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Хитрости посадки георгинов: как вырастить цветы, на которые будут оборачиваться

Садоводство

Георгины — одни из самых эффектных цветов в саду, но добиться пышного цветения удаётся не каждому. Чаще всего причина кроется в ошибках при посадке, из-за которых растения либо плохо развиваются, либо вовсе не зацветают. Какие же нюансы стоит учесть, чтобы даже прохожие любовались вашими цветами?

Георгины
Фото: unsplash.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Георгины

1. Почва имеет значение

Георгины очень требовательны к грунту. Если почва бедная, растения развиваются слабо, а цветение получается скудным. Чтобы этого избежать:

  •  Заранее подготовьте участок — перекапайте и удобрите его.
  •  Добавьте гранулы куриного помёта или конского навоза — это обеспечит георгины всем необходимым для активного роста.

2. Глубина посадки и защита от холода

⚠ Частая ошибка — оставить корневую шейку открытой. Весной ночные заморозки могут повредить растения, поэтому присыпайте почву так, чтобы шейка была полностью закрыта.

3. Листья, которые мешают

Нижние листья, соприкасающиеся с почвой, становятся источником гниения и грибковых заболеваний. Их нужно удалять, чтобы цветок оставался здоровым.

4. Защита от солнца в первый месяц

Молодые георгины не переносят жаркое солнце сразу после посадки. Их важно притенять в течение первого месяца, иначе нежные ростки могут обгореть.

Чтобы георгины цвели пышно и ярко, важно правильно подготовить почву, защитить корневую систему от заморозков, удалить лишние листья и обеспечить теневую защиту в первые недели роста. Следуйте этим простым правилам, и ваши цветы станут настоящим украшением сада!

Уточнения

Георги́на также (в неспециа­лизи­рованной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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