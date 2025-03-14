Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Слизни — настоящая напасть для садоводов. Эти вредители уничтожают урожай, объедая листья, стебли, цветы, фрукты и овощи. Особенно активны они после дождя, когда влажная среда становится для них идеальной. Однако есть простой и экологичный способ избавиться от них — с помощью обычного пива.

Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Огород

Как работает пивная ловушка?

Слизни невероятно чувствительны к запахам. Их привлекает аромат брожения, который исходит от пива. Энтомологи объясняют, что этот запах напоминает им гниющую растительность, которая служит их естественным источником питания.

Как сделать ловушку для слизней?

Возьмите любую емкость (например, банку) и налейте в нее примерно половину объема пива. Установите ловушку в местах скопления слизней, желательно в центре грядки. Вредители будут ползти на запах и попадать в ловушку.

Этот метод абсолютно безопасен для окружающей среды, не требует использования химикатов и не наносит вреда растениям.

Другие натуральные способы борьбы со слизнями

Растения-отпугиватели

Некоторые растения обладают запахом, который слизни не переносят. К ним относятся:

Лаванда

Шалфей

Майоран

Лук и чеснок

Посадка этих культур вокруг грядок создаст естественный барьер от вредителей.

Яичная скорлупа

Раздавленная скорлупа действует как колючая преграда — слизни избегают передвижения по острым поверхностям. Просто разложите ее вокруг растений, и вредители не смогут к ним подобраться.

Применяя эти методы, можно защитить сад от слизней без вреда для природы и урожая.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

