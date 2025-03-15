Халапеньо без покупок: какие сорта лучше всего подходят для выращивания

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Жгучий халапеньо — один из самых популярных перцев, который добавляет остроту и характер блюдам. Однако высокая стоимость делает его далеко не самым доступным продуктом. Опытные дачники давно нашли выход — выращивать халапеньо самостоятельно, даже на подоконнике.

Фото: Own work by Kolforn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Перец

Главное в этом деле — выбрать правильный сорт, который будет соответствовать вашим предпочтениям и условиям выращивания. Среди лучших можно выделить три разновидности, отличающиеся вкусовыми качествами, уровнем остроты и урожайностью.

Фиолетовый халапеньо

Один из самых крупных представителей семейства.

Острота : до 6 000 единиц по шкале Сковилла.

: до 6 000 единиц по шкале Сковилла. Высота куста : до 90 см.

: до 90 см. Особенности : плоды крупнее и слаще по сравнению с другими сортами.

: плоды крупнее и слаще по сравнению с другими сортами. Урожайность : до 50 перцев с одного растения.

: до 50 перцев с одного растения. Отлично подходит для: жарки, фаршировки, маринования.

Красный халапеньо

Этот сорт относится к разновидности чили и обладает умеренной жгучестью.

Острота : от 2 500 до 8 000 единиц.

: от 2 500 до 8 000 единиц. Высота куста : до 1 метра.

: до 1 метра. Особенности : крепкий ветвистый стебель.

: крепкий ветвистый стебель. Урожайность : 35-45 плодов за сезон.

: 35-45 плодов за сезон. Отлично подходит для: сальсы, соусов, сушеного перца.

Желтый халапеньо

Самый жгучий из представленных сортов, обладающий высокой урожайностью.

Острота : до 15 000 единиц.

: до 15 000 единиц. Высота куста : до 60 см.

: до 60 см. Особенности : компактный, без боковых ветвей.

: компактный, без боковых ветвей. Урожайность : 30-50 крупных плодов за сезон.

: 30-50 крупных плодов за сезон. Отлично подходит для: консервирования, приготовления порошка.

Выращивание халапеньо не требует особых усилий. Главное — создать правильные условия: достаточное освещение, регулярный полив и умеренная температура. А правильно выбранный сорт обеспечит богатый урожай и насыщенный вкус.

Уточнения

Халапе́ньо (исп. jalapeño) — сорт перца овощного (Capsicum annuum).

