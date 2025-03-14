Секреты опытных садоводов: какие растения посадить в марте для пышного цветения

Март — отличное время для посадки цветов, которые будут радовать вас яркими красками на балконе в течение всего сезона. Вот пять растений, которые стоит посадить в этом месяце:
Петуния — одно из самых популярных растений для балконов. Она любит солнечный свет и обильный полив, но не переносит застоя воды. Цветет с июня до первых заморозков, предлагая разнообразие оттенков и форм цветков.
Бегония прекрасно чувствует себя в полутени, что делает ее идеальной для балконов, расположенных на северной стороне. Она требует регулярного полива и хорошо дренированной почвы. Цветет с мая по октябрь, украшая пространство яркими цветами.
Лобелия — низкорослое растение с обильным цветением, идеально подходит для подвесных кашпо. Предпочитает светлые места без прямых солнечных лучей и регулярный полив. Цветет с июня до осени, создавая эффект цветочного водопада.
Бархатцы — неприхотливые цветы, которые отлично переносят солнечные места. Они устойчивы к засухе и цветут с июня до заморозков, добавляя яркие желто-оранжевые оттенки вашему балкону.
Душистый горошек — вьющееся растение с нежными ароматными цветами. Ему требуется опора для роста, а также регулярный полив. Цветет с июня до осени, придавая балкону романтический вид.
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