Топ-5 идей для сада: где посадить тую, чтобы она выглядела идеально

Еще совсем недавно туя западная воспринималась исключительно как ритуальное растение, но сегодня она стала настоящей звездой ландшафтного дизайна. Демократичная цена, огромный выбор сортов, неприхотливость и круглогодичная декоративность сделали ее одним из самых популярных растений для озеленения участков. Туя отлично вписывается в разные стили и может использоваться как в одиночных посадках, так и в сложных композициях.
Туя западная — один из лучших вариантов для живых изгородей. Она:
Ее можно использовать для:
Бонус: туя отлично адаптируется к городским условиям, переносит загазованность и снижает уровень шума на 7 дБ.
Туя западная идеально вписывается в строгие геометрические ландшафты. Самые популярные сорта:
Из нее можно формировать как простые геометрические фигуры (шары, пирамиды, конусы), так и сложные топиарии: спирали, ниваки, фигуры животных и даже "чупа-чупсы" — привитые штамбовые деревца.
Туя отлично сочетается с другими растениями и камнем. Возможные варианты:
Хотя туя западная не бывает голубой, у нее есть сорта с золотистой хвоей:
Они эффектно контрастируют с темно-зелеными растениями и создают солнечное настроение в саду.
Высокорослые сорта, такие как "Голден Смарагд' или "Ауресценс', подходят для одиночных посадок. Они создают вертикальный акцент и могут стать семейным деревом. По фэн-шую туя символизирует защиту, гармонию и стабильность.
Карликовые сорта, такие как "Тедди', "Глобоза Ауреа' или "Мириам', прекрасно растут в кашпо. Это идеальное решение для террас, балконов и небольших участков. Главное — обеспечить хороший дренаж и регулярный полив.
Туя западная — универсальное растение, которое может стать настоящим украшением вашего сада. Главное — выбрать подходящий сорт и правильно его использовать.
Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.
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