Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крупнейшая экономика еврозоны находится на краю пропасти
Свободный атом — Россия поддержала ядерную программу Ирана
Секрет урожайной теплицы: простой лайфхак, который работает без затрат
Повышенный расход масла: когда можно спасти мотор, а когда уже поздно
Мы тут непричем — Россия ответила на обвинение в отстранении Келлога от переговоров
Решение ЕСПЧ: кто виновен в гибели людей в Доме профсоюзов?
Глобальное потепление ускоряет подъём океана – учёные бьют тревогу
Ваша собака превращает квартиру в руины? Простые методы, чтобы сохранить вещи
Переговорный процесс — Песков раскрыл подробности по Украине от США

Роскошная лоза, но капризный характер: что нужно знать перед посадкой Изабеллы

2:13
Садоводство

Виноград Изабелла — это не только красивые грозди и насыщенный вкус, но и уникальная неприхотливость. Этот сорт известен во всём мире благодаря устойчивости к морозам, заболеваниям и минимальным требованиям к уходу.

Гроздь винограда
Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин
Гроздь винограда

Однако оригинальная Изабелла не подходит для средней полосы России, но существуют альтернативные сорта, такие как Альфа, которые обладают схожими характеристиками.

Как выглядит виноград Изабелла?

  • Позднее созревание — урожай собирают осенью, спустя 140-180 дней после распускания почек.
  • Грозди до 150 г с плотными, кисло-сладкими ягодами тёмно-синего цвета.
  • Характерный земляничный аромат делает его популярным для соков, компотов и виноделия.
  • Урожайность — до 70 центнеров с гектара, что делает сорт рентабельным.

Полезные свойства ягод

Изабелла — не только вкусный, но и полезный виноград:

  • Антиоксиданты улучшают работу сердца и сосудов.
  • Антоцианы способствуют хорошему пищеварению.
  • Ягоды помогают нормализовать давление и повысить уровень гемоглобина.
  • Богатый состав витаминов укрепляет иммунитет.

Особенности выращивания и ухода

Изабелла приживается в любых почвах, но предпочитает известковую землю с умеренной влажностью.

  • Лучше не сажать рядом с глухими заборами и стенами — кусты любят проветривание.
  • Расстояние между кустами — не менее 1,5 м.
  • Требует подвязки — это высокорослый сорт.
  • Чувствителен к засухе — полив должен быть регулярным, но без переизбытка влаги.
  • Мульчирование почвы помогает сохранить влагу и питательные вещества.

Изабельные сорта, такие как Альфа, — идеальный выбор для регионов с умеренным климатом. Они не требуют сложного ухода, переносят морозы и обладают насыщенным вкусом с характерными ягодными нотами. Этот виноград порадует не только урожаем, но и станет украшением участка благодаря своей декоративности.

Уточнения

Изабе́лла — естественный гибрид американского автохтонного винограда Vitis labrusca и европейского вида Vitis vinifera

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Больше, чем просто покраска: Ту-214 вернулся из Минска с сюрпризом — эксклюзивные детали
Авиация
Больше, чем просто покраска: Ту-214 вернулся из Минска с сюрпризом — эксклюзивные детали Аудио 
Подводное чудо? Как тоннель по дну Балтийского моря изменит дорожную карту Европы
Экономика и бизнес
Подводное чудо? Как тоннель по дну Балтийского моря изменит дорожную карту Европы Аудио 
Популярное
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая

Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.

Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Штаны с мёртвого и огромные тиражи: секреты жёлтой империи Пулитцера Сергей Лебедев Бумеранг вернулся. В Дании нарастает паника после заявления Трампа об аннексии Гренландии Любовь Степушова Бомбы GLSDB для Украины: в США раскрыли правду о дальности и эффективности Дмитрий Плотников
Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде
Последние материалы
Повышенный расход масла: когда можно спасти мотор, а когда уже поздно
Мы тут непричем — Россия ответила на обвинение в отстранении Келлога от переговоров
Решение ЕСПЧ: кто виновен в гибели людей в Доме профсоюзов?
Глобальное потепление ускоряет подъём океана – учёные бьют тревогу
Ваша собака превращает квартиру в руины? Простые методы, чтобы сохранить вещи
Переговорный процесс — Песков раскрыл подробности по Украине от США
Популярное направление отдыха — Крым бьет рекорды привлекательности для туристов
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Слежка за небом: как новый проект хочет поймать инопланетные корабли
Загадочная смерть Джина Хэкмана: дочь раскрыла тревожные подробности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.