Как наши предки собирали урожаи мешками? Главный секрет плодородия

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Наши предки выращивали богатые урожаи без химии, искусственных удобрений и стимуляторов роста. Секрет кроется в правильном севообороте, сидератах и природных методах хранения. Эти знания актуальны и сегодня — они помогут сохранить почву плодородной, защитить растения и собрать урожай мешками.

Фото: Freepik by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Урожай

Севооборот: как грамотно чередовать культуры

Каждой культуре нужны свои питательные вещества, а некоторые растения обогащают почву. Если правильно чередовать посадки, земля не истощается, а урожай становится только лучше.

Что сажать после чего?

После картофеля — горох, он обогащает почву азотом.

— горох, он обогащает почву азотом. После капусты — свёклу, она улучшает структуру земли.

— свёклу, она улучшает структуру земли. После лука — морковь, тогда она вырастет сладкой.

— морковь, тогда она вырастет сладкой. После редиса — огурцы, и тогда они не будут горчить.

Сидераты — зелёное удобрение, которое работает лучше химии

После сбора урожая почва истощается, но её можно восстановить без покупных удобрений. Для этого используют сидераты — растения, которые насыщают землю полезными веществами и защищают от вредителей.

Какие сидераты выбрать?

Горчица — осенью посейте её, а весной перекопайте. Она насыщает почву азотом и защищает от проволочника.

— осенью посейте её, а весной перекопайте. Она насыщает почву азотом и защищает от проволочника. Рожь — разрыхляет тяжёлые глинистые почвы.

— разрыхляет тяжёлые глинистые почвы. Люпин — избавляет от нематод и обогащает землю фосфором.

Лунный календарь — работает или нет?

Многие огородники до сих пор сверяют посадки с лунными фазами. Есть мнение, что растения лучше развиваются, если учитывать этот метод.

Как сажать по луне?

Корнеплоды сажаю т на убывающую луну.

сажаю Зелень и бахчевые - на растущую.

- на растущую. В полнолуние посадки лучше не проводить — растения плохо приживаются.

Как хранить урожай без потерь?

Собрать овощи — это полдела, важно ещё сохранить их свежими до весны.

Дедовские способы хранения:

Морковь в ящиках с песком.

в ящиках с песком. Свёклу в золе.

в золе. Лук в капроновых колготках.

в капроновых колготках. Яблоки в газете, уложенные в картонные коробки.

Эти простые методы позволят сохранить запасы без гнили, плесени и потерь.

Сочетая проверенные временем приёмы с современными технологиями, можно добиться богатого урожая без химии. А соседи наверняка начнут спрашивать, где купить такие "волшебные" семена.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

