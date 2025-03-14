Ночной кошмар садовода: эти маленькие насекомые могут испортить ваш урожай

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Уховёртка, или щипавка, — это насекомое из отряда кожистокрылых, легко узнаваемое по характерным клешням на конце брюшка. Длина тела варьируется от 10 до 25 мм, окраска обычно коричневая, иногда с красноватым оттенком; ноги желтоватые. Эти насекомые часто обитают вблизи домов и в садах.​

Фото: commons.wikimedia.org by Горбунова М.С., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Уховёртка огородная

Чем питается уховёртка

Уховёртки — всеядные насекомые с разнообразным рационом. Они поедают цветки, фрукты, других насекомых и органический материал грибкового происхождения. Благодаря этому они являются эффективными разлагателями органики и естественными контролёрами численности вредителей, таких как тля и клещи. Присутствие уховёрток в саду не должно вызывать беспокойства, так как они помогают поддерживать экологический баланс.​

Польза и вред уховёрток

Уховёртки приносят пользу саду, питаясь вредителями и разлагая органический материал, что способствует обогащению почвы. Однако при чрезмерном размножении они могут наносить ущерб, поедая листья, лепестки и плоды растений, что ухудшает их внешний вид и снижает урожайность. Они активны в ночное время и прячутся под горшками и корой, поэтому их присутствие может долго оставаться незамеченным.​

Как контролировать численность уховёрток

Для контроля популяции уховёрток рекомендуется использовать естественные методы, избегая химических пестицидов, чтобы не навредить экосистеме сада. Важные меры включают:

Устранение укрытий, где насекомые могут прятаться, таких как камни и отслоившаяся кора. ​

​ Контроль влажности в саду, поскольку уховёртки предпочитают влажные места. ​

​ Использование ловушек с водой и маслом, привлекающих насекомых, которые затем тонут в жидкости. ​

​ Привлечение естественных хищников, питающихся уховёртками, для поддержания их численности на безопасном уровне.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

