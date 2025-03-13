Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение

Жимолость становится всё более популярной на дачных участках, постепенно догоняя по популярности смородину и крыжовник. Но не все садоводы знают, что после цветения кусты нуждаются в особой подкормке. Если упустить этот момент, растение может сбросить завязи, а ягоды будут мелкими и кислыми.
Идеальный вариант — смесь двух компонентов:
Нитрофоска — 2 ст. л. на 10 л воды.
Сульфат калия — 1 ст. л. на 10 л воды.
Этот состав поддержит кусты после цветения, обеспечив хороший рост и формирование сладких ягод.
Перед внесением удобрений обязательно полейте кусты обычной водой. Это поможет корням усвоить питательные вещества и защитит их от ожогов.
На взрослый куст нужно 10-20 л раствора, на молодые растения — 5 л.
Вливайте удобрение под корень, избегая попадания на листья и стебли.
Жимолость нуждается в правильном питании, особенно после цветения. Своевременная подкормка поможет получить обильный урожай крупных и сладких ягод!
Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).
В садоводстве, как и в моде, есть тренды. В 2024 году актуальны натуральность, минимальный уход и необычные цветовые сочетания. Какие растения выбрать, чтобы участок выглядел современно? Разбираемся!