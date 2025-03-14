Выращиваем многолетники без лишних затрат — этот метод спасёт ваш бюджет

Выращивание многолетников из семян — это отличный способ создать роскошный цветник, не тратя большие суммы на рассаду. Многие садоводы привыкли покупать готовые растения, но не знают, что можно вырастить их самостоятельно, сэкономив при этом в несколько раз. Разберёмся, как это сделать правильно.

Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розовые пионы

Почему выращивание из семян выгоднее?

Ошибка многих дачников — высаживать слишком мало растений, из-за чего цветник выглядит пустым. Покупка контейнерных цветов в питомниках обходится дорого: одно растение стоит 300-500 рублей, а пакетик семян — всего 50-150 рублей. При этом из него можно вырастить десятки растений.

Кроме того, покупая рассаду, сложно заранее представить, как цветы будут смотреться на участке. А если выращивать их из семян, всегда есть возможность пересадить их, создать красивые куртины и подобрать оптимальное место для каждого вида.

Как выращивать многолетники через рассаду?

Многие многолетники можно вырастить с помощью рассады, и процесс почти не отличается от посева однолетников. Если посадить семена в феврале-марте, растения зацветут уже в первый год.

К ним относятся:

шалфей,

эхинацея,

лихнис,

нивяник,

колокольчики,

пенстемоны,

вербаскумы.

Для посева понадобятся:

контейнеры или лотки,

специальный субстрат для рассады,

пластиковые этикетки для маркировки.

Перед посадкой почву увлажняют, а семена сеют на нужную глубину. Некоторые виды чувствительны к свету, поэтому их не присыпают землёй. Лоток накрывают, но оставляют небольшие отверстия для циркуляции воздуха. Семена прорастают в течение 2-4 недель при комнатной температуре. Когда появятся всходы, укрытие снимают, а растения переносят в более прохладное место (18-19 °C).

Важно обеспечить достаточное освещение (14-16 часов в сутки), иначе рассада вытянется и ослабнет.

Можно ли сажать многолетники сразу в грунт?

Некоторые многолетники хорошо растут при прямом посеве в открытый грунт. Их можно высевать сразу в цветник или в специальную "школку". Однако потребуется защита от птиц и дождей, а также регулярное прореживание.

Перед посадкой:

Убирают растительный мусор, разравнивают почву. Поливают участок и высевают семена. Присыпают торфогрунтом, чтобы не образовывалась корка.

Сеянцы появляются через несколько недель. После появления четырёх листьев их прореживают или пересаживают.

Что такое стратификация и зачем она нужна?

Некоторым многолетникам требуется охлаждение, чтобы пробудить семена. Такой процесс называется стратификацией и длится 60-90 дней.

Самый простой способ — смешать семена с влажным песком и хранить в холодильнике в зип-пакетах. Периодически смесь проверяют и увлажняют. Можно также высевать семена сразу в контейнеры, обернуть плёнкой и оставить в овощном отделе холодильника. После стратификации всходы появляются быстрее.

Альтернативный метод — зимний посев в пластиковые бутылки или ящики, которые оставляют на улице. Весной семена прорастают естественным образом.

Выращивание многолетников из семян — это не только выгодно, но и увлекательно. Немного терпения — и ваш сад будет цвести год за годом, радуя красотой без лишних затрат!

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.



