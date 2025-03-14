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Секреты опытных садоводов: какие растения посадить в марте для пышного цветения

1:39
Садоводство

Март — отличное время для посадки цветов, которые будут радовать вас яркими красками на балконе в течение всего сезона. Вот пять растений, которые стоит посадить в этом месяце:

Петуния
Фото: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Петуния

1. Петуния

Петуния — одно из самых популярных растений для балконов. Она любит солнечный свет и обильный полив, но не переносит застоя воды. Цветет с июня до первых заморозков, предлагая разнообразие оттенков и форм цветков.

2. Бегония

Бегония прекрасно чувствует себя в полутени, что делает ее идеальной для балконов, расположенных на северной стороне. Она требует регулярного полива и хорошо дренированной почвы. Цветет с мая по октябрь, украшая пространство яркими цветами.

3. Лобелия

Лобелия — низкорослое растение с обильным цветением, идеально подходит для подвесных кашпо. Предпочитает светлые места без прямых солнечных лучей и регулярный полив. Цветет с июня до осени, создавая эффект цветочного водопада.

4. Бархатцы

Бархатцы — неприхотливые цветы, которые отлично переносят солнечные места. Они устойчивы к засухе и цветут с июня до заморозков, добавляя яркие желто-оранжевые оттенки вашему балкону.

5. Душистый горошек

Душистый горошек — вьющееся растение с нежными ароматными цветами. Ему требуется опора для роста, а также регулярный полив. Цветет с июня до осени, придавая балкону романтический вид.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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