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Халапеньо без покупок: какие сорта лучше всего подходят для выращивания

2:06
Садоводство

Жгучий халапеньо — один из самых популярных перцев, который добавляет остроту и характер блюдам. Однако высокая стоимость делает его далеко не самым доступным продуктом. Опытные дачники давно нашли выход — выращивать халапеньо самостоятельно, даже на подоконнике.

Перец
Фото: Own work by Kolforn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Перец

Главное в этом деле — выбрать правильный сорт, который будет соответствовать вашим предпочтениям и условиям выращивания. Среди лучших можно выделить три разновидности, отличающиеся вкусовыми качествами, уровнем остроты и урожайностью.

Фиолетовый халапеньо

Один из самых крупных представителей семейства.

  • Острота: до 6 000 единиц по шкале Сковилла.
  • Высота куста: до 90 см.
  • Особенности: плоды крупнее и слаще по сравнению с другими сортами.
  • Урожайность: до 50 перцев с одного растения.
  • Отлично подходит для: жарки, фаршировки, маринования.

Красный халапеньо

Этот сорт относится к разновидности чили и обладает умеренной жгучестью.

  • Острота: от 2 500 до 8 000 единиц.
  • Высота куста: до 1 метра.
  • Особенности: крепкий ветвистый стебель.
  • Урожайность: 35-45 плодов за сезон.
  • Отлично подходит для: сальсы, соусов, сушеного перца.

Желтый халапеньо

Самый жгучий из представленных сортов, обладающий высокой урожайностью.

  • Острота: до 15 000 единиц.
  • Высота куста: до 60 см.
  • Особенности: компактный, без боковых ветвей.
  • Урожайность: 30-50 крупных плодов за сезон.
  • Отлично подходит для: консервирования, приготовления порошка.

Выращивание халапеньо не требует особых усилий. Главное — создать правильные условия: достаточное освещение, регулярный полив и умеренная температура. А правильно выбранный сорт обеспечит богатый урожай и насыщенный вкус.

Уточнения

Халапе́ньо (исп. jalapeño) — сорт перца овощного (Capsicum annuum).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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