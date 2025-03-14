Лунный календарь и картофель: когда сажать, чтобы выросли клубни, а не одна ботва

Картофель лучше сажать в конце апреля — начале мая, ориентируясь на климат региона и лунный календарь. Убывающая Луна способствует активному росту клубней, тогда как новолуние и полнолуние могут замедлить развитие.
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Беляев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель
Лунный календарь для посадки
Благоприятные дни для посадки картофеля в 2025 году:
Апрель: 1-5, 26-30
Май: 1-5, 25-31
Июнь: 1-4, 24-30
Июль: 1-4, 23-31
Не стоит высаживать клубни в неблагоприятные дни:
Апрель: 6-9, 23-25
Май: 6-9, 22-24
Июнь: 5-7, 21-23
Июль: 5-7, 20-22
Фазы Луны также имеют значение. Для посадки картофеля лучше выбирать убывающую Луну:
В апреле: с 1 по 7 и с 25 по 30
В мае: с 1 по 7 и с 24 по 31
В июне: с 1 по 5 и с 23 по 30
В июле: с 1 по 5 и с 22 по 31
Оптимальные сроки посадки в зависимости от региона
В южных районах картофель сажают с 10 по 30 апреля.
В Подмосковье работы проводят с 1 по 20 мая.
В Ленинградской области посадки возможны с 10 по 30 мая.
В Урале, Башкирии и юге Сибири посадку лучше начинать с 10 по 20 мая.
В северных районах Сибири и Урала картофель сажают позже — с 20 мая по 10 июня.
Картофель хорошо растёт, если температура почвы на глубине 10 см достигает 6 градусов, а воздуха днём — 14-18 градусов.
Какие сорта картофеля выбрать?
Выбор зависит от климата и продолжительности летнего сезона.
В Крыму и на юге России подходят сорта Обрий, Повинь, Невский, Славянка, Крымская роза.
В Кубани лучше сажать Удачу, Жековский, Чародейку.
В Подмосковье популярны Приекульский, Пензенская скороспелка, Ранняя роза, Остра, Фаленский.
В Пермском крае хорошо растут Погарский, Гала, Кикита, Агаве.
В северо-западных регионах удачными считаются Лига, Алый парус, Сказка, Даная, Чародей.
В Удмуртии выбирают Саровский, Винета.
Сорта делятся по срокам созревания:
Ультраранние — 40-60 дней.
Среднеранние — 80-90 дней.
Средние — 90-100 дней.
Среднепоздние — 100-120 дней.
Поздние — 120-140 дней.
Ультраранние сорта не подходят для длительного хранения, но дают урожай раньше всех.
Как подготовить картофель к посадке?
Перед высадкой клубни проращивают, удаляя повреждённые и слабые. Варианты подготовки:
Сухое проращивание занимает 20-40 дней.
Влажное проращивание требует 15-20 дней.
Провяливание длится 7-15 дней.
Прогревание занимает 3-4 дня.
Подготовка почвы
Осенью участок перекапывают, убирают остатки растений, вносят удобрения (компост, золу, навоз). Весной рыхлят почву, насыщая её кислородом.
Глубина посадки зависит от структуры грунта:
В рыхлую землю клубни закапывают на 10-12 см.
В тяжёлую глинистую почву — на 4-6 см.
Расстояние между лунками — не менее 25-30 см, между рядами — 60-70 см.
Способы посадки
Самый распространённый метод — посадка на лопату. В лунки укладывают 1-2 клубня ростками вверх, добавляют золу и присыпают землёй.
Существует метод посадки под солому. Клубни выкладывают на поверхность, а сверху укрывают толстым слоем соломы. Этот способ помогает удерживать влагу и снижает риск поражения фитофторозом. Однако некоторые огородники считают, что сухая солома привлекает вредителей.
Основные правила ухода
Рыхление проводят спустя 1-2 недели после посадки, чтобы не допустить роста сорняков.
Окучивание выполняют регулярно, формируя холмики высотой 20 см.
Подкормки проводят трижды:
В начале роста ботвы — перегной (1,5 стакана на куст).
В период бутонизации — древесная зола.
Во время цветения — суперфосфат.
Сорняки убирают вручную, так как инструменты могут повредить корни.
Полив проводят 2-4 раза за сезон. В первые недели после посадки увлажнение минимальное, затем полив становится обильным.
Защита от вредителей. Против колорадского жука и проволочника землю под кустами посыпают луковой шелухой. Для отпугивания вредителей можно посадить рядом календулу.
За 1-1,5 недели до сбора урожая скашивают ботву. Это укрепляет кожуру клубней и делает их более пригодными для хранения.
Распространённые ошибки
Слишком густая посадка. При недостатке пространства клубни вырастают мелкими.
Редкие всходы. Чаще всего проблема связана с тем, что клубни проросли слишком сильно. Ростки длиннее 3 см лучше обламывать перед посадкой.
Избыток азота. Слишком много удобрений приводит к активному росту ботвы, но клубни остаются маленькими.
Долгое просушивание на солнце. Картофель нельзя держать на свету дольше суток — в клубнях вырабатывается ядовитый соланин.
При правильной посадке и уходе урожай картофеля будет богатым и качественным!
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).