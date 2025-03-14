Секрет здорового чеснока: простая смесь, которая делает листья зелёными

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Озимый чеснок, если он хорошо перенёс зиму и дал дружные всходы, может внезапно начать желтеть. Это тревожный сигнал: если не принять меры, урожая можно не дождаться. К счастью, есть простое и эффективное решение, которое поможет спасти растения.

Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чеснок

Почему желтеет чеснок?

Пожелтение листьев может быть вызвано несколькими причинами:

Неправильный срок посадки — если чеснок высажен слишком рано, весной он растёт слабо и желтеет. Мелкая посадка — если зубчики были заглублены недостаточно, они могли подмерзнуть зимой. Возвратные заморозки — поздние холода ослабляют растения, что тоже приводит к пожелтению.

Чем подкормить чеснок, чтобы вернуть зелень?

Лучший способ спасти чеснок — правильные подкормки.

Настой куриного помёта

В 10 литрах отстоянной воды растворить 1 литр покупного удобрения.

Если используется домашний помёт, на 10 литров воды берут ¼ ведра, настаивают 5-7 дней, затем разводят в соотношении 1:10.

Минеральные удобрения

Аммиачная селитра — 1 ст. л. на 10 литров воды.

Мочевина — 1 ст. л. на 10 литров воды.

Сульфат магния — 1 ст. л. на 10 литров воды.

После такой подкормки чеснок быстро восстанавливается, а его листья становятся изумрудно-зелёными.

Желтеющий чеснок не приговор. Грамотная подкормка азотом и магнием поможет вернуть растениям силу и сохранить будущий урожай.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

