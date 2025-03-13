Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гладиолусы — украшение любой клумбы, но чтобы они действительно радовали ярким и пышным цветением, важно правильно выбрать время посадки и подготовить луковицы. От ошибок на начальном этапе зависит, насколько здоровыми и крепкими будут цветы.

Фото: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en by anniesannuals is licensed under https://https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en/licenses/by/2.0/deed.en Гладиолусы

Когда сажать гладиолусы?

Сроки зависят от региона:

Юг — посадка начинается с конца марта — начала апреля.

Средняя полоса — лучшее время конец апреля — начало мая.

Но опытные цветоводы не ориентируются на календарь, а следят за температурой почвы. Гладиолусы высаживают, когда она прогревается до +10°C. Если ожидаются возвратные заморозки, лучше подождать.

Как подготовить луковицы перед посадкой?

Прежде чем отправить гладиолусы в землю, важно провести три главных этапа:

Переборка — удалите гнилые, поврежденные и больные луковицы.

Протравливание — обеззараживание защитит цветы от грибков и бактерий. Можно использовать специальные препараты или замочить луковицы в чесночном растворе (100 г сока чеснока на 1 л воды) на 3 часа.

Проращивание — за 2-3 недели до посадки луковицы оставляют в тёплом, тёмном месте, чтобы они дали ростки.

Запомните правило трёх "П": Перебрать, Протравить, Прорастить — и ваши гладиолусы будут крепкими и здоровыми!

Как правильно сажать гладиолусы?

Выбираем место — гладиолусы любят солнце и рыхлую почву. Удобрите землю перегноем и золой, перекопайте, чтобы улучшить структуру.

— гладиолусы любят солнце и рыхлую почву. Удобрите землю перегноем и золой, перекопайте, чтобы улучшить структуру. Расстояние между лунками — ≈20 см, если сажаете рядами — 30 см между ними.

Глубина посадки зависит от размера луковиц:

Крупные — 4-5 см

Мелкие — 2-2,5 см

Некоторые садоводы заглубляют клубнелуковицы на 10-20 см, но это скорее исключение.

Если подготовить луковицы правильно и посадить их в подходящее время, гладиолусы обязательно порадуют обильным цветением. Главное — следить за погодой и не спешить, если почва ещё холодная!

Уточнения

Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae).

