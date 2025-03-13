Земляника, которую нельзя есть — что это за растение и зачем его сажать в саду

3:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Видели ли вы когда-нибудь растение, которое выглядит как аппетитная лесная земляника, но абсолютно лишено вкуса? Это дюшенея индийская, или, как её теперь правильно называют, лапчатка индийская (Potentilla indica). Этот эффектный почвопокровник не только привлекает взгляд яркими плодами, но и обладает выдающимися декоративными качествами. Где же она будет смотреться лучше всего?

Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Земляника

Откуда взялась эта "земляника"?

Родина дюшенеи — Азия: Индия, Китай, Корея, Япония, Малайзия и даже Афганистан. Внешне растение действительно напоминает землянику, но приглядевшись, можно заметить различия:

цветки у дюшенеи жёлтые, одиночные,

"ягоды" (правильнее — многоорешки) всегда направлены вверх,

семена расположены снаружи, словно у ежика.

Несмотря на своё южное происхождение, растение успешно адаптировалось к умеренному климату, выдерживая морозы до -25 °C.

Зачем сажать дюшенею в саду?

В отличие от настоящей земляники, дюшенея выращивается исключительно ради красоты. Она отлично выполняет роль декоративного почвопокровника, образуя густой зелёный ковёр с яркими красными "бусинами"-плодами.

Где её можно использовать?

В приствольных кругах деревьев — корни дюшенеи расположены неглубоко и не мешают основному растению, а плотный покров защищает почву от пересыхания.

— корни дюшенеи расположены неглубоко и не мешают основному растению, а плотный покров защищает почву от пересыхания. В цветниках — красиво сочетается с розами и лилиями, создавая зелёный фон.

— красиво сочетается с розами и лилиями, создавая зелёный фон. В рокариях — особенно хорошо чувствует себя среди камней, ведь в природе она встречается на горных склонах.

— особенно хорошо чувствует себя среди камней, ведь в природе она встречается на горных склонах. На подпорных стенках — её усы с розетками листьев и ягодами свешиваются вниз, добавляя саду живописности.

— её усы с розетками листьев и ягодами свешиваются вниз, добавляя саду живописности. В кашпо и подвесных корзинах — дюшенея легко выращивается как ампельное растение.

— дюшенея легко выращивается как ампельное растение. На природных газонах — отлично замещает траву, создавая эффект "земляничной полянки".

Как выращивать дюшенею?

Почва : нетребовательна, главное — без застоя воды.

: нетребовательна, главное — без застоя воды. Местоположение : солнце или полутень, в тени цветёт слабее.

: солнце или полутень, в тени цветёт слабее. Полив : регулярный, но без переувлажнения.

: регулярный, но без переувлажнения. Размножение : как у земляники — укоренением розеток на усах или семенами (требуется стратификация).

: как у земляники — укоренением розеток на усах или семенами (требуется стратификация). Зимовка: под снегом зимует отлично, в бесснежные морозные периоды может потребовать укрытия.

Интересные сочетания

Дюшенея прекрасно комбинируется с другими растениями, создавая необычные композиции. Например:

Белая гипсофила на фоне её зелёного коврика смотрится просто волшебно.

на фоне её зелёного коврика смотрится просто волшебно. Злаковидный ирис образует эффектный контраст формы и текстуры.

образует эффектный контраст формы и текстуры. Вероника нитевидная сплетается с дюшенеей, создавая лёгкий голубой оттенок в зелёном море.

Этот неприхотливый, но очень эффектный почвопокровник может стать изюминкой вашего сада, главное — выбрать подходящее место!

Уточнения

Земляника чилийская (лат. Fragaria chiloensis) — травянистое растение, вид рода Земляника семейства Розовые.

Описана по образцам культурных растений, выращиваемых в окрестностях Консепсьон (Чили).

