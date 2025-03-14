Ночной кошмар садовода: эти маленькие насекомые могут испортить ваш урожай

Уховёртка, или щипавка, — это насекомое из отряда кожистокрылых, легко узнаваемое по характерным клешням на конце брюшка. Длина тела варьируется от 10 до 25 мм, окраска обычно коричневая, иногда с красноватым оттенком; ноги желтоватые. Эти насекомые часто обитают вблизи домов и в садах.
Уховёртки — всеядные насекомые с разнообразным рационом. Они поедают цветки, фрукты, других насекомых и органический материал грибкового происхождения. Благодаря этому они являются эффективными разлагателями органики и естественными контролёрами численности вредителей, таких как тля и клещи. Присутствие уховёрток в саду не должно вызывать беспокойства, так как они помогают поддерживать экологический баланс.
Уховёртки приносят пользу саду, питаясь вредителями и разлагая органический материал, что способствует обогащению почвы. Однако при чрезмерном размножении они могут наносить ущерб, поедая листья, лепестки и плоды растений, что ухудшает их внешний вид и снижает урожайность. Они активны в ночное время и прячутся под горшками и корой, поэтому их присутствие может долго оставаться незамеченным.
Для контроля популяции уховёрток рекомендуется использовать естественные методы, избегая химических пестицидов, чтобы не навредить экосистеме сада. Важные меры включают:
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
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