Роскошная лоза, но капризный характер: что нужно знать перед посадкой Изабеллы

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Виноград Изабелла — это не только красивые грозди и насыщенный вкус, но и уникальная неприхотливость. Этот сорт известен во всём мире благодаря устойчивости к морозам, заболеваниям и минимальным требованиям к уходу.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин Гроздь винограда

Однако оригинальная Изабелла не подходит для средней полосы России, но существуют альтернативные сорта, такие как Альфа, которые обладают схожими характеристиками.

Как выглядит виноград Изабелла?

Позднее созревание — урожай собирают осенью, спустя 140-180 дней после распускания почек.

Грозди до 150 г с плотными, кисло-сладкими ягодами тёмно-синего цвета.

Характерный земляничный аромат делает его популярным для соков, компотов и виноделия.

Урожайность — до 70 центнеров с гектара, что делает сорт рентабельным.

Полезные свойства ягод

Изабелла — не только вкусный, но и полезный виноград:

Антиоксиданты улучшают работу сердца и сосудов.

Антоцианы способствуют хорошему пищеварению.

Ягоды помогают нормализовать давление и повысить уровень гемоглобина.

Богатый состав витаминов укрепляет иммунитет.

Особенности выращивания и ухода

Изабелла приживается в любых почвах, но предпочитает известковую землю с умеренной влажностью.

Лучше не сажать рядом с глухими заборами и стенами — кусты любят проветривание.

Расстояние между кустами — не менее 1,5 м.

Требует подвязки — это высокорослый сорт.

Чувствителен к засухе — полив должен быть регулярным, но без переизбытка влаги.

Мульчирование почвы помогает сохранить влагу и питательные вещества.

Изабельные сорта, такие как Альфа, — идеальный выбор для регионов с умеренным климатом. Они не требуют сложного ухода, переносят морозы и обладают насыщенным вкусом с характерными ягодными нотами. Этот виноград порадует не только урожаем, но и станет украшением участка благодаря своей декоративности.

Уточнения

Изабе́лла — естественный гибрид американского автохтонного винограда Vitis labrusca и европейского вида Vitis vinifera.

