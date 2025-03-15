Петуния, которая светится в темноте — садоводы в восторге от этой новинки

3:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, ещё недавно светящиеся растения существовали только в мире научной фантастики, но американский стартап Light Bio сделал их реальностью. Компания представила петунию Firefly — первое в мире биолюминесцентное растение, которое уже поступило в продажу в США. Это революционное достижение объединяет биотехнологии и эстетику, открывая новую эру в садоводстве.

Фото: pixnio.com by Leon Brooks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ петуния

Как светится петуния Firefly?

Эта петуния поражает не только своей дневной красотой, но и уникальной способностью светиться в темноте. Биолюминесценция достигается благодаря генетическому вмешательству: в растение внедрили гены биолюминесцентного гриба Neonothopanus nambi, который в природе излучает мягкое сияние. В результате Firefly светится на протяжении всей жизни — без дополнительных источников энергии или химикатов.

Этот эффект возникает за счёт реакции кислорода с люциферином — веществом, которое при взаимодействии со специальными ферментами производит свет. Это тот же принцип, который встречается у светлячков и некоторых морских организмов.

Безопасность и доступность инновационного растения

Министерство сельского хозяйства США дало официальное разрешение на продажу и выращивание светящихся петуний, подтвердив их безопасность для окружающей среды. Это означает, что Firefly не представляет угрозы для местной экосистемы и может свободно использоваться в садах, на балконах и даже в жилых помещениях.

Цена одной петунии составляет 29 долларов, что делает её доступной для любителей необычных растений. Продажи уже стартовали, и спрос на необычную новинку только растёт.

Как вырастить светящуюся петунию?

Firefly — неприхотливое растение, которое подойдёт даже начинающим садоводам. Основные условия для роста:

Высота : 20-25 см, можно выращивать в горшках, подвесных корзинах и в открытом грунте.

: 20-25 см, можно выращивать в горшках, подвесных корзинах и в открытом грунте. Цветы : обильные, белые, светятся в темноте.

: обильные, белые, светятся в темноте. Освещение : минимум 6 часов солнечного света в день.

: минимум 6 часов солнечного света в день. Уход : стандартный — регулярный полив, дренированный грунт и отсутствие резких перепадов температуры.

: стандартный — регулярный полив, дренированный грунт и отсутствие резких перепадов температуры. Цикл жизни: однолетник, но в помещении может жить дольше.

Что ждёт биолюминесцентные растения в будущем?

Петуния Firefly — первая ласточка в мире биотехнологий, но за ней могут последовать новые открытия. Светящиеся растения уже рассматривают как перспективную альтернативу традиционному освещению. В будущем биолюминесцентные деревья могут заменить уличные фонари, а сияющие цветы — стать стильным и экологичным элементом ландшафтного дизайна.

С каждым шагом технологии приближают нас к миру, где природа и инновации сосуществуют в гармонии, а светящиеся растения становятся частью повседневной жизни.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun - табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

