Роскошная лоза, но капризный характер: что нужно знать перед посадкой Изабеллы

Виноград Изабелла — это не только красивые грозди и насыщенный вкус, но и уникальная неприхотливость. Этот сорт известен во всём мире благодаря устойчивости к морозам, заболеваниям и минимальным требованиям к уходу.
Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин
Гроздь винограда
Однако оригинальная Изабелла не подходит для средней полосы России, но существуют альтернативные сорта, такие как Альфа, которые обладают схожими характеристиками.
Как выглядит виноград Изабелла?
Позднее созревание — урожай собирают осенью, спустя 140-180 дней после распускания почек.
Грозди до 150 г с плотными, кисло-сладкими ягодами тёмно-синего цвета.
Характерный земляничный аромат делает его популярным для соков, компотов и виноделия.
Урожайность — до 70 центнеров с гектара, что делает сорт рентабельным.
Полезные свойства ягод
Изабелла — не только вкусный, но и полезный виноград:
Антиоксиданты улучшают работу сердца и сосудов.
Антоцианы способствуют хорошему пищеварению.
Ягоды помогают нормализовать давление и повысить уровень гемоглобина.
Богатый состав витаминов укрепляет иммунитет.
Особенности выращивания и ухода
Изабелла приживается в любых почвах, но предпочитает известковую землю с умеренной влажностью.
Лучше не сажать рядом с глухими заборами и стенами — кусты любят проветривание.
Расстояние между кустами — не менее 1,5 м.
Требует подвязки — это высокорослый сорт.
Чувствителен к засухе — полив должен быть регулярным, но без переизбытка влаги.
Мульчирование почвы помогает сохранить влагу и питательные вещества.
Изабельные сорта, такие как Альфа, — идеальный выбор для регионов с умеренным климатом. Они не требуют сложного ухода, переносят морозы и обладают насыщенным вкусом с характерными ягодными нотами. Этот виноград порадует не только урожаем, но и станет украшением участка благодаря своей декоративности.