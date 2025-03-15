Хотите больше энергии и чистый воздух? Просто поставьте это растение в комнате

5:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Джибоя (Epipremnum aureum) — одно из самых универсальных и неприхотливых комнатных растений. Оно придаёт интерьеру свежесть, гармонию и уют, а в некоторых культурах даже считается символом благополучия и финансового успеха. Его главные преимущества — простота ухода, способность очищать воздух и возможность адаптироваться к различным условиям.

Фото: Freepik by senivpetro Хозяйка с цветком

Что символизирует Джибоя?

Считается, что это растение привлекает удачу и финансовое процветание. Благодаря способности тянуться вверх, оно символизирует развитие и рост. Кроме того, Джибоя помогает создать атмосферу спокойствия, избавляя дом от негативной энергии. В некоторых традициях её используют как оберег от дурного глаза и неблагоприятных влияний.

Но значение этого растения выходит за рамки символики. Оно помогает жителям городов поддерживать связь с природой, наполняя дом зеленью и чистым воздухом.

Полезные свойства Джибои

Этот неприхотливый зелёный питомец выполняет не только декоративную функцию. Вот несколько причин завести Джибою:

Фильтрация воздуха . Она поглощает вредные вещества, включая бензол, формальдегид и трихлорэтилен, делая атмосферу дома более здоровой.

. Она поглощает вредные вещества, включая бензол, формальдегид и трихлорэтилен, делая атмосферу дома более здоровой. Увлажнение помещения . Растение испаряет влагу через листья, что особенно полезно зимой, когда воздух становится слишком сухим.

. Растение испаряет влагу через листья, что особенно полезно зимой, когда воздух становится слишком сухим. Антистресс-эффект . Исследования показывают, что комнатные растения снижают уровень кортизола и улучшают настроение.

. Исследования показывают, что комнатные растения снижают уровень кортизола и улучшают настроение. Благотворное влияние на сон . В отличие от многих растений, Джибоя выделяет кислород даже ночью, помогая дышать легче.

. В отличие от многих растений, Джибоя выделяет кислород даже ночью, помогая дышать легче. Повышение концентрации. Учёба и работа в окружении зелени проходят продуктивнее, а внимание становится более сосредоточенным.

Как ухаживать за Джибоей?

Этот зелёный любимец не доставит хлопот даже тем, кто не особо разбирается в комнатных растениях.

Освещение . Лучше всего растёт при рассеянном свете, но прекрасно адаптируется и к полутени. Прямые солнечные лучи могут обжечь листья.

. Лучше всего растёт при рассеянном свете, но прекрасно адаптируется и к полутени. Прямые солнечные лучи могут обжечь листья. Полив . Оптимально — 1-2 раза в неделю. Верхний слой почвы должен подсыхать между поливами, иначе корни начнут гнить.

. Оптимально — 1-2 раза в неделю. Верхний слой почвы должен подсыхать между поливами, иначе корни начнут гнить. Грунт . Подойдёт лёгкий, хорошо дренированный субстрат из смеси земли, песка и перегноя.

. Подойдёт лёгкий, хорошо дренированный субстрат из смеси земли, песка и перегноя. Температурный режим . Оптимальная температура — от +18°C до +30°C, без резких перепадов и сквозняков.

. Оптимальная температура — от +18°C до +30°C, без резких перепадов и сквозняков. Подкормка. Весной и летом удобрения вносят каждые 2-3 месяца. Можно использовать органические или минеральные смеси.

Разновидности Джибои: какую выбрать?

Существует несколько интересных сортов этого растения, которые различаются цветом и формой листьев:

Классическая Джибоя (Epipremnum aureum) - ярко-зелёные листья, универсальный вариант.

- ярко-зелёные листья, универсальный вариант. Золотистая ("Golden Pothos') - зелёные листья с жёлтыми пятнами, создающими эффект солнечного сияния.

- зелёные листья с жёлтыми пятнами, создающими эффект солнечного сияния. Серебристая ("Scindapsus pictus Argyraeus') - листья с красивыми серебристыми узорами.

- листья с красивыми серебристыми узорами. Неоновая ("Neon Pothos') - выделяется насыщенным лаймово-зелёным оттенком.

- выделяется насыщенным лаймово-зелёным оттенком. Базилик ("Basil Pothos') - миниатюрные округлые листья, напоминающие базилик.

Как использовать Джибою в интерьере?

Это растение может стать стильным элементом декора:

Подвесные кашпо . Позволяют создать эффект водопада из зелени.

. Позволяют создать эффект водопада из зелени. Живые стены . Можно направлять лиану вверх по решёткам или опорам.

. Можно направлять лиану вверх по решёткам или опорам. Террариумы . Джибоя прекрасно сочетается с другими тенелюбивыми растениями.

. Джибоя прекрасно сочетается с другими тенелюбивыми растениями. Kokedama . Японская техника, где растение растёт в мшистом шаре.

. Японская техника, где растение растёт в мшистом шаре. Украшение мебели. Зелёные побеги красиво ниспадают с полок и шкафов.

Как сохранить растение здоровым?

Чтобы Джибоя радовала глаз долгие годы, следуйте простым правилам:

Обрезка . Стимулирует рост и делает лиану гуще.

. Стимулирует рост и делает лиану гуще. Очистка листьев . Регулярно протирайте их от пыли.

. Регулярно протирайте их от пыли. Борьба с вредителями . Следите за появлением паутинного клеща и тли.

. Следите за появлением паутинного клеща и тли. Пересадка . Раз в 1-2 года растение нуждается в новом субстрате.

. Раз в 1-2 года растение нуждается в новом субстрате. Размножение. Джибоя легко укореняется в воде, что позволяет быстро получить новые растения.

Джибоя — живой талисман для вашего дома

Завести это растение — значит наполнить дом не только свежестью, но и гармонией. Джибоя украсит интерьер, очистит воздух, создаст уютную атмосферу и поможет вам почувствовать себя ближе к природе. А главное — ухаживать за ней совсем несложно.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

