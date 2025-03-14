Мечтаете о богатом урожае крыжовника? Вот что ему нужно после цветения

Каждый дачник мечтает о кустах, усыпанных ягодами. Но обильный урожай крыжовника — не просто удача, а результат правильного ухода. Один из ключевых моментов — подкормка после цветения, которая помогает заложить крупные, сладкие плоды.
Кусты старше 3 лет особенно хорошо откликаются на подкормку. Для этого после цветения используют "Борофоску" — удобрение, содержащее легкоусвояемые фосфор и калий.
Важно! Старые кусты (более 10 лет) даже при подкормках не дадут обильного урожая — их лучше заменить молодыми саженцами.
Осенняя перекопка — рыхлить почву вокруг куста на 12-15 см.
Весеннее рыхление — в междурядьях 10-12 см, у основания куста 6-8 см.
Мульчирование — использовать компост, торф или перегной для сохранения влаги.
Обильный полив — особенно важен после цветения и в засушливые периоды.
Постоянный уход и правильные подкормки сделают кусты крыжовника настоящими "фабриками" ягод, радующими урожаем из года в год!
Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).
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