Цветок папоротника вспыхивает в полночь: где его искать и как не упустить момент

3:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Папоротники — настоящие мастера иллюзии в мире растений. Они не цветут в привычном смысле, но их спороносные органы бывают настолько декоративными, что могут ввести в заблуждение даже опытных садоводов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Папоротник

Какие папоротники поражают своим внешним видом в период размножения? Где искать их «цветение» и чем оно отличается?

Как размножаются папоротники?

В отличие от цветущих растений, папоротники используют споры — мельчайшие частицы, которые созревают в специальных структурах. Их размещение может сильно отличаться:

Некоторые папоротники выпускают отдельные спороносные побеги – это нечто похожее на цветонос, но без лепестков.

У других споры вызревают прямо на вайях – листоподобных побегах, часто на их нижней стороне.

Есть и уникальные формы, где часть вайи выполняет роль листа, а другая – спороноса.

Папоротники со спороносными побегами

В умеренном климате такие виды встречаются нечасто, но есть несколько ярких примеров.

Дербянка (Blechnum) – этот папоротник имеет разделение между стерильными и спороносными вайями. Молодые побеги окрашены в оливковый цвет, а по мере созревания становятся коричневыми. Криптограмма курчавая (Cryptogramma crispa) – в дикой природе её можно встретить в горах. На первый взгляд, этот папоротник напоминает кустик петрушки, а его спороносные побеги выглядят, как морковная ботва. Оноклея чувствительная (Onoclea sensibilis) – получила название "бисерный папоротник" из-за спороносных побегов, усеянных маленькими шариками. Страусник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris) – классика садового дизайна. В центре роскошной зелёной розетки появляются спороносные побеги, напоминающие перья. Чистоуст королевский (Osmunda regalis) – достигает двух метров в высоту, а его спороносные побеги выглядят, как резные зелёные свечи.

Папоротники, у которых споры вызревают на вайях

Этот вариант встречается гораздо чаще.

Адиантум стоповидный (Adiantum pedatum) – его миниатюрные листья с тонкими чёрными жилками кажутся невесомыми, а споры располагаются по краям листовой пластины. Асплениумы (Asplenium) – в зависимости от вида сорусы могут выглядеть как чёткие линии или округлые точки, украшающие вайи. Вудсия северная (Woodsia ilvensis) – ещё один миниатюрный папоротник, у которого споры покрыты пушистыми волосками. Голокучник (Gymnocarpium dryopteris) – его сорусы располагаются открыто, не прикрытые защитной плёнкой. Орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum) – выделяется тем, что его споры образуют ровные узоры вдоль краёв вайи.

Необычные формы спороношения

Есть папоротники, которые не вписываются в стандартные схемы.

Гроздовник (Botrychium) – его спороносный побег напоминает кудрявую метёлку, отделённую от основного листа. Ужовник (Ophioglossum vulgatum) – выглядит как зелёный початок, усыпанный спорангиями, будто растение готовится к цветению.

Как увидеть "цветение" папоротников?

Спороносные органы появляются в разное время. Некоторые папоротники формируют их в начале лета, другие – ближе к осени. Если хочется поймать момент, когда папоротник «цветёт», стоит выбирать виды с отдельными спороносными побегами и следить за их ростом.

Возможно, именно это зрелище и породило миф о цветке папоротника, который приносит удачу.

Уточнения

Цвето́к па́поротника — мифический цветок, открывающий его владельцу клады и тайны мира, дарующий ясновидение и власть над нечистым духом.

