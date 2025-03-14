Грядка работает на износ: как не потерять всю клубнику из-за одного промаха

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клубника — ягода, которая требует внимания и ухода. Но что делать, если урожай с каждым годом становится всё скромнее, а ягоды мельчают? Возможно, пришло время расстаться со старыми кустами. Разбираем три основные причины, почему клубнику стоит заменить.

Фото: commons.wikimedia.org by Opioła Jerzy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клубника

1. Клубника "состарилась"

Кусты клубники не могут плодоносить вечно. Через 3-4 года их продуктивность начинает снижаться.

Как это понять

В первый год после посадки урожай небольшой, кусты активно развиваются.

На второй год — пик плодоношения, много крупных и сладких ягод.

На третий год урожай уже уменьшается, несмотря на тот же уход.

Если оставить кусты дольше, ягоды становятся мелкими и сухими.

Что делать

Старые кусты заменяют новыми, пересаживая их на новое место.

Если такой возможности нет, перед посадкой нужно продезинфицировать почву.

2. Ягоды мелкие и невкусные

Вы посадили молодые кусты, но клубника по-прежнему остаётся мелкой и не радует вкусом? Проблема может быть в неудачном месте посадки.

Клубника плохо растёт:

В тени деревьев и кустов. Ей нужно солнце!

На северных участках с недостатком света.

Если раньше на этом месте росли паслёновые (помидоры, картофель, баклажаны).

Что делать

Пересадить клубнику на солнечное место.

Избегать участков, где до этого росли паслёновые культуры.

3. Клубника заболела

Если кусты начали гнить, сохнуть, покрываться налётом или пятнами, значит, их поразила болезнь.

Как понять, что клубника заражена

Ягоды гниют прямо на кустах.

Листья покрываются белыми или коричневыми пятнами.

Кусты начинают засыхать без видимой причины.

Причины:

Дожди и сырая погода провоцируют серую гниль и мучнистую росу.

Загущенные посадки способствуют распространению болезней.

Ошибки в подкормке ослабляют кусты.

Что делать

При первых признаках болезни начинать обработку.

Если болезнь распространилась на всю грядку, кусты нужно удалить и сжечь.

На этом месте не высаживать клубнику 4-6 лет.

Клубника — культура, требующая ухода, но если вовремя заменять старые кусты и следить за условиями выращивания, она обязательно порадует щедрым урожаем.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной, землянике мускусной, землянике ананасной. На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.



