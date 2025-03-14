Помидоры задыхаются в собственной листве: простые приёмы, которые всё исправят

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы томаты не тратили силы на листья вместо плодов, важно правильно контролировать их рост. Разрастание зелени можно остановить, сократив полив, удалив ненужные листья и отказавшись от избытка удобрений. Такой подход позволит направить все ресурсы растения на формирование урожая.

Фото: flickr.com by Lufa Farms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Томаты

Ограниченный полив — крепкие корни

Частые поливы способствуют поверхностному развитию корневой системы, из-за чего растение становится зависимым от постоянного увлажнения. Чтобы стимулировать углублённый рост корней, рекомендуется:

Ограничить полив в первые 20 дней после высадки — это помогает растению укрепиться.

Увеличивать влажность только в период активного завязывания плодов.

Использовать капельное орошение в момент созревания томатов.

Простой способ проверить влажность почвы: взять горсть земли с глубины 10 см и сжать в руке. Если земля образовала комочек — влаги достаточно, если рассыпалась — требуется увлажнение.

Обрезка листьев — стимул для плодоношения

Лишняя листва забирает питательные вещества, замедляя развитие плодов. Для правильного распределения ресурсов рекомендуется:

Удалять нижние листья, особенно если куст активно растёт.

Прищипывать верхние побеги у высокорослых сортов после формирования 7 завязей.

Какие удобрения полезны, а какие вредят урожаю?

Азотные удобрения в период вегетации не рекомендуются — они усиливают рост листьев, но тормозят появление плодов.

Калийные подкормки вносятся при цветении 5-6 кисти — они стимулируют налив томатов.

Магний и микроэлементы компенсируются натуральными опрыскиваниями и добавлением доломитовой муки, Калимагнезия или сернокислого магния.

Как получить максимальный урожай?

Ограничить полив в начале роста. Удалять ненужные листья и формировать куст. Вносить только необходимые удобрения в нужный момент. Следить за балансом влаги в почве.

При правильном уходе кусты не уйдут в зелень, а вся энергия растения пойдёт на формирование крупных, сочных плодов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

