Март в саду: три важнейшие работы, без которых не будет урожая

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Март — время, когда садоводы возвращаются к активной работе. Этот месяц идеально подходит для посадки деревьев, деления многолетников и выращивания овощей. Если подготовить участок заранее, можно получить обильный урожай и пышное цветение летом.

Фото: commons.wikimedia.org by Graftedvines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ саженцы

1. Посадка деревьев и кустарников

Весной сажают крупные деревья и кустарники, которым требуется время для укоренения. Особенно это важно для растений, чувствительных к морозам, таких как рододендроны, лавры и гортензии.

При посадке важно:

Выкопать яму в два раза глубже и шире, чем корневой ком.

Смешать почву с компостом в пропорции 1:1.

Поместить растение в центр, засыпать землей и хорошо полить.

2. Деление многолетников и злаков

Март — лучшее время для размножения и омоложения многолетних растений, цветущих летом и осенью. Деление помогает сохранить их жизнеспособность и стимулирует повторное цветение.

Как делить многолетники:

Выкопать корневой ком и разрыхлить почву.

Разделить крупные корни лопатой или ножом.

Удалить сухие и больные части.

Следить, чтобы у каждой части было не менее двух почек, но она не превышала размера кулака.

3. Выращивание овощей и летних цветов

Сейчас самое время сеять помидоры, перец, баклажаны и летние цветы.

Как прорастить семена:

Заполнить контейнер специальным субстратом.

Распределить семена, учитывая их способы прорастания (некоторые нуждаются в заглублении, а другие — в простом вдавливании в почву).

Увлажнить почву распылителем и накрыть крышкой.

Разместить в теплом, светлом месте, например, на подоконнике с южной стороны.

Следуя этим рекомендациям, можно заложить прочную основу для здорового сада и хорошего урожая.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

