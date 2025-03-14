Цветок с необычными листьями — выбираем лучший сорт колеуса для дома

Колеус — одно из самых эффектных декоративных растений, способное преобразить интерьер яркими, пёстрыми листьями. Этот неприхотливый многолетник можно выращивать как в открытом грунте, так и в квартире, где он радует глаз даже в холодное время года. Если хочется добавить в дом красок, стоит присмотреться к этому растению, которое за форму листьев часто называют "крапивкой".
Хотя цветки у колеуса довольно скромные, его листья поражают разнообразием расцветок: от зелёного до насыщенного фиолетового, розового и оранжевого. Благодаря активной гибридизации появилось множество сортов с разными оттенками и формами листвы.
Раньше колеус относили к отдельному роду, но после исследований его объединили с плектрантусами. Поэтому официальное название комнатного цветка — плектрантус шлемниковидный (Plectranthus scutellarioides). Однако среди цветоводов он по-прежнему известен как колеус.
Домашние колеусы отличаются компактными размерами, яркими листьями и неприхотливостью в уходе. Рассмотрим самые интересные сорта.
Высота: 40-60 см
Особенность: листья с необычной закрученной формой, окрашены в красный, жёлтый, зелёный и коричневый цвета.
Высота: 25-30 см
Особенность: миниатюрное растение с крупными оранжевыми листьями, покрытыми жёлтыми пятнами.
Высота: 30-35 см
Особенность: зубчатые жёлто-зелёные листья с бордовой серединой и тёмными вкраплениями.
Высота: 30-35 см
Особенность: ампельный сорт с длинными стеблями и глубокорассечёнными красными листьями с жёлто-зелёной каймой.
Высота: 30-40 см
Особенность: заострённые листья с бархатистой текстурой, зелёной серединой и тёмной окантовкой по краю.
Высота: 30-35 см
Особенность: тёмно-фиолетовые бахромчатые листья с красной серединой.
Высота: 35 см
Особенность: листья с малиновым центром, зелёным краем и белой полосой между цветами.
Высота: 30-35 см
Особенность: насыщенно-бордовые листья с тонкой светлой каймой.
Высота: 30-35 см
Особенность: нежные оттенки розового, зелёного и кремового на листве.
Высота: 25-35 см
Особенность: гофрированные жёлто-зелёные листья с бордовыми вкраплениями.
Главная особенность колеуса — его листья, и чтобы они не потеряли насыщенные оттенки, важно соблюдать несколько правил:
Колеус — идеальный вариант для тех, кто хочет украсить дом неприхотливым, но эффектным растением. Выбрав подходящий сорт и обеспечив ему правильный уход, можно наслаждаться яркими красками круглый год.
Ко́леус (лат. Coleus) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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