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Март в саду: три важнейшие работы, без которых не будет урожая

2:03
Садоводство

Март — время, когда садоводы возвращаются к активной работе. Этот месяц идеально подходит для посадки деревьев, деления многолетников и выращивания овощей. Если подготовить участок заранее, можно получить обильный урожай и пышное цветение летом.

саженцы
Фото: commons.wikimedia.org by Graftedvines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
саженцы

1. Посадка деревьев и кустарников

Весной сажают крупные деревья и кустарники, которым требуется время для укоренения. Особенно это важно для растений, чувствительных к морозам, таких как рододендроны, лавры и гортензии.

При посадке важно:

  • Выкопать яму в два раза глубже и шире, чем корневой ком.
  • Смешать почву с компостом в пропорции 1:1.
  • Поместить растение в центр, засыпать землей и хорошо полить.

2. Деление многолетников и злаков

Март — лучшее время для размножения и омоложения многолетних растений, цветущих летом и осенью. Деление помогает сохранить их жизнеспособность и стимулирует повторное цветение.

Как делить многолетники:

  • Выкопать корневой ком и разрыхлить почву.
  • Разделить крупные корни лопатой или ножом.
  • Удалить сухие и больные части.
  • Следить, чтобы у каждой части было не менее двух почек, но она не превышала размера кулака.

3. Выращивание овощей и летних цветов

Сейчас самое время сеять помидоры, перец, баклажаны и летние цветы.

Как прорастить семена:

  • Заполнить контейнер специальным субстратом.
  • Распределить семена, учитывая их способы прорастания (некоторые нуждаются в заглублении, а другие — в простом вдавливании в почву).
  • Увлажнить почву распылителем и накрыть крышкой.
  • Разместить в теплом, светлом месте, например, на подоконнике с южной стороны.

Следуя этим рекомендациям, можно заложить прочную основу для здорового сада и хорошего урожая.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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