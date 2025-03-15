Утки против слизней: как пернатые спасают ваш сад от нашествия вредителей

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Слизни и улитки представляют собой настоящую проблему для садоводов, уничтожая растения в кратчайшие сроки. Однако существуют естественные методы борьбы с этими вредителями, и одним из них является использование уток.​

Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Улитка

Естественная защита от слизней

Одним из эффективных способов снижения популяции слизней является введение в сад уток-индийских бегунков. Эти птицы, известные своей скоростью и сообразительностью, способны быстро справиться с проблемой.​

"Одна утка съедает за раз от 10 до 20 слизней, и так минимум трижды в день", — отмечает садовод.​

Он также подчеркнул, что приобретение всего четырех уток позволило ему успешно бороться с нашествием моллюсков.

"Как и многие садоводы, я столкнулся с проблемой слизней. Они поедали буквально всё! Я шутил, что они съедят и меня, если я вечером лягу на траву. Их было столько, что, когда шёл по газону, обувь скользила. Поэтому я решил завести уток. Это было лучшее решение", — восхищается садовод​

Другие методы борьбы со слизнями

Ещё одним эффективным методом борьбы со слизнями является использование пива, которое своим запахом привлекает этих вредителей. Достаточно наполнить ёмкости пивом и разместить их в саду. Слизни и улитки, привлечённые ароматом, попадут в ловушки. Благодаря этому способу можно наслаждаться красивым садом без применения химических средств.​

Популярным методом также является использование чеснока, который отпугивает слизней своим сильным запахом. Чесночный настой можно легко приготовить дома. Как это сделать?​

Раздавите зубчики чеснока, залейте их кипятком, дайте настояться и остудите, затем перелейте в распылитель. Опрыскивайте растения вечером, когда слизни наиболее активны. Регулярное применение чесночного раствора эффективно отпугнёт слизней от поедания побегов, листьев и цветов.​