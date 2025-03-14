Лунный календарь и картофель: когда сажать, чтобы выросли клубни, а не одна ботва

Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картофель лучше сажать в конце апреля — начале мая, ориентируясь на климат региона и лунный календарь. Убывающая Луна способствует активному росту клубней, тогда как новолуние и полнолуние могут замедлить развитие.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Беляев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Лунный календарь для посадки

Благоприятные дни для посадки картофеля в 2025 году:

Апрель: 1-5, 26-30

Май: 1-5, 25-31

Июнь: 1-4, 24-30

Июль: 1-4, 23-31

Не стоит высаживать клубни в неблагоприятные дни:

Апрель: 6-9, 23-25

Май: 6-9, 22-24

Июнь: 5-7, 21-23

Июль: 5-7, 20-22

Фазы Луны также имеют значение. Для посадки картофеля лучше выбирать убывающую Луну:

В апреле: с 1 по 7 и с 25 по 30

В мае: с 1 по 7 и с 24 по 31

В июне: с 1 по 5 и с 23 по 30

В июле: с 1 по 5 и с 22 по 31

Оптимальные сроки посадки в зависимости от региона

В южных районах картофель сажают с 10 по 30 апреля.

В Подмосковье работы проводят с 1 по 20 мая.

В Ленинградской области посадки возможны с 10 по 30 мая.

В Урале, Башкирии и юге Сибири посадку лучше начинать с 10 по 20 мая.

В северных районах Сибири и Урала картофель сажают позже — с 20 мая по 10 июня.

Картофель хорошо растёт, если температура почвы на глубине 10 см достигает 6 градусов, а воздуха днём — 14-18 градусов.

Какие сорта картофеля выбрать?

Выбор зависит от климата и продолжительности летнего сезона.

В Крыму и на юге России подходят сорта Обрий, Повинь, Невский, Славянка, Крымская роза.

В Кубани лучше сажать Удачу, Жековский, Чародейку.

В Подмосковье популярны Приекульский, Пензенская скороспелка, Ранняя роза, Остра, Фаленский.

В Пермском крае хорошо растут Погарский, Гала, Кикита, Агаве.

В северо-западных регионах удачными считаются Лига, Алый парус, Сказка, Даная, Чародей.

В Удмуртии выбирают Саровский, Винета.

Сорта делятся по срокам созревания:

Ультраранние — 40-60 дней.

Среднеранние — 80-90 дней.

Средние — 90-100 дней.

Среднепоздние — 100-120 дней.

Поздние — 120-140 дней.

Ультраранние сорта не подходят для длительного хранения, но дают урожай раньше всех.

Как подготовить картофель к посадке?

Перед высадкой клубни проращивают, удаляя повреждённые и слабые. Варианты подготовки:

Сухое проращивание занимает 20-40 дней.

Влажное проращивание требует 15-20 дней.

Провяливание длится 7-15 дней.

Прогревание занимает 3-4 дня.

Подготовка почвы

Осенью участок перекапывают, убирают остатки растений, вносят удобрения (компост, золу, навоз). Весной рыхлят почву, насыщая её кислородом.

Глубина посадки зависит от структуры грунта:

В рыхлую землю клубни закапывают на 10-12 см.

В тяжёлую глинистую почву — на 4-6 см.

Расстояние между лунками — не менее 25-30 см, между рядами — 60-70 см.

Способы посадки

Самый распространённый метод — посадка на лопату. В лунки укладывают 1-2 клубня ростками вверх, добавляют золу и присыпают землёй.

Существует метод посадки под солому. Клубни выкладывают на поверхность, а сверху укрывают толстым слоем соломы. Этот способ помогает удерживать влагу и снижает риск поражения фитофторозом. Однако некоторые огородники считают, что сухая солома привлекает вредителей.

Основные правила ухода

Рыхление проводят спустя 1-2 недели после посадки, чтобы не допустить роста сорняков.

Окучивание выполняют регулярно, формируя холмики высотой 20 см.

Подкормки проводят трижды: В начале роста ботвы — перегной (1,5 стакана на куст). В период бутонизации — древесная зола. Во время цветения — суперфосфат.

Сорняки убирают вручную, так как инструменты могут повредить корни.

Полив проводят 2-4 раза за сезон. В первые недели после посадки увлажнение минимальное, затем полив становится обильным.

Защита от вредителей. Против колорадского жука и проволочника землю под кустами посыпают луковой шелухой. Для отпугивания вредителей можно посадить рядом календулу.

За 1-1,5 недели до сбора урожая скашивают ботву. Это укрепляет кожуру клубней и делает их более пригодными для хранения.

Распространённые ошибки

Слишком густая посадка. При недостатке пространства клубни вырастают мелкими.

Редкие всходы. Чаще всего проблема связана с тем, что клубни проросли слишком сильно. Ростки длиннее 3 см лучше обламывать перед посадкой.

Избыток азота. Слишком много удобрений приводит к активному росту ботвы, но клубни остаются маленькими.

Долгое просушивание на солнце. Картофель нельзя держать на свету дольше суток — в клубнях вырабатывается ядовитый соланин.

При правильной посадке и уходе урожай картофеля будет богатым и качественным!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

