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Секрет здорового чеснока: простая смесь, которая делает листья зелёными

1:42
Садоводство

Озимый чеснок, если он хорошо перенёс зиму и дал дружные всходы, может внезапно начать желтеть. Это тревожный сигнал: если не принять меры, урожая можно не дождаться. К счастью, есть простое и эффективное решение, которое поможет спасти растения.

Чеснок
Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чеснок

Почему желтеет чеснок?

Пожелтение листьев может быть вызвано несколькими причинами:

  1. Неправильный срок посадки — если чеснок высажен слишком рано, весной он растёт слабо и желтеет.
  2. Мелкая посадка — если зубчики были заглублены недостаточно, они могли подмерзнуть зимой.
  3. Возвратные заморозки — поздние холода ослабляют растения, что тоже приводит к пожелтению.

Чем подкормить чеснок, чтобы вернуть зелень?

Лучший способ спасти чеснок — правильные подкормки.

Настой куриного помёта

  • В 10 литрах отстоянной воды растворить 1 литр покупного удобрения.
  • Если используется домашний помёт, на 10 литров воды берут &frac14 ведра, настаивают 5-7 дней, затем разводят в соотношении 1:10.

Минеральные удобрения

  • Аммиачная селитра — 1 ст. л. на 10 литров воды.
  • Мочевина — 1 ст. л. на 10 литров воды.
  • Сульфат магния — 1 ст. л. на 10 литров воды.

После такой подкормки чеснок быстро восстанавливается, а его листья становятся изумрудно-зелёными.

Желтеющий чеснок не приговор. Грамотная подкормка азотом и магнием поможет вернуть растениям силу и сохранить будущий урожай.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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