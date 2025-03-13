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Топ-5 идей для сада: где посадить тую, чтобы она выглядела идеально

Садоводство

Еще совсем недавно туя западная воспринималась исключительно как ритуальное растение, но сегодня она стала настоящей звездой ландшафтного дизайна. Демократичная цена, огромный выбор сортов, неприхотливость и круглогодичная декоративность сделали ее одним из самых популярных растений для озеленения участков. Туя отлично вписывается в разные стили и может использоваться как в одиночных посадках, так и в сложных композициях.

туя
Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
туя

Живые изгороди и бордюры

Туя западная — один из лучших вариантов для живых изгородей. Она:

  • устойчива к зиме и тени,
  • долго сохраняет декоративность,
  • не требует сложного ухода,
  • хорошо переносит стрижку,
  • не дает корневых отпрысков.

Ее можно использовать для:

  • Плотных зеленых стен по периметру участка, защищающих от пыли, шума и посторонних глаз.
  • Классических стриженых изгородей геометрической формы.
  • Бордюров вдоль дорожек и цветников из низкорослых сортов.
  • Создания уединенных зон — зеленых кабинетов и лабиринтов.

Бонус: туя отлично адаптируется к городским условиям, переносит загазованность и снижает уровень шума на 7 дБ.

Регулярные сады и топиарные фигуры

Туя западная идеально вписывается в строгие геометрические ландшафты. Самые популярные сорта:

  • Узкопирамидальные ("Смарагд', "Холмструп'),
  • Колонновидные ("Колумна', "Фастигиата'),
  • Шаровидные ("Даника', "Глобоза').

Из нее можно формировать как простые геометрические фигуры (шары, пирамиды, конусы), так и сложные топиарии: спирали, ниваки, фигуры животных и даже "чупа-чупсы" — привитые штамбовые деревца.

Растительные композиции

Туя отлично сочетается с другими растениями и камнем. Возможные варианты:

  • Хвойный миксбордер — с соснами, елями, пихтами, можжевельниками.
  • Рокарий — с натуральными камнями, гравием, корой.
  • Сад-коллекция — с разными сортами туи и хвойных.
  • Смешанные композиции — с лиственными кустарниками и многолетниками.

Цветовые акценты

Хотя туя западная не бывает голубой, у нее есть сорта с золотистой хвоей:

  • Светло-салатовые ("Голден Глоб', "Голден Смарагд'),
  • Оранжево-желтые ("Фаер Чиф', "Рейнгольд').

Они эффектно контрастируют с темно-зелеными растениями и создают солнечное настроение в саду.

Туя в качестве солитера

Высокорослые сорта, такие как "Голден Смарагд' или "Ауресценс', подходят для одиночных посадок. Они создают вертикальный акцент и могут стать семейным деревом. По фэн-шую туя символизирует защиту, гармонию и стабильность.

Туя в контейнерах

Карликовые сорта, такие как "Тедди', "Глобоза Ауреа' или "Мириам', прекрасно растут в кашпо. Это идеальное решение для террас, балконов и небольших участков. Главное — обеспечить хороший дренаж и регулярный полив.

На что обратить внимание?

  • Зимой хвоя буреет — это нормально, весной она снова позеленеет.
  • Снег может ломать ветви, поэтому колонновидные сорта лучше стягивать.
  • Желтохвойные сорта любят солнце, иначе зеленеют.
  • Молодым растениям нужен полив, особенно в засушливые периоды.

Туя западная — универсальное растение, которое может стать настоящим украшением вашего сада. Главное — выбрать подходящий сорт и правильно его использовать.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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