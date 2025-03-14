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Грядка работает на износ: как не потерять всю клубнику из-за одного промаха

2:35
Садоводство

Клубника — ягода, которая требует внимания и ухода. Но что делать, если урожай с каждым годом становится всё скромнее, а ягоды мельчают? Возможно, пришло время расстаться со старыми кустами. Разбираем три основные причины, почему клубнику стоит заменить.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Opioła Jerzy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клубника

1. Клубника "состарилась"

Кусты клубники не могут плодоносить вечно. Через 3-4 года их продуктивность начинает снижаться.

Как это понять

  • В первый год после посадки урожай небольшой, кусты активно развиваются.
  • На второй год — пик плодоношения, много крупных и сладких ягод.
  • На третий год урожай уже уменьшается, несмотря на тот же уход.
  • Если оставить кусты дольше, ягоды становятся мелкими и сухими.

Что делать

  • Старые кусты заменяют новыми, пересаживая их на новое место.
  • Если такой возможности нет, перед посадкой нужно продезинфицировать почву.

2. Ягоды мелкие и невкусные

Вы посадили молодые кусты, но клубника по-прежнему остаётся мелкой и не радует вкусом? Проблема может быть в неудачном месте посадки.

Клубника плохо растёт:

  • В тени деревьев и кустов. Ей нужно солнце!
  • На северных участках с недостатком света.
  • Если раньше на этом месте росли паслёновые (помидоры, картофель, баклажаны).

Что делать

  • Пересадить клубнику на солнечное место.
  • Избегать участков, где до этого росли паслёновые культуры.

3. Клубника заболела

Если кусты начали гнить, сохнуть, покрываться налётом или пятнами, значит, их поразила болезнь.

Как понять, что клубника заражена

  • Ягоды гниют прямо на кустах.
  • Листья покрываются белыми или коричневыми пятнами.
  • Кусты начинают засыхать без видимой причины.

Причины:

  • Дожди и сырая погода провоцируют серую гниль и мучнистую росу.
  • Загущенные посадки способствуют распространению болезней.
  • Ошибки в подкормке ослабляют кусты.

Что делать

  • При первых признаках болезни начинать обработку.
  • Если болезнь распространилась на всю грядку, кусты нужно удалить и сжечь.
  • На этом месте не высаживать клубнику 4-6 лет.

Клубника — культура, требующая ухода, но если вовремя заменять старые кусты и следить за условиями выращивания, она обязательно порадует щедрым урожаем.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной, землянике мускусной, землянике ананасной. На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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