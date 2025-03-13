Сорт, который даст до 10 кг с куста — все о выращивании Бычьего сердца

Среди садоводов-любителей этот сорт занимает особое место благодаря внушительным размерам плодов, насыщенному вкусу и универсальности использования. "Бычье сердце" ценят за мясистость, аромат и привлекательную сердцевидную форму. Но насколько он прост в уходе и как получить богатый урожай?
Фото: commons.wikimedia.org by Spedona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Томаты "Бычье сердце"
Описание и основные характеристики
Этот сорт был зарегистрирован в Госреестре РФ в начале 2000-х годов и с тех пор завоевал популярность среди огородников. Он предназначен для употребления в свежем виде, но подходит и для приготовления различных заготовок.
Срок созревания: 120-130 дней, среднеспелый
Высота куста: в теплице — до 2 м, в открытом грунте — до 1,5 м
Масса плодов: 100-500 г, на нижних кистях — до 1 кг
Форма плодов: сердцеобразные
Цвет: насыщенно-красный
Вкус: сладковатый, с легкой кислинкой
Урожайность: 3-5 кг с куста в открытом грунте, в теплице — до 10 кг
Тип куста: детерминантный, требует подвязки и пасынкования
Томаты "Бычье сердце" отличаются тонкой кожицей, которая легко снимается, и плотной, малосочной мякотью с небольшим количеством семян.
Как правильно выращивать этот сорт?
Посадка и подготовка почвы
Не рекомендуется высаживать на участках, где раньше росли паслёновые.