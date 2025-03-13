Хитрости посадки георгинов: как вырастить цветы, на которые будут оборачиваться

Георгины — одни из самых эффектных цветов в саду, но добиться пышного цветения удаётся не каждому. Чаще всего причина кроется в ошибках при посадке, из-за которых растения либо плохо развиваются, либо вовсе не зацветают. Какие же нюансы стоит учесть, чтобы даже прохожие любовались вашими цветами?
Георгины очень требовательны к грунту. Если почва бедная, растения развиваются слабо, а цветение получается скудным. Чтобы этого избежать:
⚠ Частая ошибка — оставить корневую шейку открытой. Весной ночные заморозки могут повредить растения, поэтому присыпайте почву так, чтобы шейка была полностью закрыта.
Нижние листья, соприкасающиеся с почвой, становятся источником гниения и грибковых заболеваний. Их нужно удалять, чтобы цветок оставался здоровым.
Молодые георгины не переносят жаркое солнце сразу после посадки. Их важно притенять в течение первого месяца, иначе нежные ростки могут обгореть.
Чтобы георгины цвели пышно и ярко, важно правильно подготовить почву, защитить корневую систему от заморозков, удалить лишние листья и обеспечить теневую защиту в первые недели роста. Следуйте этим простым правилам, и ваши цветы станут настоящим украшением сада!
Георги́на также (в неспециализированной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.
В садоводстве, как и в моде, есть тренды. В 2024 году актуальны натуральность, минимальный уход и необычные цветовые сочетания. Какие растения выбрать, чтобы участок выглядел современно? Разбираемся!