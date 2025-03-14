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Секрет буйного цветения мирной лилии — удобрение, которое есть у каждого

2:09
Садоводство

Весна — время, когда комнатные растения просыпаются после зимнего периода покоя. Мирная лилия (спатифиллум) — одно из самых любимых растений среди цветоводов. Оно не только украшает интерьер, но и очищает воздух. Чтобы добиться обильного цветения и яркой зелени, важно правильно подобрать удобрение и обеспечить растению комфортные условия.

Лилии
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лилии

Основные правила ухода весной

Оптимальная влажность

Для здоровья листьев важен регулярный, но умеренный полив. Субстрат должен оставаться слегка влажным, но без переувлажнения, иначе листья начнут темнеть. Мирная лилия любит высокую влажность, поэтому её рекомендуется периодически опрыскивать фильтрованной или отстоянной водой.

Правильное освещение

Растение предпочитает рассеянный свет. Оно не должно находиться под прямыми солнечными лучами или на сквозняке. Хорошим местом для него станет гостиная, спальня или ванная комната.

Грамотная подкормка

Весной мирной лилии требуется дополнительное питание. С марта по октябрь удобрения вносятся раз в 14 дней, зимой подкормку сокращают или полностью прекращают.

Лучшие удобрения для мирной лилии

Магазинные удобрения - можно использовать составы для цветущих растений.

Домашние подкормки — работают не хуже покупных средств:

  • Кофейная гуща стимулирует рост и насыщает листья азотом. Для подкормки две чайные ложки гущи заливают 500 мл горячей воды, настаивают 30 минут, процеживают и поливают растение.
  • Отвар лаврового листа помогает укрепить иммунитет цветка. Для его приготовления 5 лавровых листов заливают 1 литром воды, кипятят 3 минуты, затем оставляют на сутки. Процеженный раствор используют для полива.

Сбалансированный уход и правильное питание помогут мирной лилии цвести обильно и долго, радовать пышной зеленью и быть здоровой.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). Многолетние травы, снабжённые луковицами, состоящими из мясистых низовых листьев, расположенных черепитчато, белого, розоватого или желтоватого цвета.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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