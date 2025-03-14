Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
4 ошибки в уборке, из-за которых в доме не становится чище
Затерянная Эллада в Италии: место, где до сих пор говорят по-гречески
Вы удивитесь, но собака делает это не ради веселья: проверьте её здоровье прямо сейчас
10 лет назад эта обувь выглядела вульгарно, а сегодня стали признаком хорошего вкуса
Плавучая глыба весом в триллион тонн: чем грозит её таяние
Высокая долговая нагрузка под контролем! Что ждёт ипотечников
Ночной кошмар садовода: эти маленькие насекомые могут испортить ваш урожай
Ариана Гранде не сдержалась — трогательная исповедь певицы о внешности и критике
Старые вещи в доме: выкинуть нельзя оставить — где поставят запятую россияне?

Выращиваем многолетники без лишних затрат — этот метод спасёт ваш бюджет

Садоводство

Выращивание многолетников из семян — это отличный способ создать роскошный цветник, не тратя большие суммы на рассаду. Многие садоводы привыкли покупать готовые растения, но не знают, что можно вырастить их самостоятельно, сэкономив при этом в несколько раз. Разберёмся, как это сделать правильно.

Розовые пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розовые пионы

Почему выращивание из семян выгоднее?

Ошибка многих дачников — высаживать слишком мало растений, из-за чего цветник выглядит пустым. Покупка контейнерных цветов в питомниках обходится дорого: одно растение стоит 300-500 рублей, а пакетик семян — всего 50-150 рублей. При этом из него можно вырастить десятки растений.

Кроме того, покупая рассаду, сложно заранее представить, как цветы будут смотреться на участке. А если выращивать их из семян, всегда есть возможность пересадить их, создать красивые куртины и подобрать оптимальное место для каждого вида.

Как выращивать многолетники через рассаду?

Многие многолетники можно вырастить с помощью рассады, и процесс почти не отличается от посева однолетников. Если посадить семена в феврале-марте, растения зацветут уже в первый год.

К ним относятся:

  • шалфей,
  • эхинацея,
  • лихнис,
  • нивяник,
  • колокольчики,
  • пенстемоны,
  • вербаскумы.

Для посева понадобятся:

  • контейнеры или лотки,
  • специальный субстрат для рассады,
  • пластиковые этикетки для маркировки.

Перед посадкой почву увлажняют, а семена сеют на нужную глубину. Некоторые виды чувствительны к свету, поэтому их не присыпают землёй. Лоток накрывают, но оставляют небольшие отверстия для циркуляции воздуха. Семена прорастают в течение 2-4 недель при комнатной температуре. Когда появятся всходы, укрытие снимают, а растения переносят в более прохладное место (18-19 °C).

Важно обеспечить достаточное освещение (14-16 часов в сутки), иначе рассада вытянется и ослабнет.

Можно ли сажать многолетники сразу в грунт?

Некоторые многолетники хорошо растут при прямом посеве в открытый грунт. Их можно высевать сразу в цветник или в специальную "школку". Однако потребуется защита от птиц и дождей, а также регулярное прореживание.

Перед посадкой:

  1. Убирают растительный мусор, разравнивают почву.
  2. Поливают участок и высевают семена.
  3. Присыпают торфогрунтом, чтобы не образовывалась корка.

Сеянцы появляются через несколько недель. После появления четырёх листьев их прореживают или пересаживают.

Что такое стратификация и зачем она нужна?

Некоторым многолетникам требуется охлаждение, чтобы пробудить семена. Такой процесс называется стратификацией и длится 60-90 дней.

Самый простой способ — смешать семена с влажным песком и хранить в холодильнике в зип-пакетах. Периодически смесь проверяют и увлажняют. Можно также высевать семена сразу в контейнеры, обернуть плёнкой и оставить в овощном отделе холодильника. После стратификации всходы появляются быстрее.

Альтернативный метод — зимний посев в пластиковые бутылки или ящики, которые оставляют на улице. Весной семена прорастают естественным образом.

Выращивание многолетников из семян — это не только выгодно, но и увлекательно. Немного терпения — и ваш сад будет цвести год за годом, радуя красотой без лишних затрат!

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Что стало с тысячами грузовиков ленд-лиза? Их исчезновение не так просто объяснить
Авто
Что стало с тысячами грузовиков ленд-лиза? Их исчезновение не так просто объяснить Аудио 
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область
Военные новости
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область Аудио 
Популярное
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения

В садоводстве, как и в моде, есть тренды. В 2024 году актуальны натуральность, минимальный уход и необычные цветовые сочетания. Какие растения выбрать, чтобы участок выглядел современно? Разбираемся!

Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде
Радиостанция Судного дня вновь заговорила: какие послания прячутся в кодах Жужжалки? Дмитрий Плотников Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России Любовь Степушова
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Именно этим и опасна туалетная бумага! Учёные не ожидали этого
Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения
Пигментные пятна, морщины, сухость: разбираемся, как спасти кожу от фотостарения
Последние материалы
4 ошибки в уборке, из-за которых в доме не становится чище
Затерянная Эллада в Италии: место, где до сих пор говорят по-гречески
Вы удивитесь, но собака делает это не ради веселья: проверьте её здоровье прямо сейчас
10 лет назад эта обувь выглядела вульгарно, а сегодня стали признаком хорошего вкуса
Плавучая глыба весом в триллион тонн: чем грозит её таяние
Высокая долговая нагрузка под контролем! Что ждёт ипотечников
Ночной кошмар садовода: эти маленькие насекомые могут испортить ваш урожай
Ариана Гранде не сдержалась — трогательная исповедь певицы о внешности и критике
Старые вещи в доме: выкинуть нельзя оставить — где поставят запятую россияне?
Маремма — средневековая тосканская деревня с духом «маленьких Афин» и картами Таро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.