Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно

Гладиолусы — украшение любой клумбы, но чтобы они действительно радовали ярким и пышным цветением, важно правильно выбрать время посадки и подготовить луковицы. От ошибок на начальном этапе зависит, насколько здоровыми и крепкими будут цветы.
Сроки зависят от региона:
Но опытные цветоводы не ориентируются на календарь, а следят за температурой почвы. Гладиолусы высаживают, когда она прогревается до +10°C. Если ожидаются возвратные заморозки, лучше подождать.
Прежде чем отправить гладиолусы в землю, важно провести три главных этапа:
Переборка — удалите гнилые, поврежденные и больные луковицы.
Протравливание — обеззараживание защитит цветы от грибков и бактерий. Можно использовать специальные препараты или замочить луковицы в чесночном растворе (100 г сока чеснока на 1 л воды) на 3 часа.
Проращивание — за 2-3 недели до посадки луковицы оставляют в тёплом, тёмном месте, чтобы они дали ростки.
Запомните правило трёх "П": Перебрать, Протравить, Прорастить — и ваши гладиолусы будут крепкими и здоровыми!
Глубина посадки зависит от размера луковиц:
Некоторые садоводы заглубляют клубнелуковицы на 10-20 см, но это скорее исключение.
Если подготовить луковицы правильно и посадить их в подходящее время, гладиолусы обязательно порадуют обильным цветением. Главное — следить за погодой и не спешить, если почва ещё холодная!
Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae).
В садоводстве, как и в моде, есть тренды. В 2024 году актуальны натуральность, минимальный уход и необычные цветовые сочетания. Какие растения выбрать, чтобы участок выглядел современно? Разбираемся!