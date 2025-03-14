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Мечтаете о богатом урожае крыжовника? Вот что ему нужно после цветения

1:32
Садоводство

Каждый дачник мечтает о кустах, усыпанных ягодами. Но обильный урожай крыжовника — не просто удача, а результат правильного ухода. Один из ключевых моментов — подкормка после цветения, которая помогает заложить крупные, сладкие плоды.

Крыжовник
Фото: fr.vikidia.org by Szyx (ArséniureDeGallium), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Крыжовник

Когда и чем подкармливать крыжовник?

Кусты старше 3 лет особенно хорошо откликаются на подкормку. Для этого после цветения используют "Борофоску" — удобрение, содержащее легкоусвояемые фосфор и калий.

  • На каждое растение требуется 2 ст. л. удобрения.
  • Вокруг куста делают бороздку, равномерно распределяют удобрение, затем засыпают землёй и обильно поливают.

Важно! Старые кусты (более 10 лет) даже при подкормках не дадут обильного урожая — их лучше заменить молодыми саженцами.

Как ухаживать за крыжовником для богатого урожая?

Осенняя перекопка — рыхлить почву вокруг куста на 12-15 см.

Весеннее рыхление — в междурядьях 10-12 см, у основания куста 6-8 см.

Мульчирование — использовать компост, торф или перегной для сохранения влаги.

Обильный полив — особенно важен после цветения и в засушливые периоды.

Постоянный уход и правильные подкормки сделают кусты крыжовника настоящими "фабриками" ягод, радующими урожаем из года в год!

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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