Орех, который не любят садоводы: какие проблемы он создаёт

Грецкий орех — мощное, величественное дерево, но далеко не все дачники готовы видеть его на своём участке. С этим деревом связано множество народных примет, и даже современные садоводы часто обходят его стороной. Но действительно ли стоит бояться грецкого ореха, или за суевериями скрываются реальные причины?
Опытные дачники, которые сажали грецкий орех рядом с домом, столкнулись с целым рядом проблем:
С этим деревом связано немало суеверий:
Некоторые приметы имеют научное объяснение. Листья ореха выделяют фитонциды — вещества, которые в больших количествах могут вызывать головокружение и проблемы со сном. А старые орехи действительно могут накапливать токсичные вещества и становиться несъедобными.
Грецкий орех — не лучшее дерево для посадки рядом с домом. Суеверия тут ни при чём: мощные корни, токсичные выделения и сложность в уходе действительно создают проблемы. Если всё же хотите посадить орех, выбирайте правильное место — вдали от построек и других культур.
Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.
Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.