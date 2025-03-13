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Сорт, который даст до 10 кг с куста — все о выращивании Бычьего сердца

Садоводство

Среди садоводов-любителей этот сорт занимает особое место благодаря внушительным размерам плодов, насыщенному вкусу и универсальности использования. "Бычье сердце" ценят за мясистость, аромат и привлекательную сердцевидную форму. Но насколько он прост в уходе и как получить богатый урожай?

Томаты "Бычье сердце"
Фото: commons.wikimedia.org by Spedona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Томаты "Бычье сердце"

Описание и основные характеристики

Этот сорт был зарегистрирован в Госреестре РФ в начале 2000-х годов и с тех пор завоевал популярность среди огородников. Он предназначен для употребления в свежем виде, но подходит и для приготовления различных заготовок.

  • Срок созревания: 120-130 дней, среднеспелый
  • Высота куста: в теплице — до 2 м, в открытом грунте — до 1,5 м
  • Масса плодов: 100-500 г, на нижних кистях — до 1 кг
  • Форма плодов: сердцеобразные
  • Цвет: насыщенно-красный
  • Вкус: сладковатый, с легкой кислинкой
  • Урожайность: 3-5 кг с куста в открытом грунте, в теплице — до 10 кг
  • Тип куста: детерминантный, требует подвязки и пасынкования

Томаты "Бычье сердце" отличаются тонкой кожицей, которая легко снимается, и плотной, малосочной мякотью с небольшим количеством семян.

Как правильно выращивать этот сорт?

Посадка и подготовка почвы

  • Не рекомендуется высаживать на участках, где раньше росли паслёновые.
  • Оптимальная почва — лёгкий суглинок, обогащённый компостом.
  • Высаживают в конце апреля (для теплиц) или в начале мая (открытый грунт).
  • Схема посадки — 70x30 см, не более 2-3 кустов на квадратный метр.

Выращивание и уход

  • Семена высевают в феврале, рассаду закаливают перед высадкой.
  • Полив — раз в неделю, в жару чаще.
  • Обязательное пасынкование, формирование куста в 1-2 стебля.
  • Подвязка к шпалерам или колышкам, чтобы тяжелые плоды не ложились на землю.
  • Минеральные и органические подкормки вносят раз в 2 недели.

Болезни и вредители: что нужно знать?

Сорт имеет среднюю устойчивость к заболеваниям, но требует профилактики от фитофторы и макроспориоза:

  • Фитофтороз — поражает листья и плоды, развивается при застое влаги. Важно проветривать теплицы, поливать утром и не загущать посадки.
  • Макроспориоз — бурые пятна на листьях и стеблях. Обработка медным купоросом помогает справиться с болезнью.
  • Вредители: медведка, проволочник, белокрылка. Помогают настои чеснока, опудривание золой, инсектициды.

Как использовать урожай?

  • Свежий: идеален для салатов и закусок.
  • Консервация: подходит для лечо, аджики, кетчупа.
  • Заморозка: хорошо сохраняет вкус.
  • Сок: не слишком подходит из-за низкой сочности.

Плюсы и минусы сорта

Плюсы:

  • Крупноплодность, высокая урожайность
  • Приятный сладковатый вкус
  • Хорошая лёжкость (до 3 недель)

Минусы:

  • Подверженность фитофторе
  • Требует пасынкования и формирования куста
  • Малосочная мякоть

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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