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Утки против слизней: как пернатые спасают ваш сад от нашествия вредителей

2:09
Садоводство

Слизни и улитки представляют собой настоящую проблему для садоводов, уничтожая растения в кратчайшие сроки. Однако существуют естественные методы борьбы с этими вредителями, и одним из них является использование уток.

Улитка
Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Улитка

Естественная защита от слизней

Одним из эффективных способов снижения популяции слизней является введение в сад уток-индийских бегунков. Эти птицы, известные своей скоростью и сообразительностью, способны быстро справиться с проблемой.

"Одна утка съедает за раз от 10 до 20 слизней, и так минимум трижды в день", — отмечает садовод.

Он также подчеркнул, что приобретение всего четырех уток позволило ему успешно бороться с нашествием моллюсков.

"Как и многие садоводы, я столкнулся с проблемой слизней. Они поедали буквально всё! Я шутил, что они съедят и меня, если я вечером лягу на траву. Их было столько, что, когда шёл по газону, обувь скользила. Поэтому я решил завести уток. Это было лучшее решение", — восхищается садовод

Другие методы борьбы со слизнями

Ещё одним эффективным методом борьбы со слизнями является использование пива, которое своим запахом привлекает этих вредителей. Достаточно наполнить ёмкости пивом и разместить их в саду. Слизни и улитки, привлечённые ароматом, попадут в ловушки. Благодаря этому способу можно наслаждаться красивым садом без применения химических средств.

Популярным методом также является использование чеснока, который отпугивает слизней своим сильным запахом. Чесночный настой можно легко приготовить дома. Как это сделать?​

Раздавите зубчики чеснока, залейте их кипятком, дайте настояться и остудите, затем перелейте в распылитель. Опрыскивайте растения вечером, когда слизни наиболее активны. Регулярное применение чесночного раствора эффективно отпугнёт слизней от поедания побегов, листьев и цветов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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