентные деревья могут заменить уличные фонари, а сияющие цветы — стать стильным и экологичным элементом ландшафтного дизайна.

С каждым шагом технологии приближают нас к миру, где природа и инновации сосуществуют в гармонии, а светящиеся растения становятся частью повседневной жизни.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun - табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Весеннее опрыскивание винограда: ошибка, которая стоит вам урожая
Садоводство, цветоводство
Весеннее опрыскивание винограда: ошибка, которая стоит вам урожая Аудио 
Кухонные антитренды 2025: что не стоит использовать в интерьере
Недвижимость
Кухонные антитренды 2025: что не стоит использовать в интерьере Аудио 
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Секретный рецепт авиапрорыва: как Ил-114 переписывает правила региональных перелётов — детали масштабного проекта Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Последние материалы
Как превратить надувной матрас в кровать? Простой лайфхак
Запчасти с историей: что скрывает рынок б/у деталей и к чему это приведёт
Петуния, которая светится в темноте — садоводы в восторге от этой новинки
Бароло откроет свои тайны: где искать самое изысканное вино Италии?
Антиоксиданты против старения: простые продукты, которые творят чудеса
Шерстяные комки в желудке кошки: как избежать операции
Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут
Эти тренды в наращивании давно устарели, но их до сих пор делают
Варёная колбаса против сыра: что россияне кладут в бутерброды чаще всего?
Кухня без беспорядка: как подобрать встроенную технику и не разориться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.