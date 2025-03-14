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Весеннее опрыскивание винограда: ошибка, которая стоит вам урожая

2:07
Садоводство

Виноград — культура, требующая защиты. После зимы кусты ослаблены, и если не провести своевременные обработки, болезни и вредители могут уничтожить урожай. Разбираем, чем и когда опрыскивать виноград весной, чтобы обеспечить ему надёжную защиту.

Виноград
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виноград

1. Первое опрыскивание — сразу после снятия укрытия

  • До набухания почек проводят профилактическую обработку медным купоросом (2%) или бордоской жидкостью (2%).
  • Эти препараты обеззараживают лозу и уничтожают споры грибков.
  • Подойдут также Абига-Пик, Индиго, ОксиХОМ.

2. Вторая обработка — в период набухания почек

  • Используют ОксиХОМ, Скор, Абига-Пик для защиты от грибковых заболеваний.
  • В тёплую погоду можно заменить химические препараты на Фитоспорин-М, Алирин-Б, Споробактерин.

3. Третья обработка — при появлении 3-5 листьев

  • Добавляют защиту от вредителей: Актара, Фитоверм, Битоксибациллин.
  • Если в прошлом году были проблемы с клещами или тлёй, стоит провести обработку Тиовит Джетом или МатринБио.

4. Четвёртая обработка — за 1-2 недели до цветения

  • Для борьбы с мильдью и оидиумом — Ордан, ОксиХОМ, 1% бордоская жидкость.
  • От листовёртки и долгоносиков — Фитоверм, Лепидоцид, Инта-Вир.

Как правильно обрабатывать виноград

  • Работы проводят в сухую, пасмурную и безветренную погоду при температуре не ниже +5°C.
  • Обязательно опрыскивают опоры и приствольные круги.
  • Важно чередовать препараты, чтобы вредители и грибки не выработали устойчивость.
  • Нельзя превышать рекомендованные дозировки, иначе можно навредить растению.

Весенние обработки винограда — залог здоровья и богатого урожая. Но не забывайте про регулярные поливы, подкормки и защиту от птиц и ос в период созревания ягод!

Уточнения

Лоза́ — название тонкой и длинной разновидности стебля (травянистого или одревесневшего), характерного главным образом для растений рода Виноград (Vitis), а также для некоторых других (в частности, некоторых видов рода Ива (Salix)); в узком смысле обычно применяется именно в отношении побегов винограда и всего семейства Виноградовые (Vitaceae). Иногда лозой ошибочно называют всё растение винограда.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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