Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вперед на Харьков: украинские пограничники сдаются ВС РФ
Франция готовится к войне: уже подписан указ об увеличении ВПК
Как приготовить настоящий сациви: секрет грузинской кухни
Морозостойкое банановое дерево: что это и как вырастить на даче
Анализ крови на витамины – бесполезен? Врач развенчивает популярный миф
Россияне не любят дизельные машины: 6 причин, которые всё объясняют
Весной животные словно с ума сходят — что с ними происходит
Пышный, хрустящий, идеальный – рецепт кляра, который всё исправит
Мусор или суперфуд? Эти семена могут заменить специи и удобрения

Лунный календарь и картофель: когда сажать, чтобы выросли клубни, а не одна ботва

Садоводство

Картофель лучше сажать в конце апреля — начале мая, ориентируясь на климат региона и лунный календарь. Убывающая Луна способствует активному росту клубней, тогда как новолуние и полнолуние могут замедлить развитие.

Картофель
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Беляев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель

Лунный календарь для посадки

Благоприятные дни для посадки картофеля в 2025 году:

  • Апрель: 1-5, 26-30
  • Май: 1-5, 25-31
  • Июнь: 1-4, 24-30
  • Июль: 1-4, 23-31

Не стоит высаживать клубни в неблагоприятные дни:

  • Апрель: 6-9, 23-25
  • Май: 6-9, 22-24
  • Июнь: 5-7, 21-23
  • Июль: 5-7, 20-22

Фазы Луны также имеют значение. Для посадки картофеля лучше выбирать убывающую Луну:

  • В апреле: с 1 по 7 и с 25 по 30
  • В мае: с 1 по 7 и с 24 по 31
  • В июне: с 1 по 5 и с 23 по 30
  • В июле: с 1 по 5 и с 22 по 31

Оптимальные сроки посадки в зависимости от региона

  • В южных районах картофель сажают с 10 по 30 апреля.
  • В Подмосковье работы проводят с 1 по 20 мая.
  • В Ленинградской области посадки возможны с 10 по 30 мая.
  • В Урале, Башкирии и юге Сибири посадку лучше начинать с 10 по 20 мая.
  • В северных районах Сибири и Урала картофель сажают позже — с 20 мая по 10 июня.

Картофель хорошо растёт, если температура почвы на глубине 10 см достигает 6 градусов, а воздуха днём — 14-18 градусов.

Какие сорта картофеля выбрать?

Выбор зависит от климата и продолжительности летнего сезона.

  • В Крыму и на юге России подходят сорта Обрий, Повинь, Невский, Славянка, Крымская роза.
  • В Кубани лучше сажать Удачу, Жековский, Чародейку.
  • В Подмосковье популярны Приекульский, Пензенская скороспелка, Ранняя роза, Остра, Фаленский.
  • В Пермском крае хорошо растут Погарский, Гала, Кикита, Агаве.
  • В северо-западных регионах удачными считаются Лига, Алый парус, Сказка, Даная, Чародей.
  • В Удмуртии выбирают Саровский, Винета.

Сорта делятся по срокам созревания:

  • Ультраранние — 40-60 дней.
  • Среднеранние — 80-90 дней.
  • Средние — 90-100 дней.
  • Среднепоздние — 100-120 дней.
  • Поздние — 120-140 дней.

Ультраранние сорта не подходят для длительного хранения, но дают урожай раньше всех.

Как подготовить картофель к посадке?

Перед высадкой клубни проращивают, удаляя повреждённые и слабые. Варианты подготовки:

  • Сухое проращивание занимает 20-40 дней.
  • Влажное проращивание требует 15-20 дней.
  • Провяливание длится 7-15 дней.
  • Прогревание занимает 3-4 дня.

Подготовка почвы

Осенью участок перекапывают, убирают остатки растений, вносят удобрения (компост, золу, навоз). Весной рыхлят почву, насыщая её кислородом.

Глубина посадки зависит от структуры грунта:

  • В рыхлую землю клубни закапывают на 10-12 см.
  • В тяжёлую глинистую почву — на 4-6 см.

Расстояние между лунками — не менее 25-30 см, между рядами — 60-70 см.

Способы посадки

Самый распространённый метод — посадка на лопату. В лунки укладывают 1-2 клубня ростками вверх, добавляют золу и присыпают землёй.

Существует метод посадки под солому. Клубни выкладывают на поверхность, а сверху укрывают толстым слоем соломы. Этот способ помогает удерживать влагу и снижает риск поражения фитофторозом. Однако некоторые огородники считают, что сухая солома привлекает вредителей.

Основные правила ухода

  • Рыхление проводят спустя 1-2 недели после посадки, чтобы не допустить роста сорняков.
  • Окучивание выполняют регулярно, формируя холмики высотой 20 см.
  • Подкормки проводят трижды:
    • В начале роста ботвы — перегной (1,5 стакана на куст).
    • В период бутонизации — древесная зола.
    • Во время цветения — суперфосфат.
  • Сорняки убирают вручную, так как инструменты могут повредить корни.
  • Полив проводят 2-4 раза за сезон. В первые недели после посадки увлажнение минимальное, затем полив становится обильным.
  • Защита от вредителей. Против колорадского жука и проволочника землю под кустами посыпают луковой шелухой. Для отпугивания вредителей можно посадить рядом календулу.
  • За 1-1,5 недели до сбора урожая скашивают ботву. Это укрепляет кожуру клубней и делает их более пригодными для хранения.

Распространённые ошибки

  • Слишком густая посадка. При недостатке пространства клубни вырастают мелкими.
  • Редкие всходы. Чаще всего проблема связана с тем, что клубни проросли слишком сильно. Ростки длиннее 3 см лучше обламывать перед посадкой.
  • Избыток азота. Слишком много удобрений приводит к активному росту ботвы, но клубни остаются маленькими.
  • Долгое просушивание на солнце. Картофель нельзя держать на свету дольше суток — в клубнях вырабатывается ядовитый соланин.

При правильной посадке и уходе урожай картофеля будет богатым и качественным!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Авто
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам Аудио 
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Садоводство, цветоводство
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку Аудио 
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Еда и рецепты
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью Аудио 
Популярное
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая

Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.

Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Зеленский в тупике: Киев теряет контроль над ситуацией — удивительные обстоятельства перешли границы Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом
Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом
Последние материалы
Бросила в слезах после измен: через что прошла Краймбрери до беременности от Давы
Лунный календарь и картофель: когда сажать, чтобы выросли клубни, а не одна ботва
Почему вы хотите кушать ночью? Обнаружена мутация, меняющая всё!
Лёгкие мегаполиса: этот очиститель способен изменить экологию города
Болгарию готовят к введению евро
Здесь варят лучшее фламандское пиво и готовят сахарный пирог, который покорит вас
В Китае впечатлились отношению России к выплате долгов
Долой стерильность: почему белый цвет больше не в моде и что его заменит
Аллергия взялась из ниоткуда и не проходит? Возможно, виноваты сотни тысяч невидимых соседей в вашей кровати
Не знаешь, как ухаживать за кутикулой? Эти простые методы спасут твою красоту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.