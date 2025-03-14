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Цветок с необычными листьями — выбираем лучший сорт колеуса для дома

4:25
Садоводство

Колеус — одно из самых эффектных декоративных растений, способное преобразить интерьер яркими, пёстрыми листьями. Этот неприхотливый многолетник можно выращивать как в открытом грунте, так и в квартире, где он радует глаз даже в холодное время года. Если хочется добавить в дом красок, стоит присмотреться к этому растению, которое за форму листьев часто называют "крапивкой".

Колеус
Фото: commons.wikimedia.org by Tom Murphy VII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Колеус

Что нужно знать о колеусе?

Хотя цветки у колеуса довольно скромные, его листья поражают разнообразием расцветок: от зелёного до насыщенного фиолетового, розового и оранжевого. Благодаря активной гибридизации появилось множество сортов с разными оттенками и формами листвы.

Раньше колеус относили к отдельному роду, но после исследований его объединили с плектрантусами. Поэтому официальное название комнатного цветка — плектрантус шлемниковидный (Plectranthus scutellarioides). Однако среди цветоводов он по-прежнему известен как колеус.

Лучшие сорта для квартиры

Домашние колеусы отличаются компактными размерами, яркими листьями и неприхотливостью в уходе. Рассмотрим самые интересные сорта.

1. "Twist and Twirl" ("Твист энд Твирл")

Высота: 40-60 см
Особенность: листья с необычной закрученной формой, окрашены в красный, жёлтый, зелёный и коричневый цвета.

2. "Freckles" ("Фриклз", "Веснушки")

Высота: 25-30 см
Особенность: миниатюрное растение с крупными оранжевыми листьями, покрытыми жёлтыми пятнами.

3. "Hedwig" ("Хедвиг")

Высота: 30-35 см
Особенность: зубчатые жёлто-зелёные листья с бордовой серединой и тёмными вкраплениями.

4. "Wisley Tapestry" ("Уизли Тапестри")

Высота: 30-35 см
Особенность: ампельный сорт с длинными стеблями и глубокорассечёнными красными листьями с жёлто-зелёной каймой.

5. "Saturn" ("Сатурн")

Высота: 30-40 см
Особенность: заострённые листья с бархатистой текстурой, зелёной серединой и тёмной окантовкой по краю.

6. "Dragon Black" ("Драгон Блэк", "Чёрный дракон")

Высота: 30-35 см
Особенность: тёмно-фиолетовые бахромчатые листья с красной серединой.

7. "Wizard Rose" ("Визард Роуз")

Высота: 35 см
Особенность: листья с малиновым центром, зелёным краем и белой полосой между цветами.

8. "Wizard Velvet Red" ("Визард Вельвет Ред")

Высота: 30-35 см
Особенность: насыщенно-бордовые листья с тонкой светлой каймой.

9. "Wizard Pastel" ("Визард Пастель")

Высота: 30-35 см
Особенность: нежные оттенки розового, зелёного и кремового на листве.

10. "Collins Gold" ("Коллинз Голд")

Высота: 25-35 см
Особенность: гофрированные жёлто-зелёные листья с бордовыми вкраплениями.

Как сохранить яркость листьев?

Главная особенность колеуса — его листья, и чтобы они не потеряли насыщенные оттенки, важно соблюдать несколько правил:

  • Свет. Большинство сортов любят яркое освещение, но полуденное солнце может вызвать ожоги. Лучше выбирать рассеянный свет или использовать тюль.
  • Температура. Оптимальный диапазон — 18-25 °C, без резких перепадов.
  • Полив. Почва должна быть слегка влажной, но без застоя воды.
  • Удаление цветоносов. Цветение ослабляет растение, поэтому бутоны лучше удалять.
  • Зимний уход. В короткие зимние дни растение нуждается в дополнительном освещении (не менее 10 часов в сутки).

Колеус — идеальный вариант для тех, кто хочет украсить дом неприхотливым, но эффектным растением. Выбрав подходящий сорт и обеспечив ему правильный уход, можно наслаждаться яркими красками круглый год.

Уточнения

Ко́леус (лат. Coleus) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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