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Цветок папоротника вспыхивает в полночь: где его искать и как не упустить момент

3:49
Садоводство

Папоротники — настоящие мастера иллюзии в мире растений. Они не цветут в привычном смысле, но их спороносные органы бывают настолько декоративными, что могут ввести в заблуждение даже опытных садоводов.

Папоротник
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Папоротник

Какие папоротники поражают своим внешним видом в период размножения? Где искать их «цветение» и чем оно отличается?

Как размножаются папоротники?

В отличие от цветущих растений, папоротники используют споры — мельчайшие частицы, которые созревают в специальных структурах. Их размещение может сильно отличаться:

  • Некоторые папоротники выпускают отдельные спороносные побеги – это нечто похожее на цветонос, но без лепестков.
  • У других споры вызревают прямо на вайях – листоподобных побегах, часто на их нижней стороне.
  • Есть и уникальные формы, где часть вайи выполняет роль листа, а другая – спороноса.

Папоротники со спороносными побегами

В умеренном климате такие виды встречаются нечасто, но есть несколько ярких примеров.

  1. Дербянка (Blechnum) – этот папоротник имеет разделение между стерильными и спороносными вайями. Молодые побеги окрашены в оливковый цвет, а по мере созревания становятся коричневыми.
  2. Криптограмма курчавая (Cryptogramma crispa) – в дикой природе её можно встретить в горах. На первый взгляд, этот папоротник напоминает кустик петрушки, а его спороносные побеги выглядят, как морковная ботва.
  3. Оноклея чувствительная (Onoclea sensibilis) – получила название "бисерный папоротник" из-за спороносных побегов, усеянных маленькими шариками.
  4. Страусник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris) – классика садового дизайна. В центре роскошной зелёной розетки появляются спороносные побеги, напоминающие перья.
  5. Чистоуст королевский (Osmunda regalis) – достигает двух метров в высоту, а его спороносные побеги выглядят, как резные зелёные свечи.

Папоротники, у которых споры вызревают на вайях

Этот вариант встречается гораздо чаще.

  1. Адиантум стоповидный (Adiantum pedatum) – его миниатюрные листья с тонкими чёрными жилками кажутся невесомыми, а споры располагаются по краям листовой пластины.
  2. Асплениумы (Asplenium) – в зависимости от вида сорусы могут выглядеть как чёткие линии или округлые точки, украшающие вайи.
  3. Вудсия северная (Woodsia ilvensis) – ещё один миниатюрный папоротник, у которого споры покрыты пушистыми волосками.
  4. Голокучник (Gymnocarpium dryopteris) – его сорусы располагаются открыто, не прикрытые защитной плёнкой.
  5. Орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum) – выделяется тем, что его споры образуют ровные узоры вдоль краёв вайи.

Необычные формы спороношения

Есть папоротники, которые не вписываются в стандартные схемы.

  1. Гроздовник (Botrychium) – его спороносный побег напоминает кудрявую метёлку, отделённую от основного листа.
  2. Ужовник (Ophioglossum vulgatum) – выглядит как зелёный початок, усыпанный спорангиями, будто растение готовится к цветению.

Как увидеть "цветение" папоротников?

Спороносные органы появляются в разное время. Некоторые папоротники формируют их в начале лета, другие – ближе к осени. Если хочется поймать момент, когда папоротник «цветёт», стоит выбирать виды с отдельными спороносными побегами и следить за их ростом.

Возможно, именно это зрелище и породило миф о цветке папоротника, который приносит удачу.

Уточнения

Цвето́к па́поротника — мифический цветок, открывающий его владельцу клады и тайны мира, дарующий ясновидение и власть над нечистым духом. 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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