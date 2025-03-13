Сорт, который даст до 10 кг с куста — все о выращивании Бычьего сердца

Среди садоводов-любителей этот сорт занимает особое место благодаря внушительным размерам плодов, насыщенному вкусу и универсальности использования. "Бычье сердце" ценят за мясистость, аромат и привлекательную сердцевидную форму. Но насколько он прост в уходе и как получить богатый урожай?

Фото: commons.wikimedia.org by Spedona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Томаты "Бычье сердце"

Описание и основные характеристики

Этот сорт был зарегистрирован в Госреестре РФ в начале 2000-х годов и с тех пор завоевал популярность среди огородников. Он предназначен для употребления в свежем виде, но подходит и для приготовления различных заготовок.

Срок созревания : 120-130 дней, среднеспелый

: 120-130 дней, среднеспелый Высота куста : в теплице — до 2 м, в открытом грунте — до 1,5 м

: в теплице — до 2 м, в открытом грунте — до 1,5 м Масса плодов : 100-500 г, на нижних кистях — до 1 кг

: 100-500 г, на нижних кистях — до 1 кг Форма плодов : сердцеобразные

: сердцеобразные Цвет : насыщенно-красный

: насыщенно-красный Вкус : сладковатый, с легкой кислинкой

: сладковатый, с легкой кислинкой Урожайность : 3-5 кг с куста в открытом грунте, в теплице — до 10 кг

: 3-5 кг с куста в открытом грунте, в теплице — до 10 кг Тип куста: детерминантный, требует подвязки и пасынкования

Томаты "Бычье сердце" отличаются тонкой кожицей, которая легко снимается, и плотной, малосочной мякотью с небольшим количеством семян.

Как правильно выращивать этот сорт?

Посадка и подготовка почвы

Не рекомендуется высаживать на участках, где раньше росли паслёновые.

Оптимальная почва — лёгкий суглинок, обогащённый компостом.

Высаживают в конце апреля (для теплиц) или в начале мая (открытый грунт).

Схема посадки — 70x30 см, не более 2-3 кустов на квадратный метр.

Выращивание и уход

Семена высевают в феврале, рассаду закаливают перед высадкой.

Полив — раз в неделю, в жару чаще.

Обязательное пасынкование, формирование куста в 1-2 стебля.

Подвязка к шпалерам или колышкам, чтобы тяжелые плоды не ложились на землю.

Минеральные и органические подкормки вносят раз в 2 недели.

Болезни и вредители: что нужно знать?

Сорт имеет среднюю устойчивость к заболеваниям, но требует профилактики от фитофторы и макроспориоза:

Фитофтороз — поражает листья и плоды, развивается при застое влаги. Важно проветривать теплицы, поливать утром и не загущать посадки.

— поражает листья и плоды, развивается при застое влаги. Важно проветривать теплицы, поливать утром и не загущать посадки. Макроспориоз — бурые пятна на листьях и стеблях. Обработка медным купоросом помогает справиться с болезнью.

— бурые пятна на листьях и стеблях. Обработка медным купоросом помогает справиться с болезнью. Вредители: медведка, проволочник, белокрылка. Помогают настои чеснока, опудривание золой, инсектициды.

Как использовать урожай?

Свежий : идеален для салатов и закусок.

: идеален для салатов и закусок. Консервация : подходит для лечо, аджики, кетчупа.

: подходит для лечо, аджики, кетчупа. Заморозка : хорошо сохраняет вкус.

: хорошо сохраняет вкус. Сок: не слишком подходит из-за низкой сочности.

Плюсы и минусы сорта

Плюсы:

Крупноплодность, высокая урожайность

Приятный сладковатый вкус

Хорошая лёжкость (до 3 недель)

Минусы:

Подверженность фитофторе

Требует пасынкования и формирования куста

Малосочная мякоть

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

