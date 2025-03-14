Секрет здорового чеснока: простая смесь, которая делает листья зелёными

Озимый чеснок, если он хорошо перенёс зиму и дал дружные всходы, может внезапно начать желтеть. Это тревожный сигнал: если не принять меры, урожая можно не дождаться. К счастью, есть простое и эффективное решение, которое поможет спасти растения.
Пожелтение листьев может быть вызвано несколькими причинами:
Лучший способ спасти чеснок — правильные подкормки.
Настой куриного помёта
Минеральные удобрения
После такой подкормки чеснок быстро восстанавливается, а его листья становятся изумрудно-зелёными.
Желтеющий чеснок не приговор. Грамотная подкормка азотом и магнием поможет вернуть растениям силу и сохранить будущий урожай.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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