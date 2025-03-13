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Хотите зелёный балкон? Вот лучшие растения для сада в квартире

2:45
Садоводство

Пустой балкон или склад ненужных вещей — это скучно. А вот зелёный уголок с цветами, вьющимися растениями и даже мини-огородом сразу преображает пространство. Такой балконный сад легко создать своими руками, и для этого потребуется всего несколько ключевых элементов.

цветы на балконе
Фото: Wikipedia by Shaun Dunphy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
цветы на балконе

Какие растения выбрать?

Чтобы уход за балконным садом не занимал много времени, лучше выбирать растения, которые адаптированы к нашему климату. Среди неприхотливых цветов:

  • Тюльпаны, ландыши, нарциссы, фиалки, герань, аквилегия — они прекрасно чувствуют себя даже в условиях дачи.
  • Овощи и зелень — если хотите добавить к саду съедобные растения, начните с салата, редиса и моркови. Они не требуют сложного ухода, быстро растут и дают урожай.

Как выбрать почву?

В органическом саду не используются химические удобрения, поэтому качество грунта играет ключевую роль. Идеальный вариант — компост, но если его нет, подойдёт биогрунт на основе природных материалов. Универсальные смеси подходят как для цветов, так и для овощей. Главное — убедиться, что почва предназначена для комнатных растений.

Вертикальное озеленение — практичное решение для балкона

На балконе важна каждая деталь, а стены — отличная возможность разместить больше растений. Для этого используются вертикальные модули с креплениями, в которые можно установить до 20 горшков.

Лучше всего для такого сада подойдут:

  • Спатифиллумы, традесканции, кротоны, маранты — растения с короткими стеблями.
  • Вьющиеся растения — ампельная бегония, дипладения, кампанула. Они создают эффект зелёного водопада.

Вертикальное озеленение оставляет место для уютного уголка с креслами, где можно отдыхать среди зелени.

Как украсить балконный сад?

Когда основные растения высажены, можно добавить декоративные элементы. Хорошо смотрятся:

  • Арки и ажурные конструкции — они станут опорой для вьющихся растений.
  • Фигуры птиц, животных, сказочных персонажей — разнообразный садовый декор придаст индивидуальность.
  • Кадки с цитрусовыми и мини-хвойниками — они отлично дополнят композицию.

Создать красивый и живой уголок на балконе просто — достаточно продумать расположение растений, выбрать подходящие сорта и добавить немного декора. В результате ваш балкон станет не просто местом для хранения, а настоящим зелёным оазисом.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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