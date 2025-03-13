Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение

Жимолость становится всё более популярной на дачных участках, постепенно догоняя по популярности смородину и крыжовник. Но не все садоводы знают, что после цветения кусты нуждаются в особой подкормке. Если упустить этот момент, растение может сбросить завязи, а ягоды будут мелкими и кислыми.

Фото: commons.wikimedia.org by Max071086, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жимолость

Чем подкормить жимолость после цветения?

Идеальный вариант — смесь двух компонентов:

Нитрофоска — 2 ст. л. на 10 л воды.

Сульфат калия — 1 ст. л. на 10 л воды.

Этот состав поддержит кусты после цветения, обеспечив хороший рост и формирование сладких ягод.

Как правильно внести подкормку?

Перед внесением удобрений обязательно полейте кусты обычной водой. Это поможет корням усвоить питательные вещества и защитит их от ожогов.

На взрослый куст нужно 10-20 л раствора, на молодые растения — 5 л.

Вливайте удобрение под корень, избегая попадания на листья и стебли.

Почему эта подкормка важна?

Укрепляет кусты после цветения.

Способствует увеличению количества завязей.

Улучшает вкус ягод — они становятся более сладкими.

Делает растение устойчивее к болезням.

Жимолость нуждается в правильном питании, особенно после цветения. Своевременная подкормка поможет получить обильный урожай крупных и сладких ягод!

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).

