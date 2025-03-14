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Помидоры задыхаются в собственной листве: простые приёмы, которые всё исправят

2:21
Садоводство

Чтобы томаты не тратили силы на листья вместо плодов, важно правильно контролировать их рост. Разрастание зелени можно остановить, сократив полив, удалив ненужные листья и отказавшись от избытка удобрений. Такой подход позволит направить все ресурсы растения на формирование урожая.

Томаты
Фото: flickr.com by Lufa Farms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Томаты

Ограниченный полив — крепкие корни

Частые поливы способствуют поверхностному развитию корневой системы, из-за чего растение становится зависимым от постоянного увлажнения. Чтобы стимулировать углублённый рост корней, рекомендуется:

  • Ограничить полив в первые 20 дней после высадки — это помогает растению укрепиться.
  • Увеличивать влажность только в период активного завязывания плодов.
  • Использовать капельное орошение в момент созревания томатов.

Простой способ проверить влажность почвы: взять горсть земли с глубины 10 см и сжать в руке. Если земля образовала комочек — влаги достаточно, если рассыпалась — требуется увлажнение.

Обрезка листьев — стимул для плодоношения

Лишняя листва забирает питательные вещества, замедляя развитие плодов. Для правильного распределения ресурсов рекомендуется:

  • Удалять нижние листья, особенно если куст активно растёт.
  • Прищипывать верхние побеги у высокорослых сортов после формирования 7 завязей.

Какие удобрения полезны, а какие вредят урожаю?

  • Азотные удобрения в период вегетации не рекомендуются — они усиливают рост листьев, но тормозят появление плодов.
  • Калийные подкормки вносятся при цветении 5-6 кисти — они стимулируют налив томатов.
  • Магний и микроэлементы компенсируются натуральными опрыскиваниями и добавлением доломитовой муки, Калимагнезия или сернокислого магния.

Как получить максимальный урожай?

  1. Ограничить полив в начале роста.
  2. Удалять ненужные листья и формировать куст.
  3. Вносить только необходимые удобрения в нужный момент.
  4. Следить за балансом влаги в почве.

При правильном уходе кусты не уйдут в зелень, а вся энергия растения пойдёт на формирование крупных, сочных плодов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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