Март в саду: три важнейшие работы, без которых не будет урожая

Март — время, когда садоводы возвращаются к активной работе. Этот месяц идеально подходит для посадки деревьев, деления многолетников и выращивания овощей. Если подготовить участок заранее, можно получить обильный урожай и пышное цветение летом.
Весной сажают крупные деревья и кустарники, которым требуется время для укоренения. Особенно это важно для растений, чувствительных к морозам, таких как рододендроны, лавры и гортензии.
При посадке важно:
Март — лучшее время для размножения и омоложения многолетних растений, цветущих летом и осенью. Деление помогает сохранить их жизнеспособность и стимулирует повторное цветение.
Как делить многолетники:
Сейчас самое время сеять помидоры, перец, баклажаны и летние цветы.
Как прорастить семена:
Следуя этим рекомендациям, можно заложить прочную основу для здорового сада и хорошего урожая.
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
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