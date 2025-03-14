Возвратные заморозки крадут урожай? Спасите посадки этими методами

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной дачники радуются первым всходам, но погода часто преподносит неприятные сюрпризы. Возвратные заморозки могут уничтожить до трети урожая, если не принять меры заранее. Но существуют два эффективных способа, которые помогут защитить посадки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дачница с кочаном капусты

1. Укрытие растений

Самый простой и надежный метод — укрытие посадок. Используйте:

Спанбонд или агроволокно

Обрезанные пластиковые бутылки

Стеклянные колпаки

Полиэтиленовую пленку

⚠ Важно! Укрывной материал не должен касаться листьев, иначе растения могут пострадать от конденсата и холода. В этом случае понадобятся дуги или опоры.

2. Дождевание — спасение через влагу

Этот метод требует больше усилий, но он эффективно защищает растения. Суть в том, что за несколько часов до заморозков грядки и деревья обильно поливают.

Вода, испаряясь, согревает воздух, не давая температуре опуститься ниже критической отметки.

Деревья поливают под корень (5-10 ведер воды на взрослое растение).

Температура воды должна быть +10…+15 °C.

Главный минус метода — поливать нужно за несколько часов до заморозков, а они чаще всего приходятся на предрассветное время.

Чтобы не потерять урожай, стоит комбинировать укрытие и дождевание. Так можно защитить даже самые уязвимые культуры и не дать погоде разрушить труды всей весны!

Уточнения

Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

